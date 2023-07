Colmenares (ASF) es un corrupto y su complicidad cuesta a México: Muna Dora Buchahin

La auditora forense Muna Dora Buchahin habló con Los Periodistas sobre las omisiones que existen en la gestión de David Colmenares como titular de la Auditoría Superior de la Federación, instancia que señaló ha sido omisa en sus labores lo cual ha permitido casos como el de Segalmex.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Auditor David Colmenares es un personaje que se blinda en la impunidad y la corrupción para ser omiso en sus labores como responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una situación que le ha costado al país y a la actual administración casos como el de Segalmex que pudo evitarse mediante buenas prácticas, planteó en entrevista la auditora forense Muna Dora Buchahin, quien descubrió en el sexenio pasado el esquema de desvío de recursos que es conocido como la “estafa maestra”.

“Si hubiera hecho su talacha desde el principio, el caso que todo mundo ha rebatido y ha manoseado tanto, el de Segalmex, apenas se hubiera detectado y se hubiera evitado, pero si nadie le dice al Presidente y nadie le dice a nadie cómo carajo voy yo a adivinar. Es lo que no ha entendido el Presidente, ni sus diputados, ni sus gobernadores”, comentó Dora Buchahin a Los Periodistas, el programa que se transmite en el canal de SinEmbargo Al Aire de YouTube.

Muna Dora explicó que el Auditor David Colmenares ​​—a quien consideró un personaje ligado a la “época priista dinosaurica”​​— debió programar auditorías con un enfoque forense sobre todo en rubros como en Segalmex, en donde hay indicios y elementos “que dan tentación a actos de corrupción”.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un organismo que fue creado para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles”. Actualmente es señalado por un desfalco de al menos 9 mil millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar, que implicarían a al menos 22 personas.

Muna Dora Buchahin, quien se desempeñó como directora general de auditorías forenses hasta junio de 2018, expuso que en general existe un desmantelamiento de la Auditoría Superior en la actual gestión de Colmenares, quien llegó a su puesto gracias al respaldo del PRI y PAN, incluso señaló que “negoció con el PRIMOR”, como se conoce a la alianza trazada entre el priismo y Morena en el Congreso.

“Se siente super protegido y alguien que se siente con esa protección, que blinda la impunidad y la corrupción, pues se construye dos aposentos como príncipe, hasta diría yo como rey, entonces lo que debería ser que es auditar, pues no lo hace. El piensa que llegar a dormir y levantarse es haber auditado”.

​​—¿Qué es eso de que se construyó dos aposentos? ¿En dónde? ​​—se le preguntó.

—Uno ahí en el edificio Ajusco, en el piso 12 y este pequeño principito devenido a más resulta que cerró todo el piso 12. El piso 12 cuando estábamos había como cuatro, cinco áreas. Cerró todo el piso y nadie más que él puede entrar, su cocinero, la enfermera que tiene de tiempo completo que acaba de renunciar una que tenía y acaban de contratar a otra.

“Y el otro aposento, la otra suite, la tiene en el edificio Morelos que está ahí sobre Reforma, que es un edificio histórico, que ese edificio cuando se hizo el edificio nuevo ya no se tenía que haber ocupado. Bueno ahí se hizo otro entrando a la derecha, ahí están los planos, ahí está todo. Cuando está en la ciudad, porque no trabaja, él duerme donde considera. Eso a costa de nosotros el pueblo”.

—O sea le pagamos una enfermera de planta —se le cuestionó.

—Así es, que está con él en la puerta de su dormitorio, en la puerta de su oficina y cuando salía para que lo atendiera, le sobara el pie, le pusiera su alcohol, además a la tía de la esposa también. O sea, se volvió un nepotismo tremendo. No hay fiscalización, no hubo una vez entrega de informes de resultados, histórico, pero todas acusaciones tienen la evidencia, no son dichos. Nosotros tenemos la obligación de señalar cómo acabaron con esa institución y la volvieran una madriguera de ladrones y de colocaciones.

Con relación a los reportes de que dentro de la ASF hay hasta aviadores como en los viejos tiempos del PRI, Muna Dora indicó que hay gente que tiene a toda la familia dentro. “La falta de dignidad institucional lo ha llevado a tener personas que no solo no llegan a trabajar, ahí