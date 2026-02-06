Mañanera 6 de febrero 2026: Anuncios clave de Claudia Sheinbaum

La conferencia matutina de Sheinbaum Pardo suele iniciar a las 7:30 horas de lunes a viernes y se transmiten desde Palacio Nacional o en diferentes estados del país durante sus giras.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la "Mañanera del Pueblo" desde Morelia, Michoacán donde abordó temas de interés nacional con el apoyo de gran parte de su gabinete y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado.

En la mañanera del viernes 6 de febrero, el tema central fue el avance del Plan Michoacán tanto en materia social como de seguridad, destacándose la detención de importantes líderes del crimen organizado en la región como Marco Antonio N "El pilones" y César Alejandro N "El Botox". Por otra parte, Sheinbaum Pardo aclaró que México ya cumple con el acuerdo de aguas de 1944 con el saneamiento de una planta de tratamiento de agua en Tijuana, descartando aranceles de Estados Unidos a productos del país como represalia por incumplimiento.