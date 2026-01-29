Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

Sugeyry Romina Gándara

29/01/2026 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

El Partido Verde Ecologista de México convirtió a San Luis Potosí en uno de sus enclaves de poder a nivel nacional. Hoy su Gobernador es uno de sus principales líderes.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) logró convertir a San Luis Potosí en uno de sus bastiones a nivel nacional. En esta entidad, el Verde pasó de ser un partido satélite a gobernar el estado, concentrar cuotas de poder y “desplazar” a Morena, en un proceso caracterizado por  alianzas y acuerdos pragmáticos, así como por el ascenso del grupo político local conocido como La Gallardía, que primero operó desde el PRD y posteriormente migró al Verde.

Precisamente el control del partido del tucán en San Luis Potosí no se explica particularmente por un crecimiento electoral, sino por el arribo del grupo encabezado por Ricardo Gallardo Cardona y su entorno familiar. Hoy, Gallardo se comporta como si fuera uno de los principales liderazgos a nivel nacional del partido del tucán, como quedó demostrado esta semana cuando rechazó la Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que “no se socializó” con el Verde. “Es una reforma ya muy cuestionada por otros partidos; nosotros no hemos dicho que no, pero tampoco hemos dicho que sí", dijo a El Universal.

Horas después de su posicionamiento, la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón firmó junto a los dirigentes de Morena, Luisa María Alcalde, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, un pronunciamiento en el que los tres partidos refrendaron su alianza hasta 2027, así como su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, no se pronunciaron sobre el futuro de la Reforma Electoral y si el Verde así como el PT respaldarán la iniciativa presidencial que aún elabora una Comisión Especial, a la cual se oponen estos dos partidos ante el planteamiento de acabar con los plurinominales y reducir el financiamiento de los partidos.

Lo cierto es que Gallardo es uno de los principales del partido Verde que opera en San Luis Potosí bajo un esquema de franquicia política, administrada precisamente por él y su familia, y sostenida en redes clientelares, con el respaldo de acuerdos con el poder federal, destacaron analistas políticos. Esa franquicia depende casi por completo de la figura del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona; de su padre Ricardo Gallardo Juárez; de su esposa, Ruth González, y de un círculo reducido de colaboradores leales.

“El control político lo han ejercido (los Gallardo) como ellos saben hacerlo muy bien: con base en la corrupción y el terror, a partir del temor. Y también han aprovechado que la dirigencia de Morena es una dirigencia estatal políticamente inexistente”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en el estado.

Juan Mario Solís, politólogo de la región e investigador catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) coincidió y explicó: “El Partido Verde, al igual que en el país, como sabemos, es un partido que nace en los años noventa y que ha sido un partido satélite en buena parte de su historia. San Luis Potosí no es la excepción. ¿En qué momento el Partido Verde se vuelve un actor relevante en San Luis Potosí? El Partido Verde adquiere esa relevancia cuando la familia Gallardo aterriza en el Partido Verde”.

Solís indicó que en los hechos el Partido Verde funciona como una franquicia en San Luis Potosí, donde el franquiciatario, Gallardo, es muy hábil, porque tiene una estructura de seguidores con una base clientelar bastante bien aceptada, que se ha ido construyendo desde que la Gallardía empezó a cobrar fuerza desde el PRD”.

“La franquicia se llama ahora Partido Verde y depende muchísimo de la figura de los Gallardo: del gobernador Ricardo Gallardo, de su padre, de la esposa del gobernador y de un círculo de cercanos y leales que han realizado un trabajo político que les ha resultado muy benéfico, porque han ganado no solamente el gobierno del estado —que no es poca cosa—, sino que mantienen niveles de apoyo social importantes de cara a las contiendas de 2027”, ahondó.

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, junto a su esposa. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El punto de quiebre para Gallardo y el Verde ocurrió tras la elección de 2018, cuando Morena se convirtió en la primera fuerza política a nivel nacional, pero en San Luis Potosí no sucedió lo mismo. “San Luis se convierte en un caso raro porque, en un contexto en el que Morena avanza significativamente en el país, no avanza en San Luis Potosí”, explicó Solís.

No obstante, el Verde y La Gallardía comenzaron a reconfigurar sus alianzas desde la Cámara de Diputados. A partir de acuerdos legislativos y negociaciones políticas de alto nivel, el Partido Verde terminó aliándose con Morena rumbo a 2021, en un contexto en el que la dirigencia morenista fue acusada por analistas de debilitar a su propia candidatura en el estado. Este proceso permitió que Ricardo Gallardo Cardona llegara a la gubernatura en 2021 bajo las siglas del PVEM, pese al rechazo de las bases y de los órganos internos de Morena a una alianza con La Gallardía.

