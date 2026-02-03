Bad Bunny hace el touchdown definitivo: los preparativos previo al Super Bowl LX

Armando Montes

03/02/2026 - 3:30 pm

Bad Bunny, Apple Music y Shazam están redoblando esfuerzos para el show del Super Bowl
El artista puertorriqueño Bad Bunny y Apple Music están realizando varios trabajos previo al show de este domingo. Foto: Instagram Bad Bunny

Ahora el Super Bowl: Bad Bunny y el amor a los deportes plasmado en sus canciones

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

Bad Bunny publica VIDEO con homenaje a Puerto Rico tras comentario en mitin de Trump

Tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año, el artista puertorriqueño y Apple preparan un show sin precedentes.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Después de que Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por su proyecto de Debí Tirar Más Fotos, Apple arrancó con su camino al Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX para promocionar lo que se espera de un espectáculo que rompa paradigmas en la historia de los espectáculos del evento de futbol americano.

Apple Music, la empresa encargada de la producción del show, está realizando una serie de acciones para promocionar la presentación del artista dominicano más importante del momento. Entre ellas crearon diferentes listas de reproducción para cada estado de ánimo, por ejemplo: Dance Bunny, Trap Bunny, Sad Bunny, Bunny & Friends y Party Bunny.

Antes de presentación en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el boricua se convirtió en el primer artista latino en la historia en alcanzar el puesto número 1 en Apple Music China. Este logro se registra justo después de la entrega de los Premios Grammy y a cinco días del Super Tazón.

El touchdown llamado Bad Bunny

Apple Music en colaboración Shazam lanzó nuevos fondos de pantalla exclusivos del show de Medio Tiempo del Super Bowl
Apple Music en colaboración Shazam lanzó nuevos fondos de pantalla exclusivos del show de Medio Tiempo del Super Bowl Foto: Instagram @applemusic

Previo a la presentación del "conejo malo" en el máximo evento deportivo de Estados Unidos, el artista Arcángel también realizará una presentación en Apple Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York com parte de los preparativos del show de medio tiempo.

La empresa aún no ha anunciado la dinámica para conseguir los pases de entrada, sin embargo, esto llamó la atención de los seguidores de Bad Bunny puesto que Arcángel fue uno de los primeros cantantes de reggaeton que realizó una colaboración con él.

Apple en colaboración con Shazam lanzó a primeras horas de este día el fondo de pantalla oficial del Halftime Show del Super Bowl, en donde se puede apreciar a Benito Antonio Martínez con una pava en la cabeza y arriba del poste de la portería de gol de campo.

A la par de los preparativos por el espectáculo de Bad Bunny, aparecieron algunos carteles en diferentes partes de San Francisco con una imagen del sapo concho —personaje característico del último álbum de estudio del artista puertorriqueño— con leyendas en contra de ICE, sin embargo, se desconoce cuál es el origen de los pósters y sí tiene alguna relación con el cantante.

Bad Bunny opaca el show

JD Vance promociona show alternativo a Bad Bunny en el Super Bowl
El vicepresidente de Estados Unidos promoción el show alternativo del Super Bowl. Foto Captura de Pantalla X @JDVance

Mientras que el compositor está acaparando la conversación previo al Super Bowl, un sector de la población estadounidense junto a un grupo de republicanos está impulsando un show alternativo con un grupo de artistas locales.

El vicepresidente de EU, JD Vance, hizo un post recientemente en X (antes Twitter) en dónde habla del pequeño concierto y aseguró que el lineup es fantástico por incluir al "gran Bob Ritchie, mejor conocido como Kid Rock".

La publicación alcanzó un gran nivel de interacción, sin embargo, los usuarios de la plataforma aseguraron que no es tan genial como parece y algunos comentaron las fotos de Bad Bunny con su premio Grammy.

De acuerdo con un reporte del medio digital The Athletic, un jugador de la NFL dio su opinión sobre el performance del puertorriqueño y crítico las intenciones de la liga por tener presencia internacional. "Ni siquiera sé quién es Bad Bunny. Siempre pienso que debería ser estadounidense. Creo que se están esforzando demasiado con esto de ser internacional", fue el comentario que habría realizado el atleta.

Periodista egresado de la FCPyS de la UNAM con visión de realizador audiovisual. Entiendo el periodismo como un acto de respeto: cada entrega es una oportunidad para honrar el tiempo del lector, ofreciendo siempre nuestra mejor versión.

