La obra que sale mal celebra 700 funciones de gran humor y carcajadas

Nancy Chávez

18/01/2026 - 6:33 am

La obra que sale mal

Esta puesta en escena lleva al público por una historia en la que se mezcla comedia física, enredos y desastres escénicos.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana, La obra que sale mal celebró 700 funciones y develó una placa conmemorativa de manos de Regina Blandón y Diana Bovio, quienes celebraron lo logrado por la puesta en escena.

En La obra que sale mal pareciera que todo son errores, sin embargo, la realidad es otra, ya que cada movimiento, diálogo y detalle está muy bien planeado y forma parte de una especie de coreografía que lleva al público a reír y disfrutar de que "nada salga bien".

¿De qué trata La obra que sale mal ?

En La obra que sale mal una compañía de teatro tratará de presentar una obra en la que se debe resolver un asesinato, pero parece que nada sale como lo esperaban y la escenografía empieza a caerse, los actores parecen poco preparados y todo se convierte en un divertido desastre -al menos para el público-.

Celebra 700 funciones

La obra se ha presentado en varios teatros de la Ciudad de México, como el Teatro Helénico, actualmente se encuentra en el Foro Cultural Chapultepec, lugar en el que se realizó la función numero 700.

"Esta obra, dice Gero 'es un garbanzo', pero es que es por el trabajo que hay detrás, es por el trabajo que le ponen, es por el trabajo de los actores, el sacrificio. Esto que vieron acá, es milimétrico, lo digo porque mi esposa que, en su momento interpretó a Florence, se rompió la nariz cuando el reloj se abre", compartió el productor Billy Rovzar durante la develación de la placa.

Las madrinas de esta función fueron Regina Blandón y Diana Bovio. Para Blandón es muy valioso el poder del teatro para reunir a las personas y alejarse un rato del celular y las redes sociales.

"En esta época en la que, bueno, yo, no voy a hablar por nadie más, me siento tía que veo un teléfono y digo, 'ay, esto es IA o no', venir al teatro a oírnos a todos reír al mismo tiempo y respirar al mismo tiempo, es brutal", dijo la actriz.

Y agregó: "Es increíble eh que en México exista teatro con esta calidad todos los fines de semana en todos los teatros que hay acá, eh, que siga sucediendo y que siga está mal magia, de sentarnos todos juntos un ratito sin celular, a respirar al mismo tiempo y a reírnos al mismo tiempo porque el mundo está bien violento y solo así salimos adelante".

La obra que sale mal
La obra que sale mal divierte al público. con sus enredos Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Dónde, cuándo y cuánto?

La obra que sale mal se presenta en el Foro Cultural Chapultepec (Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México) con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas y los domingos 13:30 y 17:00 horas. El precio de los boletos va de los 550 a lo mil 62 pesos más cargos por servicio.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

