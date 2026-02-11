Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Sugeyry Romina Gándara

11/02/2026 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Empresas saquean el agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

El Azteca hará historia en el Mundial a costa de escasez de agua y daños ambientales

En este municipio se planea la construcción de entre 4 mil 500 y al menos 7 mil viviendas nuevas. El problema es que ya no hay agua y la infraestructura urbana está rebasada.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).— A pesar de la crisis hídrica, la saturación vial y los problemas de drenaje que enfrenta el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, se siguen autorizando miles de nuevas viviendas. Activistas y vecinos de la zona han denunciado que, aunque hubo un cambio de gobierno y actualmente Morena gobierna el municipio, los proyectos habitacionales continúan, principalmente en zonas como Lomas Verdes y Ciudad Satélite, aun cuando ya no hay agua suficiente y la infraestructura urbana está rebasada.

“Las grandes inmobiliarias construyen edificios de 20 y hasta 30 pisos. Eso lo habíamos logrado detener aquí. Por ejemplo, en un lugar conocido como El Cerrito, que estábamos protegiendo porque lo querían invadir, conseguimos frenar el proyecto. Desafortunadamente, a partir del final del trienio anterior y en el actual ya no ha habido manera de detener a las desarrolladoras. En Naucalpan ya no hay agua. No la hay. De hecho, desde 1957 existe una restricción, pero con la crisis del Cutzamala se ha limitado aún más y, pese a ello, hay más de 12 proyectos en curso”, señaló en entrevista María de los Ángeles Huerta, exdiputada federal por Morena e integrante de colectivos ciudadanos de Naucalpan.

Las denuncias provienen del Colectivo Voces del Pueblo, el Movimiento Nacional de Organizaciones en Defensa de la 4T y Habitantes Organizados de Naucalpan de Juárez, quienes elaboraron el Informe Estratégico sobre el Impacto Urbano y la Crisis Hídrica en el municipio de Naucalpan. En el documento advierten que se planea la construcción de entre 4 mil 500 y al menos 7 mil viviendas nuevas.

De acuerdo con el informe, el desarrollo de estas viviendas implicaría una demanda adicional de al menos 4.5 millones de litros de agua diarios. El problema, subrayan los vecinos, es que ese recurso simplemente no existe.

“El problema que hoy vive Naucalpan es un crecimiento anárquico, sin una vigilancia clara de la Federación, a través de la Conagua; del Gobierno del Estado, ni del municipio, que ha otorgado permisos a grandes empresas inmobiliarias. Estamos hablando de al menos 10 o 12 desarrolladoras que han invadido el territorio. Pero lo más grave es que no hay agua, no hay servicios y no hay movilidad, y los tres niveles de gobierno no se han puesto de acuerdo para frenar esta situación”, agregó Huerta.

Por su parte, Esther Tapia, activista y abogada que acompaña a vecinos afectados, explicó en entrevista con SinEmbargo cómo se ha deteriorado el suministro de agua en distintas colonias, donde —aunque el acceso al agua se presume como un derecho— en la práctica no está garantizado. Las diferencias, dijo, se observan principalmente en el esquema de tandeo, que incluso estaba diferenciado en el cobro:

“Antes, el agua se suministraba por tandeo en las colonias y había diferencias hasta en el pago. Por ejemplo, el tandeo popular significaba que el agua llegaba de tres a cuatro días a la semana. El otro esquema era de cinco a seis días. Hoy, el tandeo popular es, a veces, una o dos veces por semana, y en algunos casos una vez cada 15 días”, detalló.

Naucalpan depende del Sistema Cutzamala, actualmente en crisis, y se encuentra en veda hídrica desde 1957. Aun así —denunciaron habitantes, abogados, especialistas y activistas— se siguen otorgando permisos de construcción, mientras colonias enteras pasan semanas sin acceso al agua.

"Gastamos los apoyos en pipas"

Huerta coincidió en que la falta de agua en varias colonias de la zona ya tiene un impacto social en las familias. Señaló que incluso quienes reciben apoyos de los programas del Bienestar terminan destinándolos a pagar el tandeo de pipas, a pesar de que el acceso al agua debería estar garantizado como un derecho humano.

“Es muy grave, porque lo peor es que el agua ya está faltando, sobre todo en las colonias populares. Mucha gente me dice: ‘ya no tenemos agua, tenemos que comprar pipas’. Lo que nos dan del programa del Bienestar lo estamos gastando en pipas de dos o tres mil pesos al mes, a veces cada mes o cada dos meses, para poder tener agua. El tema es realmente muy grave”, subrayó.

