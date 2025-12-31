Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

La familia priista Hank, a través de Grupo Hermes, es una de las contratistas de las obras que dio el Gobierno federal para corregir la curvatura de la vía férrea del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde se descarriló un tren el domingo 28 de diciembre.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).–Los herederos del profesor Carlos Hank González, un priista notable a quien se atribuye el dicho “un político pobre es un pobre político”, cabeza del Grupo Atlacomulco y una de las figuras usadas como ejemplo de poder y control político, participaron en la construcción del Tramo Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en donde ocurrió el descarrilamiento que causó la muerte de 13 personas y dejó un centenar de hospitalizados.

A través de la Peninsular Compañía Constructora (Grupo Hermes), la familia Hank recibió en marzo de 2020 un contrato por 939 millones 561 mil pesos, en asociación con Caltia y Ferroviarias Industriales del Norte, para la corrección en 56 kilómetros de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 kilómetros de vía férrea del tramo Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Las empresas COMSA Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante, que en 2020 y 2022 también recibieron contratos por mil 280 millones de pesos para obras de corrección dentro del trazo siniestrado el domingo, también han ganado contratos para trabajos en el Metro de la Ciudad de México, el Tren Maya e infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Los incidentes en la línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han sido constantes (como el de febrero 2022 en Palomares), provocados todos por la mala calidad de los trabajos realizados por constructoras como el Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA, entre otras. Los descarrilamientos y las graves afectaciones provocadas por las lluvias de 2024 y 2025 obligaron a la suspensión del servicio de carga y pasaje, y a su restablecimiento en el caso del pasaje a solo dos corridas a la semana", dijo la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en un comunicado.

Grupo Hermes es dirigido por Carlos Hank González (nieto), presidente de Banorte, hijo del priista Carlos Hank Rhon y nieto del profe Carlos Hank González, exgobernador del Estado de México y Secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari.

Durante el periodo hegemónico del PRI esta familia fundadora del Grupo Atlacomulco fue de las contratistas favoritas, incluyendo del Gobierno de Enrique Peña Nieto con el Tren México-Toluca, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador siguió recibiendo contratos y Hank González nieto se convirtió en uno de sus asesores económicos. Aunque no es asesor, también forma parte de los empresarios que se reúnen constantemente con la Presidenta Claudia Sheinbaum en torno al Plan México 2024-2030.

El 30 de marzo de 2020, la Peninsular –en alianza con Caltia y Ferroviarias Industriales del Norte– recibió la licitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V por 939 millones 561 mil pesos para la "Corrección en 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la Línea Z (Tramo Ubero - Mogoñé km 137+564 al km 186+046)". La Auditoría Superior de la Federación no halló irregularidades en esta obra ya concluida.

La organización PODER observó de la familia Hank: "Aunque nunca han sido condenados, los Hank González suman varios casos y acusaciones de corrupción. La familia aparece en los Papeles de Panamá, y de forma bastante negativa: el área de cumplimiento del despacho Mossack Fonseca recomendó a su filial en Jersey no vender compañías a uno de sus clientes porque estaba involucrado con los Hank Rhon de quien 'encontraron información negativa relacionada con este individuo y su familia'. En 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Jorge Hank Rhon, hermano menor de Carlos, a quien acusaron de acopio de armas. En el inmueble de la detención encontraron 88 armas, 49 de ellas de uso exclusivo del Ejército. En 1999, Carlos Hank Rhon y su hermano Jorge fueron señalados por agencias de inteligencia de Estados Unidos de lavar dinero de manera masiva, apoyar a organizaciones de narcotraficantes a transportar cargamentos de droga e involucrarse en corrupción pública a gran escala".

Asimismo, la contratista del Ferrocarril del Istmo, COMSA Infraestructuras, un grupo global de desarrollo de infraestructuras con más de 130 años de experiencia, también participó en la rehabilitación y mantenimiento de vías y sistemas de la Línea 1 y Línea 9 (Velódromo-Pantitlán) del Metro de Ciudad de México, así como en los trabajos de montaje de vía del Tren Maya en el tramo 5 Norte (Playa del Carmen – Cancún), reporta en su informe anual de 2024.

