César Duarte libra la vinculación a proceso por lavado: obtiene suspensión definitiva

El exmandatario está acusado de desviar recursos por un monto superior a 76 millones de pesos a través de empresas ganaderas de las que era accionista mayoritario.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).-El Juez Cuarto de Distrito en materia penal en el Estado de México (Edomex), Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió este martes una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra su vinculación a proceso por lavado de dinero.

Esta medida detiene el avance del procedimiento penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, esta resolución no implica la libertad del exmandatario y permanecerá en recluido en el penal del Altiplano, Edomex.

El expriísta promovió en enero el amparo para evitar su vinculación a proceso por el lavado de dinero de al menos 76 millones de pesos (mdp), delito que se le imputó en diciembre de 2025.

El pasado 13 de enero, Duarte fue beneficiado con una suspensión provisional otorgada por el mismo Juez, la cual permitió frenar de manera temporal los efectos del auto de vinculación mientras analizaba el fondo del amparo.

Con la resolución de este martes, la protección se convierte en suspensión definitiva, lo que implica alcances más amplios en el desarrollo del procedimiento penal.

¿De qué se le acusa al exgobernador?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a inicios de noviembre al hoy detenido por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su gestión al frente de Chihuahua, por lo que fue señalado de intentar ocultar el origen de más 76 millones de pesos (mdp).

El Ministerio Público afirmó que Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, ya que los recursos del erario eran destinados a empresas en las que el exgobernador era socio mayoritario, y luego de diversas transferencias este dinero terminaba en sus cuentas personales o las de su esposa e hijos.

Dos empresas en las que el exmandatario era accionista mayoritario, y presidente del consejo de administración, fueron señaladas de participar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.