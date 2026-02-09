La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 8:48 am

La inflación sube a 3.79 por ciento en enero 2026: Inegi.
El l Banco de México decidió pausar el ciclo de recortes a la tasa de interés y mantenerla en siete por ciento. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

El PIB de México promedia 0.7% en 2025. Es más de lo que los especialistas calculaban

La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

El aumento de los precios en enero estuvo marcado por el encarecimiento de las mercancías y los servicios, lo que presionó el gasto de los hogares al inicio de 2026.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).-La inflación en México volvió a repuntar en enero y se colocó en 3.79 por ciento a tasa anual, luego de que los precios al consumidor registraron un aumento mensual de 0.38 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, la inflación mostró una aceleración frente a diciembre y también superó el nivel que se observó en enero de 2025, cuando la tasa anual fue de 3.59 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó en el mes un nivel de 143.588 puntos, que se reflejó en un mayor encarecimiento de la canasta básica de bienes y servicios.

Al dar a conocer las cifras, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, detalló que en enero la inflación subyacente se ubicó en 4.52 por ciento, mientras que la no subyacente fue de 1.39 por ciento.

De acuerdo con el organismo, el índice de precios subyacente registró un aumento mensual de 0.60 por ciento, impulsado principalmente por el alza en las mercancías, que subieron 0.92 por ciento, y por los servicios, que avanzaron 0.30 por ciento.

En contraste, el índice no subyacente presentó una disminución mensual de 0.36 por ciento, debido a la baja en los precios de los productos agropecuarios, que descendieron 0.86 por ciento, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno registraron un ligero incremento de 0.03 por ciento.

¿Qué productos subieron?

Entre los productos que más presionaron la inflación se encuentran los alimentos, bebidas y tabaco, cuyos precios aumentaron 1.63 por ciento en el mes.

También se observaron incrementos en cigarrillos, refrescos envasados, así como en los precios de loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En el caso de los servicios, los precios avanzaron con alzas en rubros como vivienda, educación y restaurantes y servicios de alojamiento, lo que tuvo un impacto directo en el gasto cotidiano de los hogares.

Banxico frena recortes y aplaza meta

La semana pasada, el Banco de México decidió pausar el ciclo de recortes a la tasa de interés y mantenerla en siete por ciento.

Además, el banco central aplazó su previsión de convergencia de la inflación hacia el objetivo de tres por ciento hasta el segundo trimestre de 2027, ante un entorno de riesgos al alza para los precios.

Explora más en estos temas
Inegi Inflación México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

+ Sección

Galileo

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
1

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
2

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

Bad Bunny homenajea a AL en Super Bowl y clama: el amor es más poderoso que el odio
3

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
4

Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

Pienso y pienso en su frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque la derecha no va a parar. Quisiera sembrar la duda, dividir, engañar, aislar.
5

No van a parar

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
6

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

Con todos, pero no con sus hijos
7

Con todos, pero no con sus hijos

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
8

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo.
9

¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Vacunación
10

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Inseguridad, percepción y realidad
11

Inseguridad, percepción y realidad

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
12

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

13

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania

Adán Augusto
14

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Vacunación sarampión
15

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra los aranceles que impuso EU a los países que envían petróleo a Cuba; "son muy injustas estas sanciones", aseguró.
1

Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

La inflación sube a 3.79 por ciento en enero 2026: Inegi.
2

La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?

Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo.
3

¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
4

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
5

Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
6

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

La Profeco recordó que la plataforma Concilianet es una herramienta que permite solucionar las reclamaciones de consumidores de forma ágil.
7

¿Quieres presentar una queja ante Profeco? Así puedes usar la plataforma Concilianet

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots
8

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots

La Secretaría de Economía recalcó que el Super Bowl LX generará un beneficio para México, ya que aportará el 30 por ciento del aguacate que consumirán en EU.
9

Exportaciones de aguacate mexicano a EU rompen récord: crecen 11% previo a Super Bowl

Bad Bunny homenajea a AL en Super Bowl y clama: el amor es más poderoso que el odio
10

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía
11

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

12

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania