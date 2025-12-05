Netflix comprará Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por 82,700 millones de dólares

Netflix concretó la compra de Warner Bros. Discovery por 82 mil 700 mdd, tras superar ofertas rivales y previo a la separación de canales como CNN, TBS y TNT.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Netflix cerró oficialmente la adquisición de Warner Bros. Discovery, tras imponerse a otras ofertas como Paramount y Comcast. El acuerdo alcanzó un valor aproximado de 82 mil 700 millones de dólares e incluyó los estudios de cine y televisión, así como las marcas HBO Max y HBO.

De acuerdo con la compañía, el trato se estableció con el pago de 27 mil 075 dólares por acción para concretar la operación. Antes de finalizar el proceso, Warner Bros. completó la separación prevista de sus canales de cable, entre ellos CNN, TBS y TNT, con el fin de cumplir con los lineamientos regulatorios de competencia y antimonopolio.

Sin embargo, se estimó que el cierre quedara sujeto a la última fase de revisión de las autoridades y a la escisión de la división Discovery Global, programada para concluir durante el tercer trimestre de 2026.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we'll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere.

La adquisición de Warner Bros Discover marca un cambio estratégico drástico para Netflix, que nunca había cerrado un acuerdo de esta envergadura. La empresa pionera del streaming, fundada hace casi tres décadas como una empresa de alquiler de DVD que enviaba discos por correo a sus clientes, se convirtió en la más valiosa de Hollywood, sin contar con un catálogo ni un estudio, al licenciar programas de terceros y expandirse con contenido original. Netflix cerró 2024 con 39 mil millones de dólares en ingresos.

Con la compra, Netflix se convierte en propietaria de la cadena HBO, junto con su catálogo de series de éxito como Los Soprano, The Wire, Juego de tronos, Euphoria, The Last of Us o The White Lotus. Los activos de Warner Bros. también incluyen sus extensos estudios en Burbank, California, junto con un vasto archivo de cine y televisión que incluye sagas como Harry Potter, Dune, Expediente Warren, Superman, Batman y el resto de los superhéroes de DC.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros [...] podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

Warner Bros. se puso a la venta en octubre tras recibir el interés de varias partes. Además de Netflix, la compañía fue objeto de la puja de Paramount Skydance Corp. y Comcast Corp. La puja se tornó polémica, y Paramount acusó a Warner Bros. de aplicar un proceso injusto que favorecía a Netflix.

El estudio Warner Bros. fue fundado oficialmente el 4 de abril de 1923 por los cuatro hermanos Warner: Harry, Albert, Sam y Jack L. Warner. Sin embargo, sus raíces se remontan a 1904, cuando empezaron con la distribución cinematográca a través de Warners Pittsburgh, y posteriormente, en 1918, iniciaron la producción de películas al fundar su primer estudio en Sunset Boulevard, Hollywood. Pronto Warner Bros. se convirtió en una de las cinco majors de Hollywood (junto a Disney, Universal, Sony Pictures y Paramount) y firma líder de la industria del entretenimiento.