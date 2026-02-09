La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?

El aumento de los precios en enero estuvo marcado por el encarecimiento de las mercancías y los servicios, lo que presionó el gasto de los hogares al inicio de 2026.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).-La inflación en México volvió a repuntar en enero y se colocó en 3.79 por ciento a tasa anual, luego de que los precios al consumidor registraron un aumento mensual de 0.38 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, la inflación mostró una aceleración frente a diciembre y también superó el nivel que se observó en enero de 2025, cuando la tasa anual fue de 3.59 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó en el mes un nivel de 143.588 puntos, que se reflejó en un mayor encarecimiento de la canasta básica de bienes y servicios.

Al dar a conocer las cifras, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, detalló que en enero la inflación subyacente se ubicó en 4.52 por ciento, mientras que la no subyacente fue de 1.39 por ciento.

Buenos días. Hoy publicamos los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC. En enero 2026, la #inflación general anual fue de 3.79%. Por componente, la inflación anual fue: 🔷 4.52% Subyacente 🔷 1.39% No subyacente (1/2) pic.twitter.com/Kyn3GlMwPH — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) February 9, 2026

De acuerdo con el organismo, el índice de precios subyacente registró un aumento mensual de 0.60 por ciento, impulsado principalmente por el alza en las mercancías, que subieron 0.92 por ciento, y por los servicios, que avanzaron 0.30 por ciento.

En contraste, el índice no subyacente presentó una disminución mensual de 0.36 por ciento, debido a la baja en los precios de los productos agropecuarios, que descendieron 0.86 por ciento, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno registraron un ligero incremento de 0.03 por ciento.

¿Qué productos subieron?

Entre los productos que más presionaron la inflación se encuentran los alimentos, bebidas y tabaco, cuyos precios aumentaron 1.63 por ciento en el mes.

También se observaron incrementos en cigarrillos, refrescos envasados, así como en los precios de loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En el caso de los servicios, los precios avanzaron con alzas en rubros como vivienda, educación y restaurantes y servicios de alojamiento, lo que tuvo un impacto directo en el gasto cotidiano de los hogares.

En enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.588 y representó un aumento de 0.38% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.79%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.52% subyacente… pic.twitter.com/gYriKUWeTv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 9, 2026

Banxico frena recortes y aplaza meta

La semana pasada, el Banco de México decidió pausar el ciclo de recortes a la tasa de interés y mantenerla en siete por ciento.

Además, el banco central aplazó su previsión de convergencia de la inflación hacia el objetivo de tres por ciento hasta el segundo trimestre de 2027, ante un entorno de riesgos al alza para los precios.