"La renovación y mantenimiento de vías y sistemas eléctricos de la línea 1 de Metro Ciudad de México tiene como objetivo modernizar y optimizar las infraestructuras clave de la línea más antigua del metro, mejorando la seguridad y la fiabilidad de sus operaciones. Se incluyen trabajos de renovación de las vías, actualización de los sistemas eléctricos y optimización de los equipos de señalización y control, lo que permitirá aumentar la capacidad y eficiencia del servicio", reportó COMSA sobre la Línea 1, la cual fue reinagurada en su totalidad este 2025 y es una de las que reporta mayor afluencia diaria de pasajeros.

En tanto el Grupo Constructor Diamante, con experiencia desde 1994, destaca en su sitio Web contratos con la Secretaría de Comunicaciones y CAPUFE para rehabilitación de carreteras y puentes, 11 contratos con CFE, así como ocho contratos con Pemex, entre ellos, para la rehabilitación del poliducto en Rosarito, Baja California, y la construcción de su segunda estación reguladora de presión.

Corrección de curvatura

El proyecto federal de inversión "Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z" del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec inició en 2019 con una inversión programada de 16 mil 630 millones de pesos y contó con un estudio de costo-beneficio, el cual determinó corregir la curvatura y pendiente en 202.97 kilómetros en el tramo Z del tren –que va de Salina Cruz a Medias Aguas– para aumentar la seguridad e incrementar el volumen de toneladas transportadas anualmente.

Grupo Constructora Diamante, asociada con COMSA Infraestructuras, fue contratada por 502 millones 559 mil pesos para la "Corrección en 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea; así como, conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z (Tramo 3.3 del Z-228+000 al Z-242+900)", de los cuales hubo pagos en exceso por más de 8 millones 563 mil pesos ya que se consideraron cuadrillas de personal y equipos que no corresponden con los trabajos realizados por un inadecuado control y supervisión de la obra, resolvió el órgano fiscalizador.

El contrato FIT-GARMOP-OP-Z-17- 2022 se dio por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec el 18 de noviembre de 2022 y tuvo convenios modificatorios en abril, julio, septiembre y noviembre de 2023, es decir, ya bajo la gestión de la Secretaría de Marina. A la fecha de la revisión (septiembre de 2024) los trabajos se encontraban en ejecución pese a que el contrato marcaba como periodo de ejecución entre el 22 de noviembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023.

"Específicamente en las relaciones de equipos y materiales que intervino en los trabajos, no se especificó el periodo ni la participación para cada actividad; por último, en la relación de maquinaria y equipo utilizado proporcionado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec durante la visita de verificación física a los trabajos que se llevaron a cabo, conjuntamente con personal de la entidad fiscalizada y el Órgano Interno de Control Específico en el FIT, del 9 al 12 de septiembre de 2024, no se ubicaron en qué lugar o cadenamientos se utilizaron, por lo que persiste el monto observado de 8,564.0 miles de pesos en dichos conceptos", dice el dictamen de la auditoría emitido en febrero de 2025.

En 2020 COMSA Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante también ganó el contrato por 667,794.80 pesos para la "Corrección de 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la Línea Z (Tramo La Mata - Colonia Jordán km 242+818 al km 276+245). La Auditoría no encontró observaciones de irregularidades en esas obras.

La Auditoría resalta que "la Línea Z es clave para dicho proyecto por lo que de 2019 a 2025 hubo contratos para trabajos de rehabilitación de vía, consistentes en desmantelamiento, desmonte de vegetación, rectificación del trazo, suministro y colocación de riel de 115 lb/yd, de durmientes de concreto y de madera, de balasto y sub-balasto, soldadura aluminotérmica, material de fijación, señalamientos, reparación de cunetas, sustitución de árboles de cambio y refuerzo de drenajes".

Las Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo exigieron al Gobierno federal que se realice una investigación a fondo sobre "la mala calidad de los trabajos en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y sean castigados los actos de corrupción de empresarios y funcionarios".

Además pidieron que sea sancionada la empresa ABCD Arquitectura, responsable de numerosas violaciones a los derechos de cientos de trabajadores y proveedores locales a quienes debe salarios y servicios desde 2024.