La economía mexicana tendrá crecimiento de 1.5% en 2026, según estimaciones del FMI

El desempeño de la economía de México sigue estrechamente vinculado al de Estados Unidos, su principal socio comercial, recalcó el FMI.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía mexicana crecerá un 1.5 por ciento en el 2026, según la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial publicada este lunes.

De acuerdo con el informe, la proyección de crecimiento para México se mantuvo sin cambios para este año respecto al reporte publicado en octubre pasado; sin embargo, la estimación para el 2025 bajó 0.4 por ciento, de uno por ciento a 0.6 por ciento.

Para el 2027, el organismo mejoró su estimación de crecimiento de dos por ciento a 2.1 por ciento.

El FMI recalcó en su reporte que el desempeño de la economía de México sigue estrechamente vinculado al de Estados Unidos (EU), su principal socio comercial.

Previsiones actualizadas de crecimiento del FMI para 2026: 🇺🇸 EEUU: 2,4%

🇩🇪 Alemania: 1,1%

🇫🇷 Francia: 1,0%

🇬🇧 Reino Unido: 1,3%

🇨🇳 China: 4,5%

🇯🇵 Japón: 0,7%

🇮🇳 India: 6,4%

🇷🇺 Rusia: 0,8%

🇧🇷 Brasil: 1,6%

🇸🇦 Arabia Saudí: 4,5%

🇳🇬 Nigeria: 4,4%

FMI estima crecimiento de la economía de AL en 2026

De acuerdo con la actualización de las Perspectivas de la Economía Global publicada por el FMI, para el 2026 se pronostica que la economía de Latinoamérica crecerá un 2.2 por ciento, con lo que bajó en una décima su estimación anunciada en octubre.

Para el 2027 el organismo pronosticó un repunte en la región para un crecimiento de 2.7 por ciento.