ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

20/01/2026 - 9:46 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Crimen político o para desestabilizar? Homicidio de Xime y José sigue sin respuestas

Un sujeto dispara y mata a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

Ximena tenía años con Clara Brugada. José era un asesor y del círculo cercano

Entre sigilo y exigencia de respuestas, la funcionaria destacó que 13 personas han sido detenidas por el caso, quienes estarían vinculadas a la coordinación del homicidio.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), aseguró en entrevista con "Los Periodistas" que no se puede descartar ningún móvil, incluido el político, en el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor principal de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y subrayó que todas las líneas de investigación siguen abiertas mientras avanza un proceso complejo que exige sigilo.

—¿El móvil político es una de las líneas de investigación, es decir, una venganza para afectar políticamente al gobierno de la ciudad de México desestabilizarlo? —se le cuestionó.

–No podemos descartar ningún móvil en este caso. Sería irresponsable de nuestra parte decir esto sí, esto no, de nuevo forma parte de las hipótesis que se están analizando en el equipo de trabajo que se conformó y también parte del sigilo que tenemos que cuidar —explicó la Fiscal.

Desde que ocurrió el crimen, la Fiscalía capitalina conformó un grupo de trabajo interinstitucional que opera de manera permanente. En él participan la Policía de Investigación y ministerios públicos del institución capitalina, así como personal investigador de la Secretaría de Seguridad federal y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

La Fiscal recordó que ya se informó públicamente sobre 13 detenciones de personas relacionadas con la coordinación del homicidio y con distintas actividades vinculadas al caso. “Fueron muchas las personas que participaron en este homicidio, que fue planeado con mucha anticipación”, dijo.

Alcalde detalló que, hasta ahora, se han cumplimentado órdenes de aprehensión en ocho casos, específicamente por los delitos de homicidio, asociación delictuosa y feminicidio en el caso de Ximena. Las personas detenidas, precisó, ya se encuentran en prisión y entre ellas hay tanto quienes planearon y coordinaron el crimen como quienes actuaron materialmente.

"Hoy en día ya están en proceso y están en prisión personas que participaron en la planeación y en la coordinación de este hecho. Personas también que actuaron materialmente en el hecho y eso es importante, pero necesitamos seguir trabajando para tener a todos los responsables materiales y también a los intelectuales".

La titular de la Fiscalía reconoció que existe presión social y mediática para conocer los motivos del crimen, así como la exigencia de respuestas por parte de las familias y de los equipos de trabajo. Sin embargo, explicó que existe una tensión inevitable entre informar y proteger el sigilo del proceso.

"Para poder hablar del porqué necesitamos tener a todos los responsables y para nosotros primero es fundamental pues garantizar tener resultados y para eso la única forma de hacerlo es el sigilo".

Alcalde aseguró que la decisión de mantener la reserva fue tomada de manera conjunta por las tres instituciones involucradas y que se informará conforme el avance de la investigación lo permita, dada la complejidad del caso y el nivel de planeación con el que se cometió el crimen.

Resultados y transformación de la Fiscalía

A un año de la presentación del plan de política criminal, Alcalde Luján destacó que la Fiscalía ya no sólo habla de metas, sino de resultados concretos, entre ellos una reducción sostenida de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, producto, dijo, de un trabajo coordinado entre distintas instancias de seguridad locales y federales.

“Hace un año hicimos un evento de presentación del plan de política criminal en donde hablábamos de cuál era nuestro plan de trabajo, cuáles eran nuestras metas y hoy además de metas, hablamos ya de resultados específicos”, señaló. En ese balance, subrayó que la disminución de la incidencia delictiva es resultado del esfuerzo conjunto de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, el gabinete de seguridad encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la coordinación con el gabinete federal.

De acuerdo con los datos presentados, si se comparan las cifras con 2024, se registra una reducción del 12 por ciento en los delitos de alto impacto. En contraste con 2019 , año que la fiscalía consideró una referencia clave por ser cuando se creó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la disminución alcanza el 56 por ciento. Estos delitos incluyen homicidios, feminicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, robos con y sin violencia en espacios públicos, violaciones, entre otros.

Sin embargo, Bertha Luján reconoció que, históricamente, las fiscalías y procuradurías han heredado vicios profundos en todo el país: mala atención a la ciudadanía, ineficiencia, investigaciones excesivamente formales y pocos resultados.

“Tenemos eso muy claro”, afirmó, al recordar que durante la gestión de la exfiscal general Ernestina Godoy se trazó una ruta de trabajo con avances importantes. En ese sentido, aseguró que la actual administración está decidida a profundizar esos cambios.

El plan de trabajo, explicó, se estructura en varios ejes prioritarios: mejorar la atención a la ciudadanía, fortalecer los resultados de las investigaciones con más detenciones y judicializaciones, digitalizar los procesos para dejar atrás el trabajo en papel y contar con información más confiable que permita medir avances. Además, reconoció abiertamente la necesidad de combatir la corrupción, uno de los problemas estructurales más arraigados en estas instituciones.

Finalmente, señaló que estos ejes y los avances alcanzados forman parte del balance presentado recientemente, con el objetivo de mostrar no sólo cifras, sino el rumbo de una transformación institucional que, dijo, aún está en proceso.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
2

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
3

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
4

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
5

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
6

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
7

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
8

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

9

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

Hospital
10

Seguros de gastos médicos mayores

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
11

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

12

El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
13

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

A Juan Collado le gustaba tener en sus fastuosas fiestas al cantante Julio Iglesias, a quien se identifica como uno de sus amigos personales.
14

Julio Iglesias y Juan Collado

Capos entregados a Estados Unidos.
15

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
1

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

2

Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
3

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
4

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

5

El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
6

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El gobierno de EU incautó el buque petrolero "Sagitta"; es la séptima captura de este tipo.
7

VIDEO ¬ EU incauta un séptimo buque petrolero relacionado con Venezuela: el "Sagitta"

8

La cifra de víctimas mortales por descarrilamiento de trenes en España sube a 42

Capos entregados a Estados Unidos.
9

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

10

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
11

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

12

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana