Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 2:04 am

Ebrard anunció "consultas" con EU sobre minerales críticos.
Ebrard aseguró que se "cuidará" la soberanía de México en el tema de los minerales críticos. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

Pese al Plan de Acción en dicha materia con el gobierno de Donald Trump, el funcionario aseguró que "se cuidará la soberanía en todo lo que hagamos".

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que en los próximos 60 días se llevarán a cabo "consultas" en torno a los minerales críticos con países como Estados Unidos (EU), Canadá y Japón, así como con la Unión Europea (UE), por lo que se espera llegar a un acuerdo multilateral en este sentido.

Por medio de un video en su cuenta de X, Ebrard Casaubón recordó que el miércoles los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un Plan de Acción para que ambos países presenten alternativas respecto al tema de los minerales críticos, para lo cual se tienen contempladas "consultas mutuas".

"Tendremos un diálogo muy similar con otros países del mundo en estos próximos 60 días", enfatizó el Secretario, quien adelantó que el próximo 16 de febrero México recibirá a una delegación de Canadá.

El funcionario recordó una declaración del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, quien afirmó que "si no estás en la mesa, estás en el menú", por lo que destacó la participación de México. "Nosotros estamos en la mesa", dijo.

Ebrard asegura que se "cuidará" la soberanía de México

En el mismo mensaje, Ebrard aseguró que se respetará la soberanía de México pese al Plan de Acción con Estados Unidos en lo referente a los minerales críticos, pues aclaró que se trata de recursos naturales que un país necesita importar de otro país, o bien, existen problemas para su importación. "Nosotros tenemos unos minerales críticos distintos a los de EU", señaló.

"Son consultas. Vamos a intercambiar información, vamos a dialogar, siempre con respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución, cuidando la soberanía de México en todo lo que hagamos", aseguró.

Apenas el miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos llevó a cabo en Washington una reunión ministerial sobre minerales críticos, que contó con la participación de delegaciones de más de 50 países, cuyo objetivo es reducir la dependencia de EU con China en este sector, según medios como la BBC.

En ese marco, el Secretario Marco Rubio reconoció que el tema de los minerales críticos podría ser usado como "herramienta de presión geopolítica, pero también en cualquier tipo de disrupción, como una pandemia" o en cualquier otra situación de "inestabilidad política". En concreto, Rubio se refirió a otro acuerdo con Argentina a este respecto, "tanto por los recursos disponibles como por la capacidad de inversión y la experiencia que tienen en el proceso" de minerales críticos, el país sudamericano "va a ser un socio clave", dijo.

Explora más en estos temas
Argentina Canadá Economía Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Monreal se adelanta a Sheinbaum.
1

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
2

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

3

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Oro y plata
4

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
5

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Fox, los demás, y la Marea Ruca
6

Fox, los demás, y la Marea Ruca

Vacunación
7

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

8

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Vocera de la Corte aclara incidente.
9

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Tribunal de Campeche ratifica censor que vigile a periodista del medio Tribuna.
10

Atacó a opositores. Censuró periodistas. Y ahora, Layda Sansores despedaza morenistas

Datos Biométricos
11

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Donald Trump vociferó: “Hoy se conmemora el 178 aniversario del triunfo de nuestra nación en la guerra entre México y Estados Unidos, una victoria legendaria”.
12

La procaz imbecilidad de Donald Trump

13

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

La SEP informó que los beneficiarios con al Beca Rita Cetina que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar este enero de 2026, recibirán un pago triple.
14

Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
15

Operación Enjambre: caen el Alcalde de Tequila y tres más por extorsión y corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ebrard anunció "consultas" con EU sobre minerales críticos.
1

Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos

EU atacó otra lancha en el Pacífico y dejó 2 personas muertas.
2

EU ataca otra lancha en el Pacífico y deja 2 personas muertas; ya van 128 víctimas

3

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Semar detiene a El Nido.
4

“El Nido”, presunto líder narcotraficante buscado por la DEA , es detenido en Sonora

Una balacera en el centro de Monterrey, Nuevo León, dejó este jueves a al menos siete personas heridas luego de que cuatro sujetos armados se enfrentaran.
5

Una balacera en el centro de Monterrey deja 7 lesionados; no se reportan detenidos

Bad Bunny
6

“Siempre tienes que estar orgulloso de quien eres”: Bad Bunny previo al Super Bowl

7

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este jueves que en su Partido no hay intocables ni se toleran pactos de impunidad.
8

"En Morena no hay intocables", afirma Luisa Alcalde tras detención de Edil de Tequila

EU anuncia otros 6 mdd en apoyo humanitario para Cuba.
9

EU anuncia 6 mdd en apoyo humanitario para Cuba, pero mantiene el bloqueo petrolero

PC activa alertas por frío
10

¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Humberto Quezada Justo, director de una escuela primaria y exdirigente municipal del PRI en Azoyú, Guerrero, fue asesinado a balazos este jueves.
11

Humberto Quezada Justo, exlíder del PRI en Azoyú, es asesinado a balazos en Guerrero

El Consulado de México en San Francisco pidió a las y los mexicanos viajar "de manera responsable", ante posibles operativos del ICE.
12

¿Vas a viajar a EU por el Super Bowl? Cuidado con ICE, alerta Consulado en California