Donovan Carrillo finaliza 22° tras destacada participación en Olímpicos de Invierno

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 6:31 pm

Donovan Carrillo tuvo un desempeño espectacular y avanza en la recta finalista de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
El mexicano continúa ascendiendo posiciones en la recta finalista. Foto: X @conadeoficial

Con este resultado, Donovan Carrillo igualó el puesto que logró en los Olímpicos de Pekín 2022. 

Por Carlos Zúñiga

Ciudad de México, 13 de febrero (AsMéxico).- Como el segundo participante de la jornada por detrás de Li Yu-Hsiang (China Taipéi) en la final del patinaje individual artístico masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Donovan Carrillo tuvo un desempeño espectacular. El tapatío de 26 años, con un vestuario negro, entró a la plancha de hielo al ritmo de "My Way", abriendo con un salchow cuádruple seguido de un toeloop cuádruple que se combinaron para un puntaje de 16.86 unidades, de los elementos mejor valorados.

A medida que avanzaba la rutina, Elvis Presley con "Trouble" y "Jailhouse Rock" seguía apoderándose de la atmósfera mientras Carrillo desplegaba vistosas combinaciones de Axel triples, Flys, Spins, Lutz y múltiples secuencias coreográficas con giros y cambios de pie. Al concluir la rutina, se tendió boca abajo y en un momento muy emotivo, le dio un beso a la pista antes de partir.

Lo mejor de la temporada

Con el desglose de puntuaciones, Donovan Carrillo dejó su mejor actuación de la temporada y finalizó en el 22° puesto. Rebasó lo hecho por Li Yu-Hsiang (TPE - 214.33) y Adam Hagara (SVK - 202.38). Además, fue el mismo puesto que obtuvo en la pasada edición de Pekín 2022.

Así fue el desglose de las calificaciones:

  • Elementos técnicos: 71.56
  • Programa corto: 75.56
  • Patinaje libre: 143.50
  • Total: 219.06

Por ahora, se ubica en la posición 13°, a espera de que el resto de la extensa competencia se desempeñe para conocer su posición final.

Las palabras de Donovan tras su gran performance

“Aterrizar dos saltos cuádruples, triple axels en un mismo programa es algo histórico para México, hay mucho aprendizaje de esta competencia, también siento que sirve como un parteaguas en mi carrera deportiva porque se ve que hay un resultado después de esos dos años y medio entrenando en Canadá y espero que las condiciones con las que estoy entrenando se logren mantener por parte de las instituciones que nos están apoyando, por parte de los patrocinadores que nos están apoyando, todavía tenemos mucho Donovan para el patinaje artístico.“, mencionó para Claro Sports.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

