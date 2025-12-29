CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas

El descarrilamiento en la Línea Z del Corredor Interoceánico, a la altura de Nizanda, Oaxaca, dejó 13 personas fallecidas, y 109 heridas, informó la Semar.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que se reunirá con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, que dejó un saldo de 13 muertos y 109 heridos. La mandataria, quien dio condolencias a las familias afectadas, aseguró que las prioridades del Gobierno federal son la atención de los heridos y sus seres queridos, el análisis con rigor de la causas del accidente y garantizar la operación del ferrocarril con garantías de seguridad.

"Nuestro pésame y solidaridad con todas las familias [...] Quisiera mencionar las prioridades. Hay que garantizar la atención a la víctimas y sus familiares. Lo primero. Para ello esta la Secretaría de Marina, Alejandro Svarch, director del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] Bienestar; Zoé Robledo, director del IMSS, está ya equipo del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], y más tarde yo me voy a trasladar para allá para hablar con las familias", afirmó Sheinbaum. Pardo.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, añadió que la segunda prioridad del Gobierno federal es esclarecer con mucho rigor la causas del incidente, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ya trabajan en las indagatorias. Asimismo, la tercera prioridad será garantizar la seguridad de toda la operación del ferrocarril del Itsmo.

"Para ello tiene que trabajar la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y vamos revisar con Secretaría de la Marina para que tengamos la certeza de que la vía y todo lo demás esta en condiciones de opera nuevamente, son en orden de importancia la tres acciones que estamos desarrollando. Como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad", sostuvo la Presidenta de México.

Además, recordó que fue habilitado un número atención a víctimas: 55 2230 2106.

La Semar recupera "caja negra" del Tren Interoceánico

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, confirmó el fallecimiento de 13 personas, de las cuales que se han localizado a 12 y siguen buscando a una. Hay 109 heridos que fueron atendidos en hospital y 44 siguen hospitalizados.

"Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como Pulser. Este dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continua datos sobre la operación del tren tales como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora", explicó el Secretario.

"Su finalidad es similar a la de una caja negra de vuelo, se integra con los sistemas de abordo, utiliza memoria resistente a impacto para documentar el comportamiento de la maquinaria en tiempo real", apuntó el Almirante.

Asimismo adelantó que el Hi-rail, una camioneta exploradora que recorre las vías aproximadamente una hora y media antes que el tren, no detectó desperfectos en las vías antes del percance.