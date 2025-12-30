CSP anuncia que Interoceánico tendrá certificación externa antes de volver a operar

La mandataria detalló que hay varias certificadoras internacionales para garantizar la seguridad de las vía y la locomotora. “Buscar una certificadora internacional que certifique la vía”, indicó.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que para garantizar la seguridad en la línea del Tren Interoceánico, tras el accidente que cobró la vida de 13 personas el pasado domingo, su Gobierno buscará que una certificadora externa verifique el uso de la vía antes de que esta vuelva a operar.

“Lo que sí le comenté ayer al Almirante Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, creo que es importante, que se tenga una certificación externa, para cuando queramos volver a utilizar esa vía, para el transporte de pasajeros, sobre todo. Es decir, que una vez que se haga el dictamen venga una certificadora”, dijo.

La mandataria detalló que hay varias certificadoras internacionales para garantizar la seguridad de las vía y la locomotora. "Para que pueda operar nuevamente el tren, y si hay recomendaciones de lo que se tenga que hacer para tener más seguridad `ues que se tomen", indicó.

En ese sentido, la Secretaría de la Marina (Semar), entidad que opera el Tren Interoceánico, se coordinará con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para buscar a la mejor certificadora internacional. "Tenía sus certificados pero ahora vamos a buscar a la mejor certificadora para que si hace recomendaciones de que es lo que debe hacer en estas curvas, si hay alguna recomendación para hacer mas segura esta vía, pues que lo tomemos en cuenta".