Respecto a la postura de las autoridades y a quién corresponde frenar la entrega de permisos, la activista y exlegisladora morenista explicó que el problema radica en la fragmentación de competencias entre los distintos niveles de gobierno. “El tema de Conagua es federal; algunos permisos son estatales y el cambio de uso de suelo es municipal. Llevan años echándose la bolita: que si fue el otro el que dio el permiso, que este no lo otorgó, pero sí dio uno local, y con ese se brincan el estatal”, apuntó.

A ello se suma que los cambios de partido en el gobierno municipal tampoco han contribuido a frenar el problema. De acuerdo con la abogada Esther Tapia, cada administración termina convalidando las irregularidades heredadas, bajo el argumento de que fueron autorizadas por gobiernos anteriores.

“Aquí hay una gran violación a los usos de suelo, pero esto lo han hecho todas las autoridades, no nada más esta administración. El problema es que todas vienen convalidando lo ilegal que hizo la anterior, con el pretexto de que fue aprobado antes”, sostuvo.

No obstante, la litigante enfatizó que las autoridades en turno no deberían escudarse en ese argumento. “Si tú eres la autoridad actual, tú eres quien tiene hoy la responsabilidad de vigilar que esos cambios de uso de suelo se hayan aprobado de manera legal”, afirmó.

De acuerdo con la activista, las zonas más afectadas son Tecamachalco y Lomas Verdes, donde se ha permitido una densificación muy por encima de lo autorizado.

Desde hace año los vecinos han denunciado y exigido un alto al crecimiento desmedido. En la foto una protesta realizada en agosto de 2023, en el acceso principal del Palacio Municipal. Foto: Cuartoscuro

El boom inmobiliario en Lomas Verdes

Lomas Verdes surgió a finales de la década de 1960, en el municipio de Naucalpan, como un proyecto de vivienda unifamiliar de nivel medio, inspirado en modelos europeos y concebido como una ciudad autosuficiente, de baja densidad y rodeada de áreas verdes. El desarrollo fue impulsado, entre otros factores, por la prohibición de nuevas subdivisiones residenciales en el entonces Distrito Federal, de acuerdo con el reportaje Lomas Verdes, el sueño que no fue y se confunde con Satélite, publicado por El Universal en 2023.

Diseñado originalmente por los arquitectos Juan Sordo Madaleno y Luis Barragán, el plan contemplaba supermanzanas, amplias avenidas y servicios subterráneos. Sin embargo, con el paso del tiempo el proyecto se fue distorsionando por disputas en torno a la densidad y por la presión de intereses inmobiliarios. El resultado ha sido un crecimiento acelerado, hoy marcado por la proliferación de edificios de departamentos, el deterioro de zonas antiguas y graves problemas de movilidad, inseguridad y planeación urbana.

“Los cambios de uso de suelo para vivienda unifamiliar los incrementaron hasta permitir 14, 15, 20 o incluso 25 viviendas en un solo lote”, relató Esther Tapia.

Como ejemplo, mencionó el caso del fraccionamiento Las Américas, ubicado cerca del Palacio Municipal. “En un lote de 130 metros cuadrados aprueban cuatro viviendas, cuando el uso de suelo autorizado es para lotes de 150 metros y una sola vivienda”, explicó.

Por su parte, María de los Ángeles señaló que los vecinos han solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) información sobre los permisos otorgados, sin obtener respuestas claras. “Todo se está haciendo en lo oscurito. Ya no se pide permiso al Cabildo. Se toman decisiones sobre permisos y cambios de uso de suelo en zonas que eran residenciales”, denunció.

La activista enfatizó que estas prácticas han generado un vacío de autoridad que ha permitido el crecimiento urbano desmedido, sin que ninguna instancia asuma plenamente su responsabilidad. “Hay una especie de vacío de autoridad que no ha puesto orden”, sostuvo.

En el mismo sentido, Esther Tapia afirmó que muchas de estas decisiones se toman fuera del marco normativo, ya que los cambios de uso de suelo dejaron de ser aprobados por el ayuntamiento.

“Los usos de suelo deberían aprobarlos el ayuntamiento. Ya no los aprueba el ayuntamiento; los aprueba el o la directora de Desarrollo Urbano, en contravención de todo el marco normativo”, advirtió.

