Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 2:49 pm

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.

La llegada de turistas internacionales a México incrementó en 5.8 por ciento respecto a 2024 con 38.4 millones de visitantes, mientras que el turismo nacional registró 92.6 millones de turistas, es decir 3.3 por ciento más.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes que México que, de enero a octubre de 2025 llegaron 79.3 millones de visitantes internacionales al país, un incrementó en 13.6 por ciento respecto a 2024, por lo que el turismo se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía mexicana.

“Les voy a dar cinco buenas noticias económicas: el segundo país con menos desempleo en el mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, pero que se revisen todos los datos. El peso ―eso no lo digo yo, lo dice, El Economista o El Financiero hoy― registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde el 2009 y la Bolsa Institucional de Valores desde que abrió en el 2018. Ya nos dio la noticia Josefina, sin cerrar el año hasta octubre, los visitantes extranjeros a México aumentaron en 13.6 por ciento. Y como ya saben, a partir del día de ayer, el salario mínimo aumenta en 13 por ciento. Cinco buenas noticias económicas de nuestro país”, destacó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Detalló que, en materia turística, para la Copa Mundial FIFA 2026, el Gobierno de México realiza una inversión en los aeropuertos, se agilizan los trámites de migración para las y los visitantes, además de que se avanza en un protocolo de seguridad.

Por su parte, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, recordó que México está de moda, pues de enero a octubre de 2025 llegaron 79.3 millones de visitantes internacionales a México, es decir 13.6 por ciento más que en 2024, durante el mismo periodo.

México recibió más de 79 millones de turistas en 2025.
Miles de turistas y acapulqueños disfrutaron de la Gala Pirotécnica de Año Nuevo en la Bahía de Acapulco, que duró alrededor de unos 10 minutos, autoridades reportaron que el espectáculo transcurrió con saldo blanco. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro

Al respecto, la llegada de turistas internacionales incrementó en 5.8 por ciento, es decir, 38.4 millones más, mientras que el turismo nacional registró 92.6 millones de turistas, es decir 3.3 por ciento más, con lo que se registró 60.2 por ciento en la ocupación hotelera, 2.3 puntos porcentuales más que en 2024.

La funcionaria precisó que los principales mercados emisores vía aérea hacia México fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Argentina, España, Costa Rica, Italia, China, Panamá y Corea.

Asimismo, añadió que se alcanzaron 2.71 billones de pesos del Producto Interno Bruto Turístico (PIBT), alcanzando el registrado en 2024 y representando el 8.7 por ciento del PIB Nacional; además la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT), durante el tercer trimestre de 2025 fue de 787.6 millones de dólares (mdd), esto representa un crecimiento del 40.3 por ciento respecto a 2024, destacando la inversión en departamentos y casas con servicios de hotelería, así como hoteles con otros servicios integrados.

También el empleo turístico tuvo un crecimiento con cinco millones de puestos de trabajo, por lo que uno de cada 10 empleos a nivel nacional corresponde al turismo y en noviembre de 2025 se registró un crecimiento del 4.9 por ciento en el número de trabajadores asegurados en el sector.

La Secretaria dijo que se programaron 14 millones de asientos en vuelos de Estados Unidos y Canadá a todo México durante el periodo de noviembre 2025 a marzo 2026, es decir, un incremento de 2.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que, durante el periodo noviembre-diciembre de 2025, para las playas mexicanas fueron reservados ocho millones de asientos en 45 mil 474 vuelos desde Estados Unidos, lo que corresponde a 4.8 por ciento más que diciembre del año pasado. Asimismo, señaló que la industria aérea repunta, ya que las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México atendieron a 110 millones 717 mil 501 pasajeros, lo que significa un 2.3 por ciento más que en 2024, además se aperturaron 111 nuevas rutas aéreas, 67 internacionales y 44 nacionales.

Turismo nacional también crece

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se espera que al cierre de 2025 el turismo a nivel mundial crezca entre cuatro y cinco por ciento, mientras que, en México, las llegadas de turistas internacionales se estiman en 6.6 por ciento, dejando un ingreso de 35.1 mil millones de dólares (mdd), en tanto que, en el turismo nacional se espera llegar a los 111 millones de cuartos de hotel. Del periodo vacacional de fin de año, del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, se estima que la llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel registre un crecimiento del 7.5 por ciento respecto a 2024.

Finalmente, la Secretaria de Turismo puntualizó que el turismo nacional crece, particularmente en destinos como Mazatlán, que de enero a noviembre 2025 registró la llegada de 253 mil 309 cruceristas, 112 arribos, una derrama económica de 637 millones de pesos (mdp), cinco mil 114 vuelos regulares que llegaron a este destino con 690 mil pasajeros. También subrayó que se abrieron siete nuevas rutas nacionales aéreas durante 2025, llegaron más de 79 mil turistas y la ocupación hotelera creció en más de 14.4 puntos porcentuales respecto a noviembre del año pasado.

Sobre Acapulco, destacó que tuvo un crecimiento del 47.2 por ciento en la afluencia, dejando un crecimiento del 110 por ciento en la derrama económica, se tuvo una ocupación del 96.1 por ciento. Además de que se abrieron cuatro nuevas rutas aéreas.

