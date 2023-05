Presidente: Castigar salario mínimo fue una infamia, un vil sofisma de la tecnocracia

El Presidente López Obrador recalcó que durante el periodo de 1983 a 2018, hubo una constante de los gobiernos “neoliberales o neoporfiristas”, la cual consistió en “quitar derechos y conquistas a la clase trabajadora”.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en éstos tiempos ya no se castigue a los trabajadores con salarios mínimos, como sí se hacía en el tiempo del Porfiriato, lo cual calificó como un “vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía“.

Sus palabras las expresó durante su discurso por el Día del Trabajo, y con las cuales conmemoró a los Mártires de Chicago, así como los hechos ocurridos en Cananea en 1906, y en Río Blanco, en 1907.

El Presidente López Obrador recalcó que durante el periodo de 1983 a 2018, hubo una constante de los gobiernos “neoliberales o neoporfiristas”, la cual consistió en “quitar derechos y conquistas a la clase trabajadora”.

“Sobre todo, limitar de manera brutal e injusta el aumento al salario mínimo; al grado que en 36 años el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo hasta en un 70 por ciento. La justificación de esta infamia era que el aumento al salario ocasionaba inflación; una gran mentira, un vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en México”, destacó.

En su exposición durante el evento, el mandatario federal insistió en que ahora las cosas son distintas, pues el Gobierno es independiente y “no está sólo al servicio de empresarios o de banqueros”.

“El salario mínimo ha aumentado en 90 por ciento en términos reales, como nunca en la historia reciente; se ha incrementado el reparto de utilidades; hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos, con el voto libre y secreto; los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María Alcalde, no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa, ni volverá a pasar”, dijo.

Y agregó: “No se permiten abusos contra los asalariados; hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales; los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros; y en este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia, sin que se le impida a nadie manifestarse y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales”.