Sheinbaum dará apoyo económico y gastos funerarios a las víctimas del tren en Oaxaca

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 5:04 pm

CSP anuncia ayuda inmediata tras tragedia en el Istmo.

En su visita a hospitales del Istmo de Tehuantepec, la Presidenta confirmó apoyos económicos y cobertura de gastos funerarios para las familias afectadas.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este lunes un recorrido por hospitales del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde anunció apoyos inmediatos de 30 mil pesos por familia, además de la cobertura de gastos funerarios y traslados para las víctimas del accidente ferroviario en la región.

"Para que en estos días no tengan que hacer gastos, se les está dando el apoyo para las familias y cuando la FGR pueda determinar lo más pronto posible la causa se les va a dar un apoyo adicional a todos. Son 30 mil pesos a cada persona, es nada más para que no puedan hacer gastos en este uno, dos días, en una situación terrible, es inmediato además del apoyo que requieran", dijo Sheinbaum en su llegada al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Salina Cruz.

La mandataria federal detalló que personal de la Comisión de Atención a Víctimas, servidores de la Nación y autoridades estatales permanecerán junto a los familiares para garantizar acompañamiento integral.

Aclaró que además de los apoyos inmediatos, se cubrirán traslados, gastos funerarios y cualquier necesidad adicional que surja conforme avancen las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La titular del Poder Ejecutivo también explicó que los lesionados se encuentran distribuidos en hospitales de Tehuantepec, Salina Cruz y Oaxaca capital, y que se mantiene comunicación constante con los familiares para asegurar atención médica y jurídica.

“Se atenderá a todos, entendemos su dolor y preocupación”, afirmó al ser cuestionada sobre denuncias de negligencia y falta de medicamentos.

La mandataria federal enfatizó que el objetivo es que las familias no tengan que enfrentar gastos en medio de la tragedia y reiteró que el Gobierno de México dará seguimiento a cada caso.

“No hay responsabilidad penal inmediata, los peritos están trabajando en el lugar del accidente; nosotros estamos atendiendo a las personas”, puntualizó.

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento

Por la mañana, la Presidenta Sheinbaum Pardo informó que se reuniría con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La mandataria, quien dio condolencias a las familias afectadas, aseguró que las prioridades del Gobierno federal son la atención de los heridos y sus seres queridos, el análisis con rigor de la causas del accidente y garantizar la operación del ferrocarril con garantías de seguridad.

"Nuestro pésame y solidaridad con todas las familias [...] Quisiera mencionar las prioridades. Hay que garantizar la atención a la víctimas y sus familiares. Lo primero. Para ello esta la Secretaría de Marina, Alejandro Svarch, director del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] Bienestar; Zoé Robledo, director del IMSS, está ya equipo del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], y más tarde yo me voy a trasladar para allá para hablar con las familias", afirmó Sheinbaum Pardo.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, añadió que la segunda prioridad del Gobierno federal es esclarecer con mucho rigor las causas del incidente, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ya trabajan en las indagatorias. Además indicó que, por Ley, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tiene que realizar una investigación al respecto.

Asimismo, la tercera prioridad será garantizar la seguridad de toda la operación del ferrocarril del Itsmo. "Para ello tiene que trabajar la agencia y vamos revisar con Secretaría de la Marina para que tengamos la certeza de que la vía y todo lo demás esta en condiciones de opera nuevamente, son en orden de importancia la tres acciones que estamos desarrollando. Como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad", sostuvo la Presidenta de México.

