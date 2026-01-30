El PIB de México promedia 0.7% en 2025. Es más de lo que los especialistas calculaban

Aunque el 2025 estuvo marcado por las amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump, la economía mexicana logró superar los pronóstico de recesión y crecer por encima de lo esperado.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.8 por ciento en el cuarto trimestre luego de haber sufrido una contracción del 0.3 por ciento en el semestre inmediato anterior, con lo que promedió 0.7 por ciento en 2025. Es más de lo que los especialistas calculaban. Algunos hablaban de 0.6 para el término final del año, pero los datos desestacionalizados preliminares del Inegi hablan de una recuperación en el último tramo.

A principios de 2025 se hablaba de una recesión. Donald Trump llegaba amenazante y México estaba justo en una transición entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La información oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este viernes dice que esa amenaza no se cumplió.

En 2025, en cambio, México encendió todos los motores exportadores. Mandamos al extranjero 664 mil 800 millones de dólares, 7.6 por ciento más respecto a 2024, cifras nunca antes vistas en el país. Con todo y que el mundo está sufriendo las amenazas arancelarias de Trump.

Además de que el crecimiento en las exportaciones alcanzó su mayor alza en tres años, la balanza comercial reportó un superávit de 770.9 millones de dólares, el primer saldo positivo desde la pandemia.

En el cuarto trimestre de 2025, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral indican que el PIB creció 0.8% en términos reales, a tasa trimestral.

PIB en el rango estimado por Hacienda

El crecimiento de la economía mexicana estuvo en el rango de 0.5 a 1.5 por ciento estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los criterios generales de Política Económica, publicados en septiembre de 2025.

Durante la entrega del paquete económico, Hacienda explicó que su estimación de crecimiento “refleja la resiliencia del mercado interno, el dinamismo del sector externo y el fortalecimiento de la inversión hacia la segunda mitad del año”, marcada por los embates arancelarios de Trump al mundo.

Hoy, el Inegi reveló durante el tercer trimestre del año, de octubre-diciembre de 2025, la estimación oportuna del PIB de las actividades terciarias, de servicios y comercio; así como las secundarias, integradas por la industria, minería y construcción y secundarias creció 0.9 por ciento.

En tanto, el desempeño de las actividades primarias de la agricultura, pesca y ganadería, experimentaron una contracción de 2.7 por ciento.

Para 2026, el Gobierno federal proyecta un crecimiento en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento, con un escenario central estimado alrededor del 2.3 por ciento; mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la economía mexicana crecerá un 1.5 por ciento en el 2026, según la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial publicadas el pasado 19 de enero.