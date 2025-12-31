Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Dulce Olvera

31/12/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Proceso: La familia Hank suma poco más de 7 mil mdp en contratos con el Gobierno federal en 2020

Los Hank son ejemplo de lo podrido en México. Ahora la Gobernadora de BC los hizo 4T

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

La familia priista Hank, a través de Grupo Hermes, es una de las contratistas de las obras que dio el Gobierno federal para corregir la curvatura de la vía férrea del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde se descarriló un tren el domingo 28 de diciembre.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).–Los herederos del profesor Carlos Hank González, un priista notable a quien se atribuye el dicho “un político pobre es un pobre político”, cabeza del Grupo Atlacomulco y una de las figuras usadas como ejemplo de poder y control político, participaron en la construcción del Tramo Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en donde ocurrió el descarrilamiento que causó la muerte de 13 personas y dejó un centenar de hospitalizados.

A través de la Peninsular Compañía Constructora (Grupo Hermes), la familia Hank recibió en marzo de 2020 un contrato por 939 millones 561 mil pesos, en asociación con Caltia y Ferroviarias Industriales del Norte, para la corrección en 56 kilómetros de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 kilómetros de vía férrea del tramo Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Las empresas COMSA Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante, que en 2020 y 2022 también recibieron contratos por mil 280 millones de pesos para obras de corrección dentro del trazo siniestrado el domingo, también han ganado contratos para trabajos en el Metro de la Ciudad de México, el Tren Maya e infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Los incidentes en la línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han sido constantes (como el de febrero 2022 en Palomares), provocados todos por la mala calidad de los trabajos realizados por constructoras como el Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA, entre otras. Los descarrilamientos y las graves afectaciones provocadas por las lluvias de 2024 y 2025 obligaron a la suspensión del servicio de carga y pasaje, y a su restablecimiento en el caso del pasaje a solo dos corridas a la semana", dijo la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en un comunicado.

Contrato del Gobierno federal a la Peninsular, empresa de los Hank. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.

Grupo Hermes es dirigido por Carlos Hank González (nieto), presidente de Banorte, hijo del priista Carlos Hank Rhon y nieto del profe Carlos Hank González, exgobernador del Estado de México y Secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari.

Durante el periodo hegemónico del PRI esta familia fundadora del Grupo Atlacomulco fue de las contratistas favoritas, incluyendo del Gobierno de Enrique Peña Nieto con el Tren México-Toluca, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador siguió recibiendo contratos y Hank González nieto se convirtió en uno de sus asesores económicos. Aunque no es asesor, también forma parte de los empresarios que se reúnen constantemente con la Presidenta Claudia Sheinbaum en torno al Plan México 2024-2030.

Reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios, incluyendo Carlos Hank González. Foto: Presidencia.

El 30 de marzo de 2020, la Peninsular –en alianza con Caltia y Ferroviarias Industriales del Norte– recibió la licitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V por 939 millones 561 mil pesos para la "Corrección en 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la Línea Z (Tramo Ubero - Mogoñé km 137+564 al km 186+046)". La Auditoría Superior de la Federación no halló irregularidades en esta obra ya concluida.

La organización PODER observó de la familia Hank: "Aunque nunca han sido condenados, los Hank González suman varios casos y acusaciones de corrupción. La familia aparece en los Papeles de Panamá, y de forma bastante negativa: el área de cumplimiento del despacho Mossack Fonseca recomendó a su filial en Jersey no vender compañías a uno de sus clientes porque estaba involucrado con los Hank Rhon de quien 'encontraron información negativa relacionada con este individuo y su familia'. En 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Jorge Hank Rhon, hermano menor de Carlos, a quien acusaron de acopio de armas. En el inmueble de la detención encontraron 88 armas, 49 de ellas de uso exclusivo del Ejército. En 1999, Carlos Hank Rhon y su hermano Jorge fueron señalados por agencias de inteligencia de Estados Unidos de lavar dinero de manera masiva, apoyar a organizaciones de narcotraficantes a transportar cargamentos de droga e involucrarse en corrupción pública a gran escala".

Asimismo, la contratista del Ferrocarril del Istmo, COMSA Infraestructuras, un grupo global de desarrollo de infraestructuras con más de 130 años de experiencia, también participó en la rehabilitación y mantenimiento de vías y sistemas de la Línea 1 y Línea 9 (Velódromo-Pantitlán) del Metro de Ciudad de México, así como en los trabajos de montaje de vía del Tren Maya en el tramo 5 Norte (Playa del Carmen – Cancún), reporta en su informe anual de 2024.

COMSA Infraestructura participó en obras de montaje de vía del Tren Maya, tramo 5. Imagen: COMSA.

"La renovación y mantenimiento de vías y sistemas eléctricos de la línea 1 de Metro Ciudad de México tiene como objetivo modernizar y optimizar las infraestructuras clave de la línea más antigua del metro, mejorando la seguridad y la fiabilidad de sus operaciones. Se incluyen trabajos de renovación de las vías, actualización de los sistemas eléctricos y optimización de los equipos de señalización y control, lo que permitirá aumentar la capacidad y eficiencia del servicio", reportó COMSA sobre la Línea 1, la cual fue reinagurada en su totalidad este 2025 y es una de las que reporta mayor afluencia diaria de pasajeros.

