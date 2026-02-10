¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador jalisciense ha logrado grandes resultados que lo han posicionado como un distinguido medallista y referente internacional de este deporte.
Por Aram Ledezma
Ciudad de México, 10 de febrero (ASMéxico).- El día finalmente ha llegado. Este martes, Donovan Carrillo se presentó en la pista helada del Ice Skating Arena de Milán para su rutina corta de los Juegos Olímpicos de Invierno. Fue el quinto en el orden de aparición y su performance tuvo "Hip Hip Chin Chin" como tema musical. Tras un inicio titubeante, en el cual sufrió un leve desbalance durante un aterrizaje, el tapatío se repuso y el acto no sufrió mayores percances, para posteriormente lograr el pase a la final.
Al cabo de las presentaciones del primer grupo integrado por cinco patinadores, Donovan Carrillo logró una puntuación de 75.56, el tercero mejor por arriba del sueco Andreas Nordeback (67.15) y el español Tomás Sabaté Guarino (69.80), este último campeón mundial conocido por su atuendo de Minion. Con el paso de más participantes fue descendiendo peldaños, pero aun así logró la clasificación.
¡Donovan Carrillo es histórico! 🇲🇽⛸️🎉
El patinador artístico sobre hielo cierra con 75.56 puntos en el programa corto varonil en @milanocortina2026 y logra pasar a su segunda final de unos Juegos Olímpicos de Invierno.
👉 Es el primer mexicano que lo consigue. pic.twitter.com/8gbPmzlhBJ
— CONADE (@conadeoficial) February 10, 2026
En voz de Donovan
Al término de su rutina, el atleta comentó para Claro Sports sobre lo que significa volver a competir en un escenario como este tras haberlo hecho anteriormente en una Copa del Mundo: “Le da un sabor especial estar aquí. Tengo tantos recuerdos tan bonitos del campeonato mundial, compitiendo contra todos los patinadores que crecí admirando y que veía en Internet”.
“He entrenado muy duro y merezco estar en la final. Es algo fantástico ser parte de estos deportistas tan buenos que tenemos en nuestro país, que inspiran y ayudan a que más niños tengan un sueño. Yo fui uno de ellos, crecí admirando en televisión los Juegos Olímpicos, tenemos grandes referentes en deportes como clavados que me motivan. Sin importar las adversidades, invito a todos a no rendirse”, compartió.
Hoy México escribe una nueva historia en el hielo. 🇲🇽❄️
Donovan Carrillo cautivó con su rutina en el programa corto del patinaje artístico en Milano-Cortina 2026, sumando 75.56 pts y dejando claro que el talento mexicano también brilla en los Juegos Olímpicos de Invierno. ⛸️✨
A… pic.twitter.com/8tvgQWWNMY
— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 10, 2026
La final del torneo de patinaje artístico será el viernes 13 de febrero en punto de las 12:00 horas tiempo de México.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.