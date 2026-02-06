Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

El legislador aseguró que quedó superado el desacuerdo con el PT y el PVEM, que se oponían a la desaparición de este esquema.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, se adelantó este jueves a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reveló que la Reforma Electoral que enviará el Ejecutivo no contempla la eliminación ni la reducción de los legisladores plurinominales.

Con esta decisión se mantendrá el esquema actual de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300-200, con la fórmula de representación proporcional, como la Constitución lo señala. Es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distritos, y 200 como lo establece actualmente la Constitución”, declaró a medios de comunicación durante el evento con motivo del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Luego de tres reuniones entre la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral (CPRE) y los partidos aliados, y en medio de las especulaciones sobre posibles cambios al sistema, el legislador aseguró que el desacuerdo con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quedó superado.

Monreal reconoció que la propuesta de eliminar a los plurinominales era el principal punto de inconformidad entre los aliados de Morena, por lo que finalmente se optó por mantener intacto el modelo vigente tanto para diputados como para senadores de representación proporcional.

‼️🔴 La ELIMINACIÓN DE PLURIS en #ReformaElectoral es un tema “ya superado”, señala @RicardoMonrealA ➡️ Plantea continuar en sistemas mixto sin cambios, 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional… pic.twitter.com/PCu3MEcz4P — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) February 5, 2026

No obstante, explicó que se analiza la posibilidad de fortalecer el vínculo entre estos legisladores y la ciudadanía, particularmente durante los procesos electorales. “Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su operación”, detalló.

Iniciativa llegaría al Congreso a mediados de febrero

El coordinador parlamentario prevé que la iniciativa presidencial llegue a la Cámara de Diputados entre la segunda y tercera semana de febrero, ya que el Congreso tiene como plazo este mes para realizar eventuales modificaciones constitucionales y legales sin afectar el calendario electoral.

“Podría ser segunda o tercera semana de febrero. Tenemos como plazo fatal el mes de febrero para modificar, si no, se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la reforma legal”, explicó.

Adelantó que, una vez recibida la propuesta, se abrirán foros de discusión para dar espacio a la participación de las fuerzas de oposición, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), así como de especialistas en materia electoral.

El pasado 22 de enero, Sheinbaum Pardo confirmó que ya existía un borrador de la Reforma Electoral, sin embargo, en se momento declaró que todavía no se definía la reducción del número de diputaciones.