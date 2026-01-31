¿Cuándo es el Carnaval de Mazatlán y cuáles bandas se presentarán?

Entre los cantantes que se presentarán este año están Yuridia y Edén Muñoz, te contamos qué días.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Carnaval Internacional de Mazatlán celebrará su edición número 128 con mucho baile y fiesta del 12 al 17 de febrero bajo el tema "¡Arriba la Tambora!".

Mireya Sosa Osuna, secretaría de Turismo estatal, señaló que el Carnaval Internacional de Mazatlán es una tradición viva que une a generaciones que han heredado la alegría como una forma de identidad, un carnaval con 128 años de historia que es la mayor fiesta de un puerto que canta y baila.

Por su parte, Nathalie Desplas Puel, Subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, dijo que el hecho de que el Carnaval esté en su edición 128 habla de resiliencia, tradición y alegría, aspectos que definen a Mazatlán.

"Para la Secretaria de Turismo del Gobierno de México el Carnaval de Mazatlán es mucho más que una fiesta , es un motor de desarrollo con sentido social que impulsa la economía local, fortalece el tejido comunitario y proyecta al puerto como un destino cultural que nace del pueblo y para el pueblo", destacó la Subsecretaria.

Samantha Bastidas, princesa real del Carnaval Internacional de Mazatlán, invitó a todos a asistir al carnaval, un espacio cultural y de tradición que realizará un homenaje a la banda sinaloense, destacó los desfiles y las coronaciones como eventos llenos de arte.

Se estima que la ocupación hotelera de Mazatlán alcancé el 87 por ciento con los más de 92 mil turistas, una asistencia superior a 1.2 millones de personas, lo que dejará una derrama económica total estimada de más de 1 mil 100 millones de pesos.

¿Quiénes se presentarán en el Carnaval de Mazatlán?

La agenda de actividades incluye concuertos, desfiles y coronaciónes, te dejamos la lista:

Coronación del Rey de la Alegría será el 12 de febrero

Coronación de la Reina de los Juegos Florales será el 13 de febrero

Coronación de la Reina del Carnaval se realizará el 14 de febrero

Coronación de la Reina Infantil se llevará a cabo el 16 de febrero

Combate Naval el 14 de febrero

Desfiles del Carnaval uno el 15 y otro el 17 de febrero

Conciertos de:

Edén Muñoz el 12 de febrero a las 7:30 pm en el Estadio Teodoro Mariscal

"Yo sé que te acordarás", homenaje ak Rey de la banda German Lizárraga el 13 de febrero a las 8:30 pm en el Estadio Teodoro Mariscal

Yuridia el 14 de febrero a las 6:30 pm en el Estadio Teodoro Mariscal

Belinda y Lara Campos, está ultima a las 5 pm y Belinda a las 7 pm el 16 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal

un homenaje a Germán Lizárraga con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Reina de los Jugos Florales)

Disfrutar con tranquilidad

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que se ha brindado respaldo a más de 11 Carnavales en distintos municipios del estado, fortaleciendo sus tradiciones y celebraciones.

"Celebrar también implica cuidar, quiero compartirles que el próximo 29 de enero se realizará el banderazo del operativo de seguridad, encabezado por el Gobernador del Estado, como parte de una preparación integral que permitirá que locales y visitantes vivan esta fiesta con tranquilidad, orden y confianza", enfatizó Mireya Sosa Osuna.