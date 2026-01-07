Warner Bros mantiene apuesta por Netflix: ahora rechaza la última oferta de Paramount

La directiva de WBD concluyó que la propuesta de Paramount Skydance implica riesgos financieros y menor certeza de cierre frente al acuerdo vigente con Netflix.

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS).- La junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) decidió "por unanimidad" rechazar la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance (PSKY), modificada el pasado 22 de diciembre para incluir una multimillonaria garantía personal irrevocable de Larry Ellison, cofundador de Oracle, al considerar que no beneficia a la empresa ni a sus accionistas, por lo que reitera su recomendación a favor de la fusión con Netflix.

"La junta determinó por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples aspectos clave", declaró el presidente del consejo de WBD, Samuel A. Di Piazza.

En este sentido, el dueño de HBO Max considera que la última propuesta de Paramount sigue ofreciendo "un valor insuficiente", señalando en particular el "monto extraordinario" en cláusulas de financiación de deuda que generan riesgos para el cierre de la transacción y reducen la protección de los accionistas de WBD si la adquisición no se completa.

Por contra, la junta de WBD sostiene que el acuerdo vinculante con Netflix, anunciado el pasado 5 de diciembre, ofrecerá un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costes significativos que la oferta de Paramount impondría a los accionistas.

La propuesta de compra planteada por PSKY sobre la totalidad de WBD alcanza un valor empresarial de más de 108 mil millones de dólares, frente a los casi 83 mil millones de dólares de la oferta de la plataforma de streaming, aunque esta únicamente se dirige a los estudios de cine y televisión, además de HBO Max y HBO.

Tras rechazar la oferta inicialmente planteada por PSKY el pasado 8 de diciembre en respuesta al acuerdo alcanzado entre WBD y Netix, la multinacional dirigida por David Ellison presentó el 22 de diciembre de 2025 una propuesta modificada que, si bien mantenía el importe de la operación en unos 108 mil millones de dólares, incorporaba una garantía personal irrevocable de 40 mil 400 millones de dólares por parte de Larry Ellison, padre del CEO de PSKY, en la financiación de la oferta.

ES OFICIAL | Netflix compró Warner Bros Discovery. pic.twitter.com/LMX1zhE3EX — HBO Max LATAM (@mymaxlatino) December 5, 2025

En una carta remitida por el consejo de administración de WBD a los accionistas de la empresa, publicada hoy, la junta de la multinacional anuncia que determinó por unanimidad que "la oferta modificada de PSKY sigue siendo inadecuada", especialmente considerando el valor insuficiente que proporcionaría, la falta de certeza sobre la capacidad de PSKY para completarla, y los riesgos y costes que asumirían los accionistas de WBD si no la completa, por lo que recomienda unánimemente que los accionistas de WBD "no ofrezcan sus acciones en la oferta de PSKY".

Oferta inferior a Netflix

En su análisis, el directorio de WBD defiende que la oferta de PSKY "es inferior" debido a los significativos costes, riesgos e incertidumbres en comparación con la fusión con Netflix.

Según el acuerdo de fusión con la plataforma de Los Gatos, los accionistas de WBD recibirán 23.25 dólares en efectivo y acciones ordinarias de Netflix con un valor objetivo de 4.50 dólares, lo que tiene potencial de creación de valor futuro, además del valor que recibirán a través de su participación en Discovery Global, que será escindida del negocio antes de la fusión con Netflix en una empresa independiente cotizada.