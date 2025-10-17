ENTREVISTA ¬ Las refresqueras tienen que cumplir o truenan el sistema de salud: Clark

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

17/10/2025 - 12:05 am

En entrevista con "Los Periodistas, el Subsecretario Eduardo Clark explicó que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas es tan solo una de varias medidas que el Gobierno busca implementar para hacerle frente a la crisis de salud pública que se vive en el país.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos no busca recaudar más dinero, sino enfrentar una crisis de salud pública que, de no atenderse, colapsará al sistema de salud en los próximos años, advirtió Eduardo Clark, Subsecretario de Salud.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Subsecretario recalcó que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas es una medida para reducir su consumo y así bajar los índices de obesidad en el país.

"No lo hacemos como una especie de venganza a las refresqueras por los intereses económicos y el dinero que ganan, México es un negocio dorado para Coca-Cola. Lo hacemos porque están tronando el sistema de salud estas bebidas. Todo lo que hacemos no está hecho por una pelea con los intereses industriales, está hecho por la salud de los mexicanos. Sino le damos la vuelta a las curvas de diabetes, hipertensión y sobrepeso se va a tronar el país en cinco, 10 o 15 años."

El Subsecretario de Salud explicó que el impuesto a las bebidas azucaradas es tan solo una de varias medidas que el Gobierno busca implementar para hacerle frente a la crisis de salud pública que se vive en el país por su consumo generalizado.

"La Presidenta lo dijo en repetidas ocasiones, generar el IEPS no era para conseguir mas dinero, era porque vivimos una crisis de salud pública que tenemos que controlar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, educación, fomentar la actividad física, pero una de las mas importantes sí tiene que ser bajar el consumo de refresco y una de las maneras mas sencillas de bajarlo es metiéndole un IEPS para que sea menos barato, porque en México es muy barato el IEPS comprado con otros países que pagan impuestos al refresco, y hacer que la población consuma menos".

Eduardo Clark señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destina alrededor de 450 mil millones de pesos anuales a la atención médica; de ellos, más de 110 mil millones se emplean en el tratamiento de diabetes, hipertensión y falla renal, tres padecimientos directamente vinculados al consumo de bebidas azucaradas.

"El IMSS gasta mas o menos al año 450 mil millones de pesos en la salud de los mexicanos que atiende, más de 110 mil millones de pesos de eso se van a diabetes, hipertensión y falla renal, 20 por ciento para tres enfermedades. Prevemos que esto va a seguir creciendo porque la gente que está tomando no es que mañana se enferme, se tarda en enfermar. Tenemos que usar estos recursos que se recaudan, 40 mil millones de pesos extra por este impuesto para la atención de los que ya se enfermaron, para dar las consecuencias de lo que ya no pudimos corregir".

Se estima que en México cada año mueren más de 100 mil personas por diabetes; la atención de esa y otras enfermedades asociadas al consumo de refresco implican un gasto millonario para el sistema público de salud.

El IMSS destinó 188 mil millones de pesos para la atención de pacientes con diabetes mellitus entre 2021 y 2024, un promedio de 47 mil millones de pesos al año, según reportes de la propia institución.

Sólo en 2024, el IMSS atendió a 3.6 millones de pacientes con diabetes, lo que implicó destinar 38 mil 800 millones de recursos públicos de salud.

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su gasto en 2024 para atender pacientes con esa enfermedad crónica detonada por el alto consumo de bebidas azucaradas y otros hábitos no saludables fue de 5 mil 440 millones de pesos.

Entonces, dos de las principales instituciones de salud pública destinaron sólo en ese año 44 mil millones a la atención de personas con diabetes, padecimiento que es la segunda causa de muertes en el país, sólo por debajo de los decesos por fallas en el corazón.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo de aumentar el impuesto al refresco en 2026 busca disminuir el consumo de dicho producto.
Una persona consume una botella de refresco. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Clark recordó que México mantiene el triste récord de ser el mayor consumidor de refrescos del mundo, una situación que se refleja en los altos índices de obesidad y diabetes en el país.

"México tiene el dudoso honor de ser el mayor país de consumo de refresco, eso es tristísimo, desgarrador y las consecuencias las puede ver uno que vaya a cualquier clínica de salud en el país".

Con el objetivo de beneficiar la salud de las y los mexicanos, la industria refresquera y el Gobierno federal llegaron a una serie de acuerdos para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, además promover el consumo de productos más saludables entre la población.

En conferencia de prensa, empresarios de la industria refresquera y funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) explicaron que el convenio mantiene el aumento de IEPS de 3.08 pesos por litro a las bebidas con azúcar, mientras que aquellos productos con endulzantes o edulcorantes no clóricos, también conocidos como "light" o "zero", sólo tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro.

El funcionario explicó a "Los Periodistas" que, durante el proceso de elaboración del Paquete Económico enviado al Congreso, las empresas refresqueras se acercaron al Gobierno federal con una propuesta alterna que —aseguró— puede tener mayores beneficios en términos de salud pública.

“Acordamos que el impuesto subiera al doble en las bebidas con azúcar, y de cero a 1.50 pesos en las que no tienen azúcar. A cambio, las empresas se comprometieron a reformular sus productos para reducir en 33 por ciento el contenido de azúcar en sus presentaciones regulares”, detalló.

Además, el acuerdo incluye que exista una diferencia clara entre el precio de las bebidas con y sin azúcar, y restricciones voluntarias en materia de publicidad. “Accedieron a que no haya publicidad dirigida a menores de edad, que se promuevan sólo productos sin azúcar y que dejen de publicitar presentaciones jumbo de tres litros”, expuso Clark. “La industria sintió la presión, vino a la mesa y nos dio cosas que creemos sí van a mejorar la salud de los mexicanos”.

Sin embargo, advirtió que el gobierno mantendrá una postura firme si las compañías incumplen los compromisos asumidos.

“Nos reservamos el derecho de tomar medidas coercitivas en caso de que no se cumpla. Si negociamos bajar el IEPS en bebidas con edulcorante a cambio de esto, pues va de regreso en caso de que no lo cumplan”, advirtió.

Clark concluyó que el objetivo final del gobierno es revertir décadas de malas prácticas alimentarias y de influencia de la industria refresquera. “Lo que buscamos es que se reconozca que el Estado mexicano comenzó a darle la vuelta a la curva de la diabetes e hipertensión. Es un legado maldito de malas conductas alimentarias y de muchos intereses que estamos cargando desde hace 40 años”, dijo.

