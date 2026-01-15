DATOS ¬ Familias de misioneros demandan a 3 empresas por accidente del Interoceánico

Dulce Olvera

14/01/2026 - 6:08 pm

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.

Los lesionados por el descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo pidieron a la FGR indagar a tres empresas que recibieron mil 696 millones de pesos para rehabilitación del tramo Z.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Una familia de misioneros que radica en Ciudad Juárez, Chihuahua –que viajaba en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec aquella mañana del 28 de diciembre– presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer por qué ocurrió el descarrilamiento que causó la muerte de 14 personas y decenas de lesionados, algunos de ellos aún hospitalizados.

"No estoy en contra del Gobierno –de quien se dijo agradecido por la amable atención médica a él y su familia–, esto no es una demanda partidista, esto es la decisión (para) conocer hasta dónde llegó la mala organización, el que no se llevara cabalmente el cumplimiento de los contratos; que los culpables de cierta negligencia paguen con cárcel o con una penalidad estas 14 muertes y estos más de una decena de heridos. Quien sea, particular, compañía o Gobierno", afirmó desde un hotel en Oaxaca el padre de familia, Juan Manuel Iglesias. Él, su esposa Flor Temich y su hijo Alexis viajaban a Veracruz tras terminar una misión de entrega de ropa y juguetes en las comunidades Santiago Lachiguiri y Nueva Esperanza.

La querella fue presentada el 5 de enero por la firma que ofreció representarlos de manera gratuita, Vega Mc Gregor Arellano Abogados. En ella, en voz de las víctimas lesionadas, se pide a la Fiscalía que se investigue si existe responsabilidad de las empresas COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferratools, las cuales recibieron contratos de 2019 a 2025 en conjunto por más de mil 696 millones de pesos para la rehabilitación del tramo Z, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación y contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia consultados por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

Daniferratools aclaró en un comunicado que el contrato de 2019 por 39 millones 144 mil pesos fue cancelado ese mismo año porque, durante 60 días, la comunidad La Chivela tomó las vías férreas como protesta contra el megaproyecto federal. También fue rescindido, informó, por "inconsistencias técnicas" entre el proyecto ejecutivo original y las condiciones reales del sitio que impidieron el desarrollo de las obras conforme a lo planeado.

COMSA Infraestructuras, que también ha obtenido contratos gubernamentales para trabajos en la línea 1 y 9 del Metro de la Ciudad de México y en el Tren Maya, declinó dar un comentario respecto a la querella. Grupo Consultor Diamante, por su parte, no respondió a los correos donde se le solicitó una postura.

Juan Manuel Iglesias y Flor Temich, familia misionera, resultó lesionada tras el descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo, al igual que su hijo Alexis Iglesias. Foto: Facebook Flor Temich.

El padre de familia, Juan Manuel Iglesias, compartió en entrevista que habían hecho su misión en la comunidad oaxaqueña Nueva Esperanza y –como lo habían hecho en mayo de 2024 sin ningún inconveniente– tomaron el Ferrocarril de Ixtepec a Jaltipan de Morelos de la Cruz para pasar Fin de Año en Cosoleacaque, Veracruz, con la familia de su esposa Flor.

Los primeros días después del descarrilamiento estuvieron hospitalizados, primero en el IMSS de Matías Romero y luego en el Hospital Civil de Oaxaca capital. Él tiene un esguince segundo grado en el tobillo derecho, su esposa un esguince cervical de primer grado y apertura en la ceja, y su hijo Alexis reportó fractura en el brazo derecho, herida en la cabeza que requirió puntos y daños en el tórax-pulmón, lo cual los mantuvo en Oaxaca hasta que terminó de subsanar y pudieron volar de regreso a Juárez el domingo 11 de enero.

Al reiterar que no es con fines partidistas ni de dinero, sino para que esto no vuelva a ocurrir en el país, Juan Manuel añadió: "Es en contra de aquellos que no hicieron su chamba, en contra de aquellas compañías o supervisores de las reparaciones que no hicieron su chamba".

El jueves 8 de enero la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que pidió "celeridad" a la Fiscalía en la reparación del daño y en la presentación del dictamen. "Depende de ellos, de sus peritos, de las características de la investigación que están haciendo. De nuestra parte, les hemos pedido que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita. Y lo que le hemos pedido a la Fiscalía, en particular, es que pueda acelerarse la reparación integral del daño", dijo.

