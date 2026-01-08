¿Teatro gratis? El Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro presenta 35 obras

El Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro es un escaparate fundamental del arte escénico independiente que permite disfrutar de expresiones artísticas provenientes de diversas regiones del país y de distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Del 8 al 26 de enero se realizará la XXXVIII edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro con 35 obras que se se presentarán en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández y en el Teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo y sin costo de entrada.

Este encuentro se realiza con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, junto al Centro Mexicano de Teatro A.C. ITI UNESCO.

El Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro se ha consolidado como un espacio que fomenta la profesionalización de grupos emergentes de diversos puntos, con propuestas escénicas diversas.

¿Cuáles obras integran este Encuentro?

En esta edición el público podrá asistir a 35 puestas en escena, que se presentarán del 8 al 26 de enero en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández y en el Teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque, de jueves a domingo, además de una función el miércoles 21 de enero; destaca que la entrada para todas será gratuita por lo que hay que llegar con tiempo para alcanzar lugar, aunque también es posible dar una cooperación voluntaria si así se desea.

Las 35 obras corresponden a agrupaciones provenientes de diversas alcaldías de la Ciudad de México —Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc—, así como del Estado de México (Nezahualcóyotl, Toluca, Coacalco de Berriozábal, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli), además de estados como Veracruz, Quintana Roo, Coahuila, Colima, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas.

Te compartimos la lista de obras que se presentarán:

Ley de Gravedad del autor Fausto Leiva

Ecos y cadenas de Marco Vidal

100 años de amor de Itzamna Hernández

Mátame suavemente de Víctor Hugo Vargas

Noche rústica de Walpurgis de Manuel José Othón

El diario de Ana Frank de Miguel Ángel Vecino basado en el libro homónimo

Jamón Serrano de Araceli de la Peña

Las Hienas de José G Domínguez

Pastores de la ciudad de Emilio Carballido y Luisa Josefina Hernández

Desorden silencioso de Ricardo Orgaz

Weekend en Bahía de Alberto Pedro Torriente

Dos espinas para un clavel de Román Sánchez, una adaptación de Rosa de dos Aromas

La muerte del rey de Ernesto Fuertes

Calabaza en tacha de Mario Ficachi

Hijas y mujeres de hombres libres que está basado en textos de Sófocles y Eurípides

Un ramo de Cempasúchil de Aureliano Castillo León

Cuando el tunkuluchú canta de Paola Romero Gómez

Descarnada de Han Kang y Elvira Ruiz Vivanco

Una perra historia de amor de Sergio Hernández

Los sueños de Paco de Carlos Corona

El soplador de estrellas de Ricardo Talento

Mumbai, el último show, una dramaturgia colectiva

Malas palabras de Perla Perla Szuchmacher

Mañana vemos de Teófilo Guerrero

Así habló Zaratustra, una adaptación de el texto homónimo

El espiral negro de Antonio Hernández

Como si fuera Salem, una adaptación de texto de Arthur Miller

Al rescate del planeta de Leslie Romero

Un mimo, su amor y un perro de Jordi Stennio

Habrán escuchado mis sentimientos las paredes de Raquel Chacón Macías

Las criadas de Jean Janet

El sur, viaja en tren de Daniela Maldonado

Cuentos con el capitán de Ernesto Isaac Osorio Hernáez

El vuelo de la luciérnaga Guillermo Valencia

La edad de la ciruela de Arístides Vargas

El XXXVIII Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro busca hacer de las artes escénicas una experiencia accesible para todos los públicos. Así que si te encanta el teatro o buscas acercarte a este arte, esta es una gran oportunidad en el Centro Cultural del Bosque que no se puede dejar pasar.