RESEÑA ¬ La única opción, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?

La película cuenta con la actuación de Lee Byung-hun como el protagonista, quien es conocido por su participación en el Juego del Calamar.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana llega a las salas de cine La única opción, película dirigida por Park Chan-wook que sumerge al público en una historia incomoda, violenta y de humor negro que realiza una crítica al mercado laboral y cómo este deshumaniza y resulta cruel al desechar a quien ya no le "sirve".

¿De qué trata La única opción?

Yoo Man-su (Lee Byung-hun)es un hombre que lo tiene todo (al menos él lo ve así): una familia, dos perros, su propia casa y un trabajo fabricando papel, al que le ha dedicado 25 años. Todo cambia un día cuando a la empresa la adquiere otra más grande y vienen los despidos. Yoo Man-su se enfrenta a la competencia laboral, al rechazo y al cruel sistema, hasta que decide convertirse en la única opción para la vacante del trabajo que busca, para que esto suceda deberá eliminar a sus competidores.

La incomoda realidad de Park Chan-wook

La cinta, basada en la novela "The Ax" de Donald E. Westlake, es una tragicomedia que nos lleva a pensar en una incomoda realidad: el despiadado y cruel mercado laboral, en el que cuando un empleado representa un numero negativo, es desechado sin más. Todo inicia con un momento clave para Yoo Man-su, en el que siente que todo es perfecto, pero como se dice, sólo es la calma que antecede a la tormenta, y es que su vida comienza a caerse a pedazos tras esa tarde en familia.

Entre los temas que toca están el individualismo, la feroz competencia, la crisis que provoca un despido y cómo esta ficha caída genera un efecto domino en la vida de un ser humano.

El trabajo como centro de la identidad

Conforme avanza la película hay escenas de humor negro y algunas de comedia que incluso pueden resultar algo incomodas y absurdas, por momentos hasta es posible cuestionarse qué está sucediendo en la pantalla grande, pero todo está encausado y cada punto forma parte de la atmosfera a la que el director somete a los espectadores: una en la que predomina la desesperación, la expectativa y la complejidad.

Yoo Man-su decide matar a sus "oponentes" a esos "enemigos", que al igual que él se encuentran sumidos en una realidad que detestan, un momento de quiebre, porque para ellos no hay más que el trabajo, que ser expertos en papel, no hay más trabajo en el que puedan ser buenos, y es que La única opción pone el ojo en el trabajo como el centro de la identidad de una persona, sin ese trabajo no vales, no encuentras razón de ser; cuando se termina sólo queda recuperar el puesto sin importar lo que cueste.

Despojarse de la humanidad

La única opción permite acceder al espectador a un cine diferente y visualizar un poco de los aspectos de las relaciones humanas y amorosas , de la intensidad coreana, se tocan los celos, la devoción en la pareja, cómo es una tarde en familia, algo que resulta interesante en especial para quien no este familiarizado con el trabajo de Park Chan-wook. En la película, la esposa, interpretada por Son Ye-jin, representa un poco ese punto de enclave para Yoo Man-su, quien bajo el pretexto de que lo hace todo por su familia se transforma.

A lo largo de los minutos, el hombre se vuelve más calculador; tras un inicio tosco y desprolijo en su "misiones", el protagonista se muestra más sereno, con un plan más elaborado, lo que habla de esa perdida de humanidad; misma que las imágenes de los créditos en las que pasan maquinas parecen evocar.

La única opción es una película para reflexionar, para cuestionar, una cinta incisiva y cruel que cuela entre el humor las verdades que no pueden pasar desapercibidas, esas crueldades y violencia a la que puede llevar la desesperación. ¿Qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?