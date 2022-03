Presidente Zelenski hablará este martes en el pleno de la Cámara de la Unión Europea

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dirigirá este martes a la Eurocámara en el marco del pleno extraordinario convocado por la Presidenta, Roberta Metsola, ante el avance de las tropas rusas en Ucrania y un día después de que el propio Zelenski solicitara a la Unión Europea (UE) la adhesión “inmediata” del país.

Metsola ha confirmado la información y ha señalado que el pleno comenzará a las 12.30 para abordar la invasión de Ucrania. “El Presidente Zelenski y el Presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, se unirán y hablarán al mundo”, ha señalado la Presidenta del Parlamento Europeo en su cuenta de Twitter.

Está previsto que el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pronuncien sendos discursos ante los eurodiputados.

“Estamos siendo testigos de la invasión de un Estado soberano e independiente. Los valores y la libertad están en juegos. Tenemos que levantarnos y no mirar para otro lado”, ha dicho Metsola.

The @Europarl_EN #EPlenary meets at 12:30 to discuss Russian invasion of #Ukraine.

President @ZelenskyyUa & Speaker @r_stefanchuk will join & speak to the world.

MEPs will also hear from @eucopresident @CharlesMichel, @EU_Commission President @vonderleyen & HRVP @JosepBorrellF pic.twitter.com/vWt3Mj9nGm