Flor Temich en la misión en la comunidad de Oaxaca en vísperas navideñas. Foto: Facebook Flor Temich

Rehabilitación del tramo Z

El representante legal de la familia misionera, Irving Arellano, de Vega Mc Gregor Abogados, afirmó que la querella se presentó contra diversas personas morales que participaron en la rehabilitación y construcción de la línea Z, así como contra servidores públicos que, por su cargo, tenían responsabilidades en áreas claves como infraestructura, vías, inspección y maquinaria del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

"De momento se hizo el señalamiento hacia tres empresas que es COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools", afirmó en entrevista, ya que, argumentó, estas firmas son mencionadas en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en los informes de cuenta pública 2019 (263-DE), 2020 (418-DE) y 2023 (129) sobre obras para rehabilitación del tramo Z, donde ocurrió el descarrilamiento a la altura entre la comunidad Nizanda y Chivela, Oaxaca.

El abogado aclaró que la querella no acusa de manera anticipada, solo solicita recabar documentación técnica, contratos, bitácoras de mantenimiento y peritajes especializados. Sobre servidores públicos no piden indagar a la Secretaría de Marina, que gestiona el Corredor Interoceánico desde 2023. El director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén.

Respecto a las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre los despachos de abogados que solo buscan dinero, el abogado Irving Arellano especificó que la firma no cobró ni cobrará a la familia Iglesias pues su fin, como labor social, es asesorar a las víctimas lesionadas respecto a sus derechos y para un acceso a una reparación integral del daño, la cual no solo implica atención médica y apoyo económico para traslados, sino, dijo, también garantías de no repetición.

"Queremos que esto no se repita en nuestro país", afirmó Juan Manuel Iglesias, que resultó con un esguince en el tobillo derecho. "Queremos que los responsables a quienes se les hizo la recomendación mediante auditoría que se fijaran en ciertas cosas que no hicieron en su momento, tanto compañías como representantes del Gobierno".

El 27 de enero de 2021, tras pausas por la pandemia, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que la línea Z en el tramo de 56 kilómetros, que va de Mogoñé (km Z 186+000) a La Mata (km Z 242+000), Oaxaca, presentaba los siguientes problemas: "pendientes y curvaturas muy elevadas que van de más de 1.5 y menos de 1.5 por ciento al ubicarse en una zona montañosa; igualmente, la alineación de la vía se ve afectada por las ondulaciones del terreno y los obstáculos naturales que se presentan en su trazo".

trazo ferrocarril Istmo
Trazo del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Imagen: Geocomunes

Por ello desde 2019 los trabajos de rehabilitación de la vía consistieron en el desmantelamiento de vía antigua, desmonte de vegetación, rectificación del trazo, suministro y colocación de riel de 115 lb/yd, de durmientes de concreto y de madera, de balasto y sub-balasto, soldadura aluminotérmica, material de fijación, señalamientos y reparación de cunetas a lo largo de más de 200 kilómetros en el tramo Z del ferrocarril de  Salina Cruz (Oaxaca) hasta Medias Aguas (Veracruz).

En febrero de 2020 y en noviembre de 2022 COMSA Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante fueron contratadas por mil 170 millones de pesos para la corrección de 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la Línea Z, tanto para el tramo La Mata-Colonia Jordán (FIT-GARMOP-OP-Z-15-2019) como para el tramo 3.3 del Z (FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022).

"La firma de abogados se abocó a las empresas que tuvieron que ver en el tramo del descarrilamiento, en el tramo que no se reparó o que, si se reparó, cómo lo hicieron; según la Auditoría que se hizo les dio recomendaciones y no se llevaron a cabo. Es el tramo donde hubo la afectación, es el tramo donde surgió el accidente", comentó Juan Manuel Iglesias, misionero y contador.

Asimismo, en marzo de 2022 (FIT-GARMOP-OP-Z-06-2021) y en junio de 2023 (FIT-GARMOP-OP-Z-05-2023), Grupo Constructor Diamante recibió contratos por un total de 251 millones 548 mil pesos para rehabilitación de puentes en el tramo 4 de la línea Z de La Mata a Colonia Jordán. En 2024 y 2025 esta empresa –que también ha recibido contratos de Pemex y CFE– también fue contratada por 235 millones de pesos para la reconstrucción de alcantarillas en el tramo Z, de acuerdo con contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El ladero de Nizanda

El 18 de noviembre de 2022, Grupo Constructora Diamante, asociada con COMSA Infraestructuras, obtuvo el contrato de Ferrocarriles del Istmo por 502 millones 559 mil pesos (FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022) para la corrección en 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea; así como, conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z (Tramo 3.3 del Z-228+000 al Z-242+900).

Eso implicó el desmantelamiento de la vía antigua, armado de vía nueva, durmiente de madera de encino de 7”x9”x9 ́, el armado de vía nueva durmiente de concreto monolítico tipo 2, y el armado de vía en patios y laderos, incluyendo el ladero de Nizanda, de acuerdo con la Auditoría 129 de la Cuenta Pública 2023. Nizanda es la comunidad oaxaqueña a la altura donde se descarriló el ferrocarril la mañana del 28 de diciembre de 2025 entre el tramo de Salina Cruz a Mogoñé.

La familia misionera viabaja de Ixtepec hacia Veracruz. El descarrilamiento fue entre Nizanda y Chivela, Oaxaca. Imagen: Google maps.

El contrato aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero el link del documento está roto. En tanto, en los contratos de 2022 del portal ComprasMX no aparece la licitación FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022. 

La observación de la Auditoría sobre el armado de vía y laderos fue que no se tiene evidencia del uso de una retroexcavadora, en este caso, para la carga, traslado y descarga de materiales, así como para el armado y colocación de escaleras de vía.

"Se duplicó el insumo VAICAR F804 FS, sin embargo, en la especificación del concepto no se consideró y en los reportes fotográficos de los generadores no se tiene evidencia del uso del equipo; asimismo, no se relacionaron en los reportes de la supervisión externa", observó la Auditoría de manera preliminar el 16 de diciembre de 2024.

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
El descarrilamiento del ferrocarril del Istmo ocurrió en el tramo Z. Foto: Especial, Cuartoscuro

Ante ello, el Subdirector de Administración y Finanzas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec respondió con datos de la Subdirección Técnica: "En el concepto 'Armado de vía en patios y laderos', se contó con dos equipos VAICAR F804 FS (retroexcavadoras) para las actividades de desmantelamiento y armado de vía, y aclaró que, para que la contratista cumpliera en tiempo y forma, incrementó sus equipos; y que debido a que el almacén se encontraba en La Mata en el km-Z-242+800 y el ladero de Nizanda se construyó en el km-236+800, se utilizaron las dos VAICAR F804 FS para la carga, traslado y descarga de materiales, así como, para el armado y colocación de escaleras de vía...".

Además, la Subdirección precisó que “se le pidió a la contratista (Grupo Constructora Diamante y COMSA) que la manipulación del riel siempre fuera con dos equipos VAICAR F804 FS debido a la longitud, ya que el manejo del riel con una sola podría ocasionar que el riel se venciera y no se podría alinear en el armado final de la vía, y por tal razón siempre hubo dos equipos y que la contratista con tal de cumplir con el programa de obra incluyó un equipo más a base de una excavadora 320...”, y anexó reporte fotográfico.

Aunque sí se utilizó el equipo referido, la observación continuó porque los reportes fotográficos no ubicaron en qué lugar o cadenamientos se utilizaron.

La Subdirección de Administración y Finanzas del FIT también especificó a la Auditoría que se utilizó pintura de aerosol para marcar las zonas de curvas donde existían durmientes de madera, "ya que por la complejidad de la topografía y la zona de curvas, la vía estaba conformada por durmientes de madera y de concreto, por tal razón la pintura se utilizó para delimitar estas fronteras y se consideraran para el nuevo diseño de armado de vía al llevar a cabo la modificación de algunas curvas".

Aunque la Fiscalía General de la República ya inició una investigación de oficio, agregó el abogado Irving Arellano, la presentación de esta querella es necesaria porque activa formalmente los derechos de las víctimas dentro de la carpeta para que puedan solicitar peritajes, pidan actos de investigación específicos y le puedan dar seguimiento a la indagatoria.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Integrante de la Unidad de Datos de SinEmbargo. Conduce con Arturo Daen "El dato encerrado" transmitido los jueves a las 20 horas por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

