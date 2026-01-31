Agentes de la GN secuestrados en Hidalgo son hallados en Querétaro; uno fue asesinado

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 8:38 am

Guardia Nacional.

La Fiscalía de Querétaro inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Un comandante de la Guardia Nacional (GN) fue localizado sin vida ayer en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, luego de haber sido privado de la libertad junto con otros tres agentes en el estado de Hidalgo, en represalia por operativos contra el robo de hidrocarburos.

De acuerdo con lo primeros, cuatro de los integrantes de la corporación fueron interceptados por hombres armados mientras circulaban sobre la carretera PalmillasHuichapan, en territorio hidalaguens, luego de que los efectivos participaran en el aseguramiento de un tráiler presuntamente abastecido con huachicol. Tras el reporte, se activó un operativo de búsqueda en coordinación con instancias federales y estatales.

Horas después, durante la madrugada del viernes, tres de los agentes fueron localizados con vida, aunque presentaban golpes y se encontraban maniatados, en una zona cercana a los límites entre Hidalgo y Querétaro, por lo que recibieron atención médica.

Localizan a teniente sin vida

En tanto, el teniente de la unidad fue localizado sin vida por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro debajo del puente conocido como La Soledad, en la comunidad de San Miguel Arcángel, en San Juan del Río.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como el mando federal reportado como desaparecido. El cuerpo presentaba impactos de arma de fuego.

La Fiscalía de Querétaro inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio. Las autoridades habrían vinculado estas agresiones a los operativos recientes contra el robo de hidrocarburos en comunidades de la región.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. Las autoridades informaron que los operativos de vigilancia continúan en los municipios colindantes de San Juan del Río, Querétaro, y Huichapan, Hidalgo.