Desde entonces, San Luis Potosí se convirtió en un caso atípico dentro del mapa político nacional: un estado gobernado por el Partido Verde, sostenido por un grupo político local que logró capitalizar las divisiones internas de Morena y el pragmatismo electoral del oficialismo.

¿Qué es La Gallardía?

La Gallardía es un grupo político de carácter esencialmente familiar, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, un empresario experredista que en 2015 estuvo en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero en detrimento del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Hoy es gobernador del estado.

“Se trata de un grupo esencialmente familiar, con allegados muy leales que han sabido sacar rédito político de redes clientelares y de políticas públicas muy populosas o populares; no creo que alcancen la categoría de populistas, pero sí populosas, eso no cabe duda”, expresó Solís.

Entre las figuras destacan José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado; su padre, Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal, y Miriam Ruth González Silva, senadora de la República. Este grupo cobró fuerza primero desde el PRD y, tras el paso por prisión del actual gobernador, encontró un nuevo impulso en un contexto de reconfiguración política nacional.

“Cuando llegan al Partido Verde, sobre todo después del paso por prisión del actual gobernador, hay un empuje, un embrión muy importante en un contexto de cambio político en el país”, explicó el académico.

Antes de su llegada al Partido Verde, la familia Gallardo ya había construido una plataforma política sólida desde el PRD, particularmente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que se convirtió en su principal bastión y que fue gobernado por Ricardo Gallardo en 2009.

“No podemos pasar por alto que esta familia ya había tenido un recorrido político por el PRD, donde construyó una plataforma importante empezando en Soledad de Graciano Sánchez, que ha sido su clúster más relevante”, recordó Solís.

Posteriormente, el grupo extendió su influencia a la capital potosina, donde el padre del actual gobernador llegó a ser alcalde.

“Fueron los años dorados del PRD en San Luis Potosí. Muchos recordaremos que toda la zona de Soledad y parte de la capital se pintó de amarillo”, añadió.

Para Solís, el fenómeno gallardista trasciende incluso a los partidos que lo han cobijado. “Estamos hablando de un clan político en toda regla”, sentenció.

Fotografía de cuando Ricardo Gallardo fue detenido en 2015. Foto: Archivo

La elección del  2018 y el acuerdo nacional

El año 2018 marcó un parteaguas a nivel nacional, pero no se reflejó en San Luis Potosí. Mientras Morena arrasaba en el país, en ese estado el escenario fue distinto. El Partido Verde se alió con el PRI y Nueva Alianza, mientras que el PRD —controlado por La Gallardía— se integró a una alianza opositora con el PAN y Movimiento Ciudadano.

En esa elección, los números evidenciaron la enorme diferencia de fuerzas. Morena obtuvo más de 402 mil votos en la elección presidencial en San Luis Potosí, mientras que el PVEM apenas alcanzó 32 mil votos para la Presidencia y poco más de 77 mil para el Senado, recordó De la Rosa.

El PRD, bajo el control gallardista, concentró su votación casi exclusivamente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez.

“El 95 por ciento de esos votos estaba concentrado en la capital y en Soledad. No tenía presencia prácticamente en el resto del estado”, explicó Agustín de la Rosa.

En cuanto a Morena, en 2018, tras la hegemonía del PRI en la entidad, el partido guinda obtuvo seis de los 27 diputados locales y resultados marginales en municipios como San Nicolás Tolentino, Tamuín y Tanlajás.

Pese a ello, Ricardo Gallardo Cardona obtuvo una diputación federal por el distrito 2 y llegó a coordinar a la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Para De la Rosa, ahí se gestó el acuerdo central que redefiniría el poder político en San Luis Potosí.

La alianza que abrió camino a La Gallardía.

La migración de La Gallardía del PRD al Partido Verde se habría definido a partir de un episodio ocurrido el 19 de febrero de 2019, cuando nueve diputados del PRD renunciaron para convertirse en legisladores independientes.

“Ahí se dio una alianza que rebasaba el poder de decisión de Mario Delgado. Fue una alianza de la cúpula del Verde con la cúpula del poder en el país para que esos diputados apoyaran las iniciativas del movimiento y se obtuviera la mayoría calificada”, sostuvo.

Ese acuerdo, afirmó, incluyó como moneda de cambio la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura en 2021.

Desde la Cámara de Diputados Mario Delgado, exdirigente de Morena, y el Gobernador Ricardo Gallardo se hicieron amigos.  Foto: RRSS

A unos días de la elección de 2021, Mario Delgado afirmó públicamente que Ricardo Gallardo respaldaba a la Cuarta Transformación, mientras la candidata de Morena, Mónica Rangel —exfuncionaria del gobierno priista estatal señalada por corrupción—, quedaba relegada. En los comicios, Rangel terminó en un lejano tercer lugar, detrás del Partido Verde y del PAN.
De acuerdo con Agustín de la Rosa, aunque Morena intentó inicialmente imponer a Gallardo como su candidato, el rechazo de las bases fue contundente. Según narró el político, tanto el Consejo Estatal como el Consejo Nacional del partido rechazaron la alianza con La Gallardía. Sin embargo, el acuerdo ya estaba tomado.

