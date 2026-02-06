Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Así desfiló México en la ceremonia de apertura

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 5:37 pm

La delegación mexicana inició su participación con un desfile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.
Los atletas representarán a México del 6 al 22 de febrero. Foto: X @juegosolimpicos

Los connacionales competirán contra 92 naciones y participarán en disciplinas como patinaje artístico y esquí, enfrentándose a potencias invernales.

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 6 de febrero (AsMéxico).- La delegación mexicana desfiló y con ello inició su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

Esta edición marcará la undécima ocasión en la que México compite en la máxima justa de los deportes invernales, un escenario históricamente complejo para una nación sin tradición climática en estas disciplinas, pero con carácter y deportistas que en todo momento demostraron su alegría por estar presentes en la competencia y desfilaron en el Estadio San Siro.

El equipo nacional es conformado por cinco atletas: Donovan Carrillo Suazo en patinaje artístico sobre hielo; Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en esquí alpino; así como Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.

De este grupo, Carrillo y Schleper son los únicos con experiencia olímpica previa. Ambos fueron abanderados en los Juegos de Invierno de Beijing 2022 y repitieron como portadores del lábaro patrio en la Ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026, este viernes 6 de febrero.

Historia

México debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno en St. Moritz 1928, con un equipo de bobsleigh que finalizó en el lugar 11, el mejor resultado histórico del país en estas justas. Desde entonces, la presencia mexicana ha sido constante, aunque limitada, sin que hasta el momento se hayan obtenido medallas. El récord de mayor número de participaciones olímpicas lo ostenta Hubertus von Hohenlohe, con seis ediciones en esquí alpino entre 1984 y 2014.

La edición con la delegación más numerosa para México fue Albertville 1992, cuando 20 atletas compitieron en esquí alpino, bobsleigh, esquí de fondo y patinaje artístico. Precisamente en Milano Cortina 2026 se escribirán varios capítulos históricos. Sarah Schleper se convertirá en la primera atleta, hombre o mujer, en competir en siete Juegos Olímpicos de Invierno, además de ser la esquiadora alpina de mayor edad en hacerlo. También será la primera mujer en representar a México en tres ediciones invernales, luego de haber competido previamente por Estados Unidos en cuatro ocasiones.

Schleper y Lasse Gaxiola protagonizarán otro hecho inédito al convertirse en la primera dupla madre e hijo que participa en una misma edición de Juegos Olímpicos de Invierno. Por su parte, Regina Martínez hará historia al ser la primera mexicana en competir en esquí de fondo.

En patinaje artístico, Donovan Carrillo igualará el récord de Ricardo Olavarrieta como el mexicano con más participaciones olímpicas en la disciplina, al disputar su segunda edición. Tras entrenar ya en la pista olímpica, Carrillo competirá el martes 10 de febrero en el programa corto, con el objetivo de avanzar a la final del día 13, como lo hizo en Beijing 2022.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Explora más en estos temas
Deportes Donovan Carrillo Juegos Olímpicos de Invierno 2026 México