Además, la abogada señaló que cuando la ciudadanía intenta impugnar estas decisiones por la vía legal, las demandas suelen ser desechadas, lo que deja a la población sin herramientas para defenderse. “Nos desechan por falta de interés jurídico. Nos dejan en un total estado de indefensión”, concluyó.

Gobiernos de todos los colores

Desde el año 2000, Naucalpan ha sido gobernado por administraciones de prácticamente todos los partidos políticos. Eduardo Alfredo Contreras y Fernández llegó al poder con la coalición PAN-Verde y gobernó de 2000 a 2003; le siguió Angélica Moya Marín, del PAN, entre 2003 y 2006, y posteriormente José Luis Durán Reveles, también panista, de 2006 a 2009.

El primer cambio de signo político ocurrió en 2009, cuando Azucena Olivares Villagómez asumió la presidencia municipal con la coalición PRI-Verde Ecologista, cargo que ocupó hasta 2012. La misma alianza se mantuvo en el trienio siguiente, de 2012 a 2015, con David Ricardo Sánchez Guevara como alcalde.

Para el periodo 2016-2018 regresó el PAN, con Edgar Olvera Higuera. Fue hasta 2019 cuando Morena llegó por primera vez al gobierno municipal, en coalición con el PT y Encuentro Social, con Patricia Elisa Durán Reveles, quien gobernó de 2019 a 2021.

Sin embargo, en la siguiente administración el municipio volvió a cambiar de colores con el retorno de Angélica Moya Marín, ahora al frente de la coalición PRI-PAN-Verde, durante el periodo 2022-2024. En la administración actual, Morena retomó el control del municipio con Isaac Martín Montoya Márquez, postulado por la coalición Morena-Verde-PT.

De acuerdo con el Informe Estratégico sobre el Impacto Urbano y la Crisis Hídrica en el municipio de Naucalpan, elaborado por vecinos de la demarcación, al menos nueve proyectos inmobiliarios en desarrollo representan una demanda hídrica adicional que el municipio no está en condiciones de cubrir.

La reducción en las tandas de agua, explicó la abogada Esther Tapia, afecta de manera directa a familias que habitan viviendas construidas desde las décadas de 1970 y 1980, durante una etapa de fuerte crecimiento poblacional. Debido a la topografía del municipio, detalló, nunca fue posible suministrarles agua de manera diaria, y hoy “ven perjudicadas sus actividades, porque el agua es indispensable para la vida en general”.

Incluso en zonas donde antes había abasto diario —porque no se requerían bombas para la distribución— ahora también se aplica el tandeo. Esto ocurre, subrayó Tapia, porque el municipio no conoce con certeza la disponibilidad real de agua que recibe ni del Gobierno federal ni del estatal.

“Hemos solicitado por transparencia, por escrito, los oficios correspondientes y no nos han podido responder porque no conocen el dato”, afirmó.

A pesar de estas carencias, la abogada señaló que las autoridades continúan otorgando factibilidades de agua condicionadas para nuevos desarrollos habitacionales. Como ejemplo citó el caso de Terralago, donde se construyeron mil 533 viviendas sin contar con un pozo propio. En ese proyecto, denunció, el municipio pretende realizar de manera ilegal la relocalización de volúmenes de agua.

“En términos coloquiales, lo que dicen es que van a trasladar el agua de un pozo que estaba en El Molinito y en Tecamachalco hasta Lomas Verdes”, explicó, algo que calificó como “técnicamente imposible”.

Tapia advirtió que el pozo perforado ya rebasó la profundidad autorizada sin encontrar agua, por lo que existe el riesgo de que las nuevas viviendas se conecten a la red existente, reduciendo aún más el suministro para colonias y fraccionamientos cercanos. “Y en ese mismo tenor están todas las demás viviendas que se están autorizando”, alertó.

La abogada Esther Tapia detalló que a pesar de las carencias, las autoridades en Estado de México y Naucalpan emiten factibilidades de agua condicionadas para nuevos desarrollos habitacionales. Foto: Cuartoscuro

Eterno tráfico vial

Pero el problema no se limita al abasto de agua. A ello se suma una crisis de movilidad, con una saturación crítica en vialidades como Lomas Verdes y Periférico Norte.

El documento advierte que avenidas como Periférico Norte, Conscripto y Lomas Verdes ya operan por encima de su capacidad y que, con la entrada en operación de nuevos desarrollos inmobiliarios, podrían incorporarse hasta 10 mil vehículos adicionales. Esto, señala, incrementaría los tiempos de traslado diarios hasta en un 30 por ciento.

