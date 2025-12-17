Warner Bros pide a accionistas rechazar oferta de Paramount; apoya fusión con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery sostuvo que la propuesta implica riesgos y costos relevantes, por lo que ratificó su apoyo al acuerdo de fusión con Netflix.

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS).- El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) recomendó unánimemente a los accionistas de la empresa que rechacen la oferta pública de adquisición de Paramount, que otorga a la compañía un valor empresarial de 108 mil millones de dólares (mdd), mientras que reiteró, también por unanimidad, su recomendación a favor de la fusión con Netflix, que valora a la multinacional en 82 mil 700 millones de dólares.

La decisión unánime del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, contraria a la OPA lanzada por Paramount Skydance (PSKY) el pasado 8 de diciembre, apunta que la propuesta "no beneficia a WBD ni a sus accionistas" y que no cumple con los criterios de una "propuesta superior" según los términos del acuerdo de fusión de WBD con Netflix anunciado el 5 de diciembre de 2025.

Asimismo, el consejo de Warner Bros. Discovery "reitera por unanimidad su recomendación a favor de la fusión con Netflix", por lo que recomienda a los accionistas de WBD que rechacen la oferta de PSKY.

Warner Bros. Discovery has rejected Paramount's latest bid to recommend Netflix's bid to take over the assets of HBO, HBO Max, and the TV and movie studios. Warner Bros. Discovery board calls Netflix's agreement the best for long-term value. Netflix has launched a new… pic.twitter.com/SCoAsVx0gk — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 17, 2025

"Tras una cuidadosa evaluación de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada recientemente por Paramount, el consejo concluyó que el valor de la oferta es inadecuado, con importantes riesgos y costes para nuestros accionistas", declaró Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery.

Paramount lanzó el pasado 8 de diciembre una OPA para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery con un valor empresarial de 108 mil millones de dólares, frente a los 82 mil 700 millones de dólares de la propuesta de Netflix.

En concreto, la OPA de PSKY ofrece 30 dólares en efectivo por acción, por encima de los 27.75 dólares del acuerdo de Netflix. En este sentido, la oferta de Paramount busca adquirir la totalidad de WBD, mientras que Netflix pretende hacerse con los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.