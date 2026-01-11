RESEÑA ¬ Primate: violencia y supervivencia durante unas vacaciones en Hawai

Nancy Chávez

11/01/2026 - 6:34 am

Primate película

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Teatro gratis? El Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro presenta 35 obras

¿Qué ver en MUBI? Te contamos cuáles son los nuevos estrenos de la plataforma

¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience

La película mantiene la atención del público con escenas violentas y de tensión, además de algunos momentos divertidos. 

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La película Primate ya está en las salas de cine, una de las primeras cintas que mezcla tensión y violencia de este año, pero ¿qué esperar de ella? ¿Cuál es la historia?  Te contamos.

¿De qué trata?

Lucy regresará a su casa en Hawai junto a un par de amigas para pasar las vacaciones y reencontrarse con su familia a la que lleva tiempo sin visitar. Nada saldrá bien, ya que Ben, el chimpancé que vive en la misma casa de la familia y que es más que una mascota debido a que fue criado por la fallecida madre, parece enloquecer y comienza a derramar sangre a su antojo.

¿Qué esperar de Primate?

La cinta cumple lo que promete en el trailer y en su sinopsis: violencia, supervivencia y un animal que ataca. Es inevitable pensar en Stephen King y Cujo, ya que aquí también tenemos a un animal que resulta infectado por la mordida de otro y ataca a su familia, la premisa es la misma, los animales son amorosos y queridos por su familia, pero atacan tras contagiarse de rabia. En Primate lo hacen bien, sin pretensiones y sin prometer nada más, pero brindando momentos de tensión y crueldad (como varios aplastamientos de cráneos).

Es una película que elige los clichés: el grupo de amigas atrapadas, sin poder comunicarse y las decisiones clave para llegar a un teléfono o a algún punto para perder ayuda, cada persecución, cada mala decisión, atrapa la atención en la espera de ese minuto en el que sea el ultimo del personaje.

Destaca que no se usó CGI para el chimpancé si no un actor en el traje de un chimpancé; el director Johannes Roberts explicó que así los actores podían tener algo real a la hora de filmar, además de provocar más tensión.

Otro punto a favor es su duración de 89 minutos, algo que es ideal para la historia ya que no resulta pesada y el ritmo desde el inicio hasta el final mantiene a todos en la sala con la mirada fija en la pantalla a la espera de lo que sucederá.

Primate es una opción para disfrutar en el cine si te gustan las películas de terror y violencia, no propone nada nuevo pero sí cuenta con muertes icónicas y momentos que hasta te sacarán alguna risa; es una cinta sin pretenciones que cumple lo que promete.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

+ Sección

Galileo

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Hoy No Circula Sabatino
2

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Mal gusto
3

La nueva pandemia, el mal gusto

Sobrevivir a un ataque de Trump.
4

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
5

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
6

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
7

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
8

Motos: la selva de las dos ruedas

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
9

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
10

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

Formas de consultar tu saldo
11

Banco del Bienestar: conoce las formas de consultar tu saldo en tiempo real este 2026

Mr. Gwyn obra de teatro
12

La obra Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico para mirar al otro y reconectar

La Presidenta Sheinbaum reiteró que México no será subordinado de EU y aseguró que "la independencia y soberanía de la patria” no están a negociación.
13

Sheinbaum reitera que México no se subordinará ante EU; "somos países iguales", dice

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
14

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
15

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mr. Gwyn obra de teatro
1

La obra Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico para mirar al otro y reconectar

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
2

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

La Presidenta Sheinbaum reiteró que México no será subordinado de EU y aseguró que "la independencia y soberanía de la patria” no están a negociación.
3

Sheinbaum reitera que México no se subordinará ante EU; "somos países iguales", dice

Bob Weir, fundador de The Grateful Dead, fallece a los 78 años
4

Bob Weir, cofundador de Grateful Dead y leyenda del rock psicodélico, muere a los 78

Marco Rubio afirmó que para lograr estabilizar a Venezuela y conseguir su recuperación económica, se requieren tres fases implementadas por el gobierno de EU.
5

Marco Rubio afirma que EU implementará un plan de 3 fases para estabilizar Venezuela

Trump afirmó que Irán "busca la libertad" y dijo que EU está dispuesto a ayudar, en el marco de las protestas durante las que han muerto decenas de civiles.
6

Irán quiere libertad y EU puede ayudar: Trump; gobierno iraní denuncia sus amenazas

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
7

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

8

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

La Secretaría de la Vivienda de la CdMx informó que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento.
9

La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
10

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
11

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
12

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU