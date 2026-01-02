Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sheinbaum explicó que uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue quien le pidió una fotografía con su propio celular; la Presidenta no publicó ninguna imagen en sus redes.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró este viernes la polémica por la fotografía (una selfie) que la mandataria se tomó con una persona que fue hospitalizada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 muertos. Dijo que el hombre se la había pedido expresamente y no fue publicada ni en las redes oficiales de la mandataria ni en el Gobierno de México.

"Es lamentable que se utilice la imagen. ¿Qué fue lo que pasó? Si se fijan, al visitar… En realidad yo no publiqué fotografías con las personas a las que visité en hospitales en mis redes sociales", indicó Sheinbaum sobre el tema en su conferencia matutina esta mañana.

"Este caso es el de un señor, ferrocarrilero, por cierto, que tomó el viaje del Tren Interoceánico, y me pidió que me tomara una fotografía con él. Pero no se podía levantar porque tenía problemas en el cuello, por eso está acostado sin almohadas, sin nada, en la cama", explicó la mandataria.

"Le dije, ‘¿cómo nos vamos a tomar la foto si usted no se puede levantar?’ Y me dijo: ‘Aquí acostado, tómese una foto conmigo’, con su propio celular. Entonces sale la foto de alguien que estaba en el hospital que la toma, no sé quién haya sido, que desde otro lugar estaba tomando la fotografía, pero fue a petición de él que quería tomarse una fotografía conmigo", subrayó.

Y es que una parte de la oposición realizó críticas cuando la fotografía desde otro punto de la selfie de la Presidenta con la víctima en un hospital se hicieron virales en redes sociales. Sheinbaum fue calificada de "frivolidad" y de "lucrar con la tragedia", aunque en ningún momento la fotografía fue publicada, pues solamente se mostró el momento desde lejos, y en otro ángulo.

Otros aseguraron que había hipocresía de Sheinbaum, quien había cuestionado en días pasados a los medios de comunicación de publicaron las fotografías de los muertos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, pues, dijeron, también hacía lo mismo con la fotografía.

"Es lamentable que se utilice de mala forma algo que finalmente fue a petición de la persona que se encuentra hospitalizada", reiteró la Presidenta desde Palacio Nacional, luego de los cuestionamientos.

Además, Sheinbaum envió este viernes su pésame a la familia de la personas que falleció ayer, Hilda Alcántara, mujer de 73 años víctima del descarrilamiento del Interoceánico. "Fue trasladada a un hospital de Oaxaca y de todas maneras no pudo salvarse por las heridas que tenía. Quedan 17 personas en los hospitales todavía, muchas de ellas fueron trasladadas a la Ciudad de México y a otros hospitales", señaló.

Ayer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lamentó el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, ocurrido a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS-Bienestar.

La señora Hilda fue una de las personas lesionadas en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico. La institución explicó que tras el hecho, la paciente fue ingresada, inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

"Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso", resaltó el CEAV y la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

La Segob explicó que la CEAV estableció contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estadía clínica "y también en este difícil momento para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas".

Sheinbaum había anunciado el martes que, para garantizar la seguridad en la línea del Tren Interoceánico, tras el accidente que cobró la vida de 14 personas el domingo pasado, su Gobierno buscará que una certificadora externa verifique el uso de la vía antes de que esta vuelva a operar.

Además, reiteró que habrá una reparación integral del daño a las víctimas. La mandataria aclaró que el apoyo inicial de 30 mil pesos que se brindó a los afectados es para los primeros trámites, pero más adelante, conforme lo establezca la aseguradora y la Fiscalía General de la República (FGR), se les dará una reparación integral del daño.

El Gobierno federal explicó que actualmente hay 11 personas que son atendidas en hospitales del IMSS, 13 personas en el IMSS-Bienestar, en Salina Cruz y Oaxaca; siete son atendidas en el ISSSTE, en Tehuantepec. En la Ciudad de México hay dos personas en hospitales de la Secretaría de la Marina (SEMAR) y una en el hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex).