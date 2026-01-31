¿Cuáles son las claves del comercio electrónico en América Latina?

El crecimiento del e-commerce en la región va acompañado de una evolución en el perfil del consumidor digital, que hoy se muestra más maduro, exigente y menos tolerante a las fallas operativas.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- América Latina es una de las regiones más dinámicas del comercio electrónico y es la que mayor crecimiento muestra: el e-commerce en la región crece a un ritmo 1.5 veces mayor que el promedio global y alcanza un valor total de 215 mil millones de dólares.

El reporte: “Detrás del clic: El ecosistema que sostiene el e-commerce en LATAM”, elaborado por Endeavor y presentado por Mercado Libre permite conocer datos interesantes del comercio electrónico en la región.

De acuerdo con el reporte, el e-commerce es sólo la punta del iceberg de todo lo que implica una compra o transacción, ya que para que esto se logre hay tecnología, pagos, logística, publicidad y más elementos.

Durante la presentación se mencionó que el consumidor prefiere el smartphone o dispositivo móvil para realizar compras, es decir, el 84 por ciento de compras se hacen desde estos dispositivos. Por otra parte, la lealtad a las plataformas es frágil, 47 por ciento de los consumidores digitales afirma estar dispuesto a abandonar una plataforma tras una sola mala experiencia, mientras que los retrasos en la entrega continúan siendo el principal punto de fricción, afectando al 56 por ciento de los usuarios y debilitando la percepción de confiabilidad de las marcas.

¿Qué espera y busca el consumidor?

Es claro lo que busca el comprador en el comercio electrónico: claridad en precios y políticas; seguridad en pagos y seguimiento detallado de envíos. El reporte indica que la claridad en precios y políticas es considerada “muy importante” por 74 por ciento de los usuarios, frente a solo 31 por ciento que asigna la misma relevancia a la personalización de recomendaciones.

Justamente los puntos débiles que se encuentran en el e-commerce están en la logística problemática y la dificultad en los procesos de pago. Sin embargo, las empresas ven esto como una oportunidad de seguir creciendo, reconocer y habilitar estás capas para impulsar la economía digital.

Por su parte Pierre-Claude Blaise, CEO de AMVO, explicó que hay más de 3 mil millones de personas que compran en línea en el mundo. A nivel global el 80 por ciento de compras en internet se dan en China y en Estados Unidos, sin embargo, hay más compradores en línea en América Latina que en Europa.

Pierre-Claude señaló que él e-commerce pasará de 6 a 23 trillones de dólares en transacciones de aquí a 2040, si se habla de crecimiento. Los marketplace han jugado un papel muy importante, al mismo tiempo los medios de pago y la logística; esta ultima es clave debido a que la satisfacción está relacionada con la entrega y eso impacta en cada compra.

En este contexto, empresas como Mercado Libre ha generado una experiencia de compra excelente para los compradores. Además de los medios de pago, ya que el acceso a trajeras de crédito y débito aún es complicado para muchos mexicanos.

El crecimiento del e-commerce ya no se explica únicamente por la expansión de los marketplaces visibles, sino por el desarrollo de capas habilitadoras que operan debajo de la superficie, como pagos, crédito y logística, y que permiten escalar el ecosistema con mayor eficiencia. Además, el informe de Endeavor también muestra un consumidor pragmático, que prioriza la transparencia por encima de la sofisticación tecnológica.