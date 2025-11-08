Operativo en Hidalgo deja 23 detenidos; aseguran armas y más de mil dosis de droga

Las autoridades afirmaron que los detenidos podrían estar relacionados con hechos violentos recientes ocurridos en la región Tula-Tepeji.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y efectivos de la Policía Estatal detuvieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo, la extorsión y el robo de hidrocarburo.

La detención fue posible gracias a denuncias que reportaron la presencia de personas armadas a bordo de vehículos sospechosos que se encontraban en los alrededores del fraccionamiento urbano Real de Castilla. Al arribo de los agentes de seguridad al sitio donde se encontraba este numeroso grupo, los presuntos delincuentes intentaron huir sin éxito.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en varios inmuebles, donde agentes ministeriales y unidades tácticas realizaron cateos con las correspondientes órdenes judiciales que autorizaban dicha acción.

En estas acciones se decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y droga empaquetada lista para su distribución. Durante la intervención fueron decomisadas ocho armas largas y cuatro cortas, todas abastecidas y listas para su uso, además de cargadores, cartuchos útiles, mil 263 dosis de droga sintética con características de cristal y 313 dosis de presunta cocaína.

La Procuraduría informó que se también fueron asegurados cuatro chalecos balísticos, trece teléfonos celulares, seis vehículos y una motocicleta. Todo lo asegurado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la PGJEH.

La acción fue coordinada con diversas corporaciones de seguridad y se informó que los detenidos podrían estar relacionados con hechos violentos recientes ocurridos en la región Tula-Tepeji, por lo que se mantienen abiertos procesos judiciales con varias líneas de investigación.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para continuar con las investigaciones correspondientes.

El Secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, afirmó en conferencia de prensa que "se está avanzando en lo que es la limpieza de criminales que se les ocurre llegar al estado y se está reafirmando la afirmación de que Hidalgo no es tierra fértil para la criminalidad".

"Es un combate que estamos ganando y desde luego todo esto en pro del alto compromiso que tiene el señor Gobernador de brindar paz y tranquilidad a todos y todas las hidalguenses", concluyó el funcionario.