RESEÑA ¬ Primate: violencia y supervivencia durante unas vacaciones en Hawai

La película mantiene la atención del público con escenas violentas y de tensión, además de algunos momentos divertidos.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La película Primate ya está en las salas de cine, una de las primeras cintas que mezcla tensión y violencia de este año, pero ¿qué esperar de ella? ¿Cuál es la historia? Te contamos.

¿De qué trata?

Lucy regresará a su casa en Hawai junto a un par de amigas para pasar las vacaciones y reencontrarse con su familia a la que lleva tiempo sin visitar. Nada saldrá bien, ya que Ben, el chimpancé que vive en la misma casa de la familia y que es más que una mascota debido a que fue criado por la fallecida madre, parece enloquecer y comienza a derramar sangre a su antojo.

¿Qué esperar de Primate?

La cinta cumple lo que promete en el trailer y en su sinopsis: violencia, supervivencia y un animal que ataca. Es inevitable pensar en Stephen King y Cujo, ya que aquí también tenemos a un animal que resulta infectado por la mordida de otro y ataca a su familia, la premisa es la misma, los animales son amorosos y queridos por su familia, pero atacan tras contagiarse de rabia. En Primate lo hacen bien, sin pretensiones y sin prometer nada más, pero brindando momentos de tensión y crueldad (como varios aplastamientos de cráneos).

Es una película que elige los clichés: el grupo de amigas atrapadas, sin poder comunicarse y las decisiones clave para llegar a un teléfono o a algún punto para perder ayuda, cada persecución, cada mala decisión, atrapa la atención en la espera de ese minuto en el que sea el ultimo del personaje.

Destaca que no se usó CGI para el chimpancé si no un actor en el traje de un chimpancé; el director Johannes Roberts explicó que así los actores podían tener algo real a la hora de filmar, además de provocar más tensión.

Otro punto a favor es su duración de 89 minutos, algo que es ideal para la historia ya que no resulta pesada y el ritmo desde el inicio hasta el final mantiene a todos en la sala con la mirada fija en la pantalla a la espera de lo que sucederá.

Primate es una opción para disfrutar en el cine si te gustan las películas de terror y violencia, no propone nada nuevo pero sí cuenta con muertes icónicas y momentos que hasta te sacarán alguna risa; es una cinta sin pretenciones que cumple lo que promete.