De la Rosa resaltó que desde la dirigencia nacional de Morena se instrumentó una estrategia que terminó por debilitar a su propia candidatura, mientras se brindaba apoyo indirecto al abanderado del Partido Verde.

“Se ejerció todo el poder para que Morena fuera desprestigiándose, porque la fuerza y la intención de voto que eran mayoritarias en el estado se empezaron a dilapidar desde adentro”, explicó.

La imposición de perfiles ajenos a la militancia, las divisiones internas y el respaldo desde estructuras federales terminaron por desplomar la votación de Morena en 2021. La candidata morenista quedó en tercer lugar, mientras Gallardo ganó la gubernatura con una ventaja de apenas cuatro puntos porcentuales.

En esa elección, Morena solo logró conservar Axtla en la región Huasteca, luego de que el Partido Verde le arrebató Xilitla y Tamazunchale. El resultado dejó al partido guinda gobernando apenas al 0.28 por ciento de la población estatal, sin diputados de mayoría y con solo tres legisladores plurinominales.

“Este gobernador no tiene razón cuando dice que en 2021 el Verde ganó solo. No es cierto, no hubiera ganado ni de chiste”, sentenció De la Rosa.

El cofundador de Morena en San Luis Potosí señaló que la falta de una dirigencia estatal activa y de una estructura territorial sólida explica por qué el partido guinda no ha logrado traducir su fuerza nacional en poder político real en la entidad.

“El problema es que Morena no ha asumido que es la primera fuerza política del país y que en San Luis Potosí simplemente no ha tenido la capacidad de construir una estructura”, afirmó.

De la Rosa explicó que, pese a que Morena obtuvo la mayor votación en la elección presidencial —incluida la victoria de Claudia Sheinbaum en el estado—, ese respaldo no se refleja en los municipios ni en el Congreso local.

En 2024, Morena obtuvo el voto del 5.4 por ciento de la población en nueve municipios; sin embargo, el alcalde de Ciudad Fernández se incorporó al Partido Verde, que actualmente cuenta con seis de los 27 diputados locales.

“Eso no corresponde a la primera fuerza política a nivel nacional”, sostuvo, y atribuyó la situación a la falta de trabajo político y de oficio partidista en la entidad.

Para Juan Mario Solís, el caso de San Luis Potosí confirma la lógica histórica del Partido Verde: ser un partido bisagra, transaccional, que se fortalece a partir de alianzas con el poder en turno.

“El Partido Verde es muy hábil porque siempre juega un papel de bisagra para fortalecer al partido que está en el gobierno”, detalló.

En San Luis Potosí, sin embargo, esa lógica se profundizó bajo la forma de una franquicia controlada por un clan político.

“Antes el PRD dependía más de los Gallardo que los Gallardo del PRD. Ahora ocurre algo similar, pero con el Verde”, concluyó.

Explora más en estos temas
México Política Reforma electoral
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

El <i>Pluribus</i> del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

+ Sección

Galileo

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
2

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Placa Mundial México 2026
3

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Agentes del FBI esposaron a Wedding, quien fue trasladado a California y se declaró inocente: WSJ
5

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

SCJN
6

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
7

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
8

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
9

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
10

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

Julio César Cárdenas Ortega
11

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca
12

La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
13

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.
14

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
15

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

Agentes del FBI esposaron a Wedding, quien fue trasladado a California y se declaró inocente: WSJ
2

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca
3

La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

SCJN
4

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

Sheinbaum se reúne con líderes de automotrices.
5

La Presidenta prepara plan integral con la industria automotriz en el marco del T-MEC

Oro y plata: ¿cómo invertir?
6

El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
7

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Morena refrenda alianza con PT y PVEM
8

Morena, PT y el Verde refrendan alianza para afianzar la 4T rumbo a la elección 2027

Julio César Cárdenas Ortega
9

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron en Tláhuac a "El Elmo", señalado como presunto líder del grupo delictivo "Los Elmos", que opera para el Cártel de Tláhuac.
10

SSC-CdMx detiene a "El Elmo", presunto líder de "Los Elmos", en la Alcaldía Tláhuac

Suspenden a dos agentes de la Patrulla Fronteriza tras tiroteo fatal en Minnesota.
11

El Departamento de Seguridad de EU suspende a agentes que dispararon a Alex Pretti

El Gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo, rechazó la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum al considerar que fue presentada sin diálogo previo.
12

Gallardo rechaza Reforma Electoral de Sheinbaum: no se socializó, debe haber encuesta