En tanto el Grupo Constructor Diamante, con experiencia desde 1994, destaca en su sitio Web contratos con la Secretaría de Comunicaciones y CAPUFE para rehabilitación de carreteras y puentes, 11 contratos con CFE, así como ocho contratos con Pemex, entre ellos, para la rehabilitación del poliducto en Rosarito, Baja California, y la construcción de su segunda estación reguladora de presión.

Corrección de curvatura

El proyecto federal de inversión "Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z" del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec inició en 2019 con una inversión programada de 16 mil 630 millones de pesos y contó con un estudio de costo-beneficio, el cual determinó corregir la curvatura y pendiente en 202.97 kilómetros en el tramo Z del tren –que va de Salina Cruz a Medias Aguas– para aumentar la seguridad e incrementar el volumen de toneladas transportadas anualmente.

Grupo Constructora Diamante, asociada con COMSA Infraestructuras, fue contratada por 502 millones 559 mil pesos para la "Corrección en 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea; así como, conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z (Tramo 3.3 del Z-228+000 al Z-242+900)", de los cuales hubo pagos en exceso por más de 8 millones 563 mil pesos ya que se consideraron cuadrillas de personal y equipos que no corresponden con los trabajos realizados por un inadecuado control y supervisión de la obra, resolvió el órgano fiscalizador.

El contrato FIT-GARMOP-OP-Z-17- 2022 se dio por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec el 18 de noviembre de 2022 y tuvo convenios modificatorios en abril, julio, septiembre y noviembre de 2023, es decir, ya bajo la gestión de la Secretaría de Marina. A la fecha de la revisión (septiembre de 2024) los trabajos se encontraban en ejecución pese a que el contrato marcaba como periodo de ejecución entre el 22 de noviembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023.

"Específicamente en las relaciones de equipos y materiales que intervino en los trabajos, no se especificó el periodo ni la participación para cada actividad; por último, en la relación de maquinaria y equipo utilizado proporcionado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec durante la visita de verificación física a los trabajos que se llevaron a cabo, conjuntamente con personal de la entidad fiscalizada y el Órgano Interno de Control Específico en el FIT, del 9 al 12 de septiembre de 2024, no se ubicaron en qué lugar o cadenamientos se utilizaron, por lo que persiste el monto observado de 8,564.0 miles de pesos en dichos conceptos", dice el dictamen de la auditoría emitido en febrero de 2025.

Imagen: COMSA.

En 2020 COMSA Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante también ganó el contrato por 667,794.80 pesos para la "Corrección de 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la Línea Z (Tramo La Mata - Colonia Jordán km 242+818 al km 276+245). La Auditoría no encontró observaciones de irregularidades en esas obras. 

La Auditoría resalta que "la Línea Z es clave para dicho proyecto por lo que de 2019 a 2025 hubo contratos para trabajos de rehabilitación de vía, consistentes en desmantelamiento, desmonte de vegetación, rectificación del trazo, suministro y colocación de riel de 115 lb/yd, de durmientes de concreto y de madera, de balasto y sub-balasto, soldadura aluminotérmica, material de fijación, señalamientos, reparación de cunetas, sustitución de árboles de cambio y refuerzo de drenajes".

Las Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo exigieron al Gobierno federal que se realice una investigación a fondo sobre "la mala calidad de los trabajos en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y sean castigados los actos de corrupción de empresarios y funcionarios".

Además pidieron que sea sancionada la empresa ABCD Arquitectura, responsable de numerosas violaciones a los derechos de cientos de trabajadores y proveedores locales a quienes debe salarios y servicios desde 2024.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
3

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
4

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
5

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
6

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

7

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Buró de crédito.
8

Buró de Crédito

9

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
10

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

11 gobiernos estatales ratificaron su compromiso para que niñas y niños aprendan a leer y escribir a tiempo, como parte de la alianza “México aprende leyendo”, impulsada por Fundación Instituto Natura y la UNESCO.
11

ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

La SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro.
12

Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.
13

Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta

14

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

15

Una mujer es asesinada tras pagar el rescate de su marido... sin saber que él ya estaba muerto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
1

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, fueron vinculados a proceso.
2

El suegro y un cuñado de Iván Archivaldo son vinculados por delitos contra la salud

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cerró temporalmente el acceso a la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná en Chiapas por una granizada.
3

Granizada deja a 80 personas atrapadas en el volcán Tacaná, Chiapas; activan rescate

La Secretaría de Economía (SE) indicó los productos de las industrias que tendrán que pagar impuestos tras la aprobación de la Ley Arancelaria.
4

Nueva reforma arancelaria: ¿qué productos pagarán impuestos? Aquí la lista completa

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
5

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

11 gobiernos estatales ratificaron su compromiso para que niñas y niños aprendan a leer y escribir a tiempo, como parte de la alianza “México aprende leyendo”, impulsada por Fundación Instituto Natura y la UNESCO.
6

ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
7

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

La SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro.
8

Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

Un Juez de Veracruz descartó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, y ordenó que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.
9

El periodista Rafael León libra cargo de terrorismo; Juez ordena prisión domiciliaria

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
10

RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

La audiencia que la FGR solicitó para imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, delitos por malversación de recursos fue pospuesta por segunda vez.
11

Audiencia del exgobernador Javier Duarte para imputar nuevo delito se aplaza otra vez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.
12

Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta