SSC-CdMx detiene a 17 franeleros y remite 3 motos tras operativo en la Miguel Hidalgo

Redacción/SinEmbargo

02/02/2026 - 10:41 pm

La SSC-CdMx detuvo a 17 franeleras y franeleros durante un operativo realizado en las inmediaciones del Auditorio Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Autoridades capitalinas advirtieron que seguirán implementando operativos aleatorios para recuperar la vialidad en todas las alcaldías de la capital.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) dio a conocer este lunes la detención de 17 franeleras y franeleros como resultado de un operativo de recuperación de vialidades realizado en las inmediaciones del Auditorio Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, durante el dispositivo varias motocicletas fueron remitidas a depósitos vehiculares debido a que sus conductores incurrieron en infracciones al Reglamento de Tránsito de la capital.

Autoridades capitalinas advirtieron que seguirán implementando operativos de revisión aleatorios en todas las alcaldías, con el objetivo de evitar que personas incurran en conductas que pueden poner en riesgo la seguridad de peatones o conductores.

Operativo busca agilizar movilidad

En un comunicado, la SSC informó que este lunes elementos de la Policía Metropolitana implementaron un dispositivo de recuperación de vialidades y espacios públicos en las inmediaciones del Auditorio Nacional y el Museo Nacional de Antropología, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Dicho operativo fue realizado por autoridades de la CdMx debido a que en esta zona se detectó a la presencia de varias franeleras y franeleros que estacionan vehículos de manera recurrente en banquetas, pasos peatonales y lugares prohibidos.

Como parte de esta acción, varios agentes fueron desplegados sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Polanco, con el fin de liberar las vialidades para agilizar la movilidad de peatones sobre la banqueta y de vehículos en las principales vialidades.

Derivado del dispositivo de recuperación de vialidades, uniformados detuvieron a 17 personas, 14 hombres y tres mujeres, de los cuales cuatro eran menores de edad, quienes presuntamente se dedicaban a apartar lugares de estacionamiento y hacían mal uso de la vía pública. Las detenidas y los detenidos fueron presentados ante el Juez Cívico

Además, tres motocicletas fueron remitidas a un depósito vehicular, una de ellas por circular sin placas de circulación y otras dos debido a que sus conductores conducían sin usar casco de seguridad.

