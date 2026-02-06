Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos

Pese al Plan de Acción en dicha materia con el gobierno de Donald Trump, el funcionario aseguró que "se cuidará la soberanía en todo lo que hagamos".

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que en los próximos 60 días se llevarán a cabo "consultas" en torno a los minerales críticos con países como Estados Unidos (EU), Canadá y Japón, así como con la Unión Europea (UE), por lo que se espera llegar a un acuerdo multilateral en este sentido.

Por medio de un video en su cuenta de X, Ebrard Casaubón recordó que el miércoles los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un Plan de Acción para que ambos países presenten alternativas respecto al tema de los minerales críticos, para lo cual se tienen contempladas "consultas mutuas".

"Tendremos un diálogo muy similar con otros países del mundo en estos próximos 60 días", enfatizó el Secretario, quien adelantó que el próximo 16 de febrero México recibirá a una delegación de Canadá.

El funcionario recordó una declaración del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, quien afirmó que "si no estás en la mesa, estás en el menú", por lo que destacó la participación de México. "Nosotros estamos en la mesa", dijo.

Inicio de trabajos México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos y Acuerdos multilaterales en la materia : pic.twitter.com/WSsXlVfJow — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 5, 2026

Ebrard asegura que se "cuidará" la soberanía de México

En el mismo mensaje, Ebrard aseguró que se respetará la soberanía de México pese al Plan de Acción con Estados Unidos en lo referente a los minerales críticos, pues aclaró que se trata de recursos naturales que un país necesita importar de otro país, o bien, existen problemas para su importación. "Nosotros tenemos unos minerales críticos distintos a los de EU", señaló.

"Son consultas. Vamos a intercambiar información, vamos a dialogar, siempre con respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución, cuidando la soberanía de México en todo lo que hagamos", aseguró.

Apenas el miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos llevó a cabo en Washington una reunión ministerial sobre minerales críticos, que contó con la participación de delegaciones de más de 50 países, cuyo objetivo es reducir la dependencia de EU con China en este sector, según medios como la BBC.

En ese marco, el Secretario Marco Rubio reconoció que el tema de los minerales críticos podría ser usado como "herramienta de presión geopolítica, pero también en cualquier tipo de disrupción, como una pandemia" o en cualquier otra situación de "inestabilidad política". En concreto, Rubio se refirió a otro acuerdo con Argentina a este respecto, "tanto por los recursos disponibles como por la capacidad de inversión y la experiencia que tienen en el proceso" de minerales críticos, el país sudamericano "va a ser un socio clave", dijo.