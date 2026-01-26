El increíble viaje de Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

A solo dos semanas de Milano-Cortina 2026, el patinador jalisciense se prepara para representar a México como abanderado nacional

Ciudad de México, Sin Embargo (26 de enero).- Donovan Carrillo es un patinador artístico mexicano nacido en Zapopan, Jalisco, que ha provocado que miles de connacionales sigan de cerca sus participaciones en las diferentes competiciones de la disciplina después de que en 2016 realizó un acto con la canción Hasta que te conocí de Juan Gabriel que lo catapultó como una joven promesa y el ídolo de un país que aún resentía la pérdida del Divo de Juárez.

Practicar un deporte de hielo en un país como México se convierte en un desafío ante la escasa o nula infraestructura que hay para practicar este tipo de disciplinas, de hecho los cuatro representantes del seleccionado nacional para estos JJOO —entre ellos Donovan Carrillo— entrenan fuera del país, pero compiten con orgullo portando el verde, blanco y rojo en sus uniformes.

Carrillo Suazo se comprometió con el patinaje artístico y al mismo tiempo se convirtió en el primer mexicano en 30 años en competir en este rubro en unos Juegos Olímpicos de Invierno y el primero en la historia que consiguió llegar a una final tras su destacada actuación en Beijing 2022. Cuatro años después de dicha participación, el joven de 26 años participará en una justa olímpica en Milano Cortina.

Cómo sugió su amor por el patinaje

Donovan Carrillo explicó en entrevista para la revista digital Olympics, que su amor al patinaje artístico surgió gracias a su hermana mayor, Dafne, que también practicaba este deporte. Cada que sus papás pasaban por su hija después de la práctica, el joven patinador los acompañaba, las constantes visitas a la pista fueron las causantes de que él conociera a una niña, se enamorara de ella y decidiera practicar patinaje artístico.

Durante su largo camino hacia convertirse en un atleta de alto rendimiento, el patinador mexicano se encontró con varios obstáculos y tuvo que dejar atrás varios dichos que le auguraban el fracaso. "Muchas veces me dijeron que no iba a lograr nada en el patinaje. Que era de locos intentarlo siquiera. Y que lo máximo a lo que podía aspirar en una competencia internacional era a quedar en último lugar", comentó en entrevista para el mismo medio.

Carrillo Suazo aseguró que con su arduo trabajo y constancia, logró demostrar que los mexicanos tenemos mucho que dar en los deportes. El jalisciense se trasladó a Toronto, Canadá, para este ciclo olímpico con el objetivo de buscar mejores condiciones de entrenamiento y apuntar a superar el resultado obtenido en Beijing 2022 y en la antesala de Milano Cortina 2026 obtuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en la posición 16 en el torneo Cuatro Continentes de Patinaje Artístico de Beijing.

Donovan Carrillo y la esperanza de México

Llegar a Canadá para este ciclo olímpico representó un gran cambio para la vida de Donovan Carrillo, pues también cuenta con un nuevo equipo de trabajo liderado por su entrenador principal Jonathan Mills. Esto significó en un crecimiento como persona y atleta profesional.

"Estoy pasándomelo muy bien, no sólo en el deporte, sino también yo mismo como persona. Irme a otro país con otro idioma es un cambio por completo. Estoy aprendido mucho como persona, como atleta y tengo el mejor equipo que nunca antes habría pedido", compartió en una entrevista para Olympics.

A partir del 10 de febrero, el patinador jalisciense participará en los Juegos de Milano-Cortina a los que llega como abanderado nacional después de obtener en 2025 el Premio Nacional de Deportes en la terna de trayectoria por ser el máximo exponente de América Latina en el patinaje artístico.

En entrevista para Golden Skate después de su participación del fin de semana en Beijing, Carrillo comentó que espera tener una rutina limpia y dar lo mejor de sí en los JJOO para que los mexicanos se sientan orgullos de él.