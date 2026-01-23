¿Qué hacemos este fin? La Ciudad de México tiene teatro, exposiciones, arte y música

En la ciudad hay exposiciones y hasta conciertos, algunas actividades son de entrada libre como un concierto en el MUNAL, acá te contamos.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Enero está en su recta final y la capital mexicana tiene varios eventos para el penúltimo fin de semana, así que si aún no sabes qué hacer, toma nota de las siguientes opciones.

Chopin: baladas & Scherzos

Este domingo 25 de enero a las 11:30 de la mañana, el pianista Erik Cortés Alcántara,Concertista de Bellas Artes, interpretará baladas y scherzos de Frédéric Chopin en el Museo Nacional De Arte, lo mejor es que será sin costo por lo que es importante llegar con buen tiempo de anticipación ya que se puede llenar de manera rápida y ya no permitir la entrada.

¿Dónde? Museo Nacional de Arte (MUNAL) (C. de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México)

¿Cuánto? Entrada Libre

"El jardín de Velasco"

"El jardín de Velasco", una exposición sin precedentes que revela la dimensión más íntima, científica y botánica de José María Velasco (1840–1912), el artista que transformó la manera de representar y comprender el paisaje mexicano.

¿Dónde? Museo Kaluz (Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, Ciudad de México, CP. 06300).

¿Cuánto? Entrada general tiene un costo de 95 pesos; los miércoles entrada gratuita. Estudiantes nacionales, profesores nacionales e INAPAM tiene un costo de 50 pesos. Para los visitantes menores de 12 años la entrada es gratuita.

"Dr. Atl. Éste es mi verdadero nombre"

La exposición "Dr. Atl. Éste es mi verdadero nombre" conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista, en ella se exploran las publicaciones y obra plástica de Dr. Atl. de manera temática y cronológica. En la exposición se hace énfasis en su pensamiento vanguardista, su interés por el japonismo y su vínculo con la literatura, la ciencia y el arte.

¿Dónde? El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre

La visita del Ángel

La obra escrita por Vicente Leñero, nos presenta a un matrimonio de adultos mayores, son tranquilos, felices y viven su día a día, aunque también se nota una relación algo enmohecida por la rutina, esto cambia cuando reciben la visita de su nieta, una joven pícara e hiperactiva que llega a cambiar esa paz un tanto sepulcral de sus abuelos.

La visita del Ángel se presenta en el Foro Lucerna con un elenco destacado integrado por Juan Carlos Colombo, Silvia Mariscal y Jesusa Ochoa Leñero.

¿Dónde? Foro Lucerna ( C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México) con funciones los viernes a las 20:30 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas.

¿Cuánto? El costo de la entrada es de 500 pesos y se pueden adquirir en taquillas y Ticketmaster.

Herencia africana en la música coral

Este viernes 23 de enero se realizará el concierto Herencia africana en la música coral, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, esta presentación rendirá un homenaje coral a la herencia profunda africana: desde los spirituals que nacieron en los campos de algodón del sur de Estados Unidos hasta las danzas afrolatinas que florecieron en los templos, plazas y salones de América Latina.

¿Dónde? Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (Izazaga 92, Centro Histórico, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

Concierto homenaje a Aretha Franklin

El concierto que originalmente se haría el 17 de enero como parte de Grandes Voces del Jazz en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, para rendir homenaje a Aretha Franklin, una de las artistas más influyentes del siglo XX, se reprogramó para el 23 de enero, así que aún hay oportunidad de escuchar a Jeary, Priscilla Castro y Karina Esparza, las tres voces que revisitarán su obra en un formato íntimo, pensado para la escucha y la conexión emocional con su música.

¿Dónde? Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec.

¿Cuánto? Los accesos tienen un costo de 490 pesos y se podrán adquirir a través de Passline.