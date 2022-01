DeGrasse Tyson asegura irónico que película No mires arriba “es un documental”

Moscú, 1 de enero (RT).- El reputado astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson considera que la historia mostrada en la comedia negra de ciencia ficción No mires arriba, sobre dos científicos que tratan de advertir a la humanidad sobre un cometa que destruirá la Tierra, es más un documental que una película de ficción.

El filme de Netflix, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, es una sátira que muestra una sociedad dividida por la dinámica informativa de los medios de comunicación, la cultura pop y las redes sociales.

“Finalmente vi la película de Netflix No mires arriba, una historia de ficción sobre una nación distraída por la cultura pop y dividida sobre si prestar atención a las serias advertencias de los científicos. Todo lo que sé sobre ciclos de noticias, programas de entrevistas, redes sociales y política me dice que la película fue en lugar de eso un documental”, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter.

Finally saw the @Netflix film “Don’t Look Up,” a fictional tale of a Nation distracted by pop-culture and divided on whether to heed dire warnings of scientists.

Everything I know about news-cycles, talk shows, social media, & politics tells me the film was instead a documentary pic.twitter.com/tvDuEUXWCW

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) December 29, 2021