“Antes hacíamos unos 10 minutos para salir a Periférico y ahora hacemos hasta 45 minutos, precisamente por la saturación de las vialidades. Y te hablo de colonias o fraccionamientos cercanos a Periférico. Si hablamos de las partes altas, como Lomas Verdes, del lado oriente o poniente, colonias como Plan de Ayala, Tepic, Machalcó o Benito Juárez hacen hasta dos horas”, explicó la abogada Esther Tapia.

Otro de los focos de alerta es el drenaje.

En zonas como Alce Blanco, el cambio de uso de suelo de fábricas a edificios habitacionales ha provocado inundaciones recurrentes, colapsos en la red de drenaje y un encarecimiento del costo de vida, denunciaron los vecinos.

Entre los proyectos señalados se encuentra ALIAH Developments, ubicado en avenida Lomas Verdes 77, el cual cuenta con una licencia municipal en trámite para obra nueva.

De acuerdo con los habitantes de la zona, se estima la construcción de 461 departamentos, lo que agravaría tanto la escasez de agua como la saturación vial en un área ya crítica.

Otro caso es Urban Lomas Verdes, donde, según denuncian, la urbanización continúa sobre una infraestructura que ya se encuentra rebasada.

En Santa Cruz Residencial, en la zona de Cruz del Monte, en Ciudad Satélite, los vecinos reportan una densificación acelerada en un área que originalmente fue planeada como de baja densidad.

El Corredor Alce Blanco, impulsado bajo el Plan Maestro del Acuerdo ARENA, también fue señalado por detonar procesos de gentrificación y el desplazamiento del suelo industrial.

Finalmente, se mencionó el proyecto Quiero Casa Lomas D, en la colonia El Mirador Lomas Verdes, el cual —de acuerdo con los vecinos— incrementa la demanda de agua en una zona que se mantiene bajo veda hídrica desde 1957.

Pero no solo es el tema del agua; a ello se suma el problema de movilidad y el drenaje, con una saturación crítica en vialidades como Lomas Verdes y Periférico Norte. En la foto el Periférico Norte al cruce con Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, cuando llueve. Foto: Cuartoscuro Archivo

Asimismo, se mencionó la Unidad San Esteban, en la colonia del mismo nombre.

Los vecinos también advirtieron sobre los desarrollos de Vivienda del Bienestar 1 y 2, impulsados por el Gobierno federal y Conagua. Señalaron que estos proyectos presionan redes de agua y drenaje obsoletas y que, hasta ahora, no se les ha presentado un plan de ampliación de servicios básicos que acompañe la construcción de viviendas.

No obstante, dentro de todos esos desarrollos hay un caso particular, que es Terralago Lomas Verdes, desarrollo que fue frenado por un juez federal al no contar con agua garantizada.

En ese juicio se acreditó que Conagua no otorgó la factibilidad hídrica y que el negocio privado no puede estar por encima del derecho humano al agua y al medio ambiente.

“Terralago, es el único proyecto que hemos podido detener. El único único que han podido detener”, confirmó María de los Angeles.

La abogada Tapia, quien acompaña a los vecinos, explicó que la obra se encuentra suspendida por el amparo 169/2024, otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito.

Este desarrollo, que contemplaba alrededor de mil 500 viviendas, representa daño ecológico, impacto al acuífero y no cuenta con factibilidad de agua.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

+ Sección

Galileo

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
1

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

La Fiscalía de la CdMx detuvo a la mujer presuntamente responsable de arrollar a un motociclista, al que habría arrastrado debajo de su vehículo hasta matarlo.
2

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
3

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
4

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Sarampión síntomas
5

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
6

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
7

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

Tiroteo en Canadá.
8

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
9

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

10

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
11

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
12

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
13

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
14

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
15

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Morena inició la expulsión del exalcalde de Tequila.
2

El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso; Morena inicia su proceso de expulsión

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
3

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Tiroteo en Canadá.
4

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
5

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
6

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?

Salomón Jara hará cambios en su gabinete.
7

Salomón Jara anuncia “relanzamiento” de Gobierno para responder a exigencia ciudadana

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
8

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
9

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

México debe cuidar celosamente su soberanía de la injerencia extranjera: Sheinbaum
10

Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
11

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
12

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein