ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

Entre sigilo y exigencia de respuestas, la funcionaria destacó que 13 personas han sido detenidas por el caso, quienes estarían vinculadas a la coordinación del homicidio.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), aseguró en entrevista con "Los Periodistas" que no se puede descartar ningún móvil, incluido el político, en el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor principal de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y subrayó que todas las líneas de investigación siguen abiertas mientras avanza un proceso complejo que exige sigilo.

—¿El móvil político es una de las líneas de investigación, es decir, una venganza para afectar políticamente al gobierno de la ciudad de México desestabilizarlo? —se le cuestionó.

–No podemos descartar ningún móvil en este caso. Sería irresponsable de nuestra parte decir esto sí, esto no, de nuevo forma parte de las hipótesis que se están analizando en el equipo de trabajo que se conformó y también parte del sigilo que tenemos que cuidar —explicó la Fiscal.

Desde que ocurrió el crimen, la Fiscalía capitalina conformó un grupo de trabajo interinstitucional que opera de manera permanente. En él participan la Policía de Investigación y ministerios públicos del institución capitalina, así como personal investigador de la Secretaría de Seguridad federal y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

La Fiscal recordó que ya se informó públicamente sobre 13 detenciones de personas relacionadas con la coordinación del homicidio y con distintas actividades vinculadas al caso. “Fueron muchas las personas que participaron en este homicidio, que fue planeado con mucha anticipación”, dijo.

Alcalde detalló que, hasta ahora, se han cumplimentado órdenes de aprehensión en ocho casos, específicamente por los delitos de homicidio, asociación delictuosa y feminicidio en el caso de Ximena. Las personas detenidas, precisó, ya se encuentran en prisión y entre ellas hay tanto quienes planearon y coordinaron el crimen como quienes actuaron materialmente.

"Hoy en día ya están en proceso y están en prisión personas que participaron en la planeación y en la coordinación de este hecho. Personas también que actuaron materialmente en el hecho y eso es importante, pero necesitamos seguir trabajando para tener a todos los responsables materiales y también a los intelectuales".

La titular de la Fiscalía reconoció que existe presión social y mediática para conocer los motivos del crimen, así como la exigencia de respuestas por parte de las familias y de los equipos de trabajo. Sin embargo, explicó que existe una tensión inevitable entre informar y proteger el sigilo del proceso.

"Para poder hablar del porqué necesitamos tener a todos los responsables y para nosotros primero es fundamental pues garantizar tener resultados y para eso la única forma de hacerlo es el sigilo".

Alcalde aseguró que la decisión de mantener la reserva fue tomada de manera conjunta por las tres instituciones involucradas y que se informará conforme el avance de la investigación lo permita, dada la complejidad del caso y el nivel de planeación con el que se cometió el crimen.

Resultados y transformación de la Fiscalía

A un año de la presentación del plan de política criminal, Alcalde Luján destacó que la Fiscalía ya no sólo habla de metas, sino de resultados concretos, entre ellos una reducción sostenida de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, producto, dijo, de un trabajo coordinado entre distintas instancias de seguridad locales y federales.

“Hace un año hicimos un evento de presentación del plan de política criminal en donde hablábamos de cuál era nuestro plan de trabajo, cuáles eran nuestras metas y hoy además de metas, hablamos ya de resultados específicos”, señaló. En ese balance, subrayó que la disminución de la incidencia delictiva es resultado del esfuerzo conjunto de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, el gabinete de seguridad encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la coordinación con el gabinete federal.

De acuerdo con los datos presentados, si se comparan las cifras con 2024, se registra una reducción del 12 por ciento en los delitos de alto impacto. En contraste con 2019 , año que la fiscalía consideró una referencia clave por ser cuando se creó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la disminución alcanza el 56 por ciento. Estos delitos incluyen homicidios, feminicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, robos con y sin violencia en espacios públicos, violaciones, entre otros.

Sin embargo, Bertha Luján reconoció que, históricamente, las fiscalías y procuradurías han heredado vicios profundos en todo el país: mala atención a la ciudadanía, ineficiencia, investigaciones excesivamente formales y pocos resultados.

“Tenemos eso muy claro”, afirmó, al recordar que durante la gestión de la exfiscal general Ernestina Godoy se trazó una ruta de trabajo con avances importantes. En ese sentido, aseguró que la actual administración está decidida a profundizar esos cambios.

El plan de trabajo, explicó, se estructura en varios ejes prioritarios: mejorar la atención a la ciudadanía, fortalecer los resultados de las investigaciones con más detenciones y judicializaciones, digitalizar los procesos para dejar atrás el trabajo en papel y contar con información más confiable que permita medir avances. Además, reconoció abiertamente la necesidad de combatir la corrupción, uno de los problemas estructurales más arraigados en estas instituciones.

Finalmente, señaló que estos ejes y los avances alcanzados forman parte del balance presentado recientemente, con el objetivo de mostrar no sólo cifras, sino el rumbo de una transformación institucional que, dijo, aún está en proceso.