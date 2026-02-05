Trump y Xi sostienen llamada "larga"; hablan sobre comercio, Irán, Ucrania y Taiwán

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 10:58 pm

Trump y Xi sostienen llamada y constatan relación "extremadamente buena".
Durante sus conversaciones telefónicas con Trump, Xi destacó que otorga gran importancia a las relaciones China-Estados Unidos. Foto: Xinhua

El líder chino recalcó que Taiwán es el "asunto más importante" en lo referente a las relaciones con su contraparte de occidente.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, sostuvieron este miércoles una llamada en la que destacaron su relación "extremadamente buena" y en la que abordaron el comercio bilateral y el escenario geopolítico, tocando asuntos como la guerra en Ucrania, la crisis en Irán y la situación en Taiwán, donde el mandatario chino instó a Washington a "extremar la precaución" respecto a la venta de armamento.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario estadounidense informó que la llamada, "larga y minuciosa", sirvió para tratar asuntos comerciales, incluyendo la compra de petróleo a Estados Unidos o la ampliación del límite a la compra de soya estadounidense hasta los 25 millones de toneladas.

"La relación con China y mi relación personal con el Presidente Xi es extremadamente buena. Ambos sabemos los importante que es mantenerla así", afirmó Trump en Truth Social.

De este modo, el republicano indicó que "muchos resultados positivos" llegarán durante los próximos tres años, en el marco del resto de su mandato, coincidiendo con la Presidencia de Xi al frente del gigante asiático.

"Taiwán es territorio de China": Xi

De lado de China, Xi recalcó que Taiwán es el "asunto más importante" en lo referente a las relaciones con Estados Unidos, un país al que ha pedido "extremar la cautela" a la hora de vender armas a las autoridades taiwanesas.

"Xi enfatizó que la cuestión de Taiwan es la más importante en las relaciones China-EU. Taiwan es territorio de China,  debe salvaguardar su propia soberanía e integridad territorial, y nunca se permitirá que Taiwan se separe", dice la agencia oficial de noticias Xinhua.

Trump indicó que Estados Unidos comprende cómo se siente China con respecto a la cuestión de Taiwan, que le gustaría que las dos partes siguieran conversando y que mantuvieran la relación EU-China en buen estado durante su mandato.

Xi Jinping sostuvo que espera trabajar con Trump para guiar el barco gigantesco de las relaciones China-EU a través de vientos y olas en el nuevo año por travesía estable, y lograr más cosas grandes y buenas.

"Durante sus conversaciones telefónicas con Trump, Xi destacó que otorga gran importancia a las relaciones China-Estados Unidos, y dijo que en el último año, él y Trump han mantenido una buena comunicación y sostuvieron una exitosa reunión en Busan, lo que trazó la dirección y el rumbo de las relaciones China-Estados Unidos. Esto ha sido bienvenido por los pueblos de ambos países y por la comunidad internacional en general", añade Xinhua.

Así como Estados Unidos tiene sus preocupaciones, China también tiene sus propias preocupaciones, agregó el mandatario. "China siempre cumple lo que promete y acompaña sus palabras con acciones y resultados. Si las dos partes trabajan en la misma dirección con espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, seguramente podremos encontrar formas de abordar las respectivas preocupaciones", expuso Xi.

El Presidente chino apuntó que tanto su país como su contraparte de occidente tienen importantes asuntos en su agenda este año: China comenzará su XV Plan Quinquenal y Estados Unidos celebrará el aniversario número 250 de su independencia.

"Las dos partes deben seguir los entendimientos comunes que han alcanzado, fortalecer el diálogo y la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias y ampliar la cooperación práctica", puntualizó Xi.

China Donald Trump Estados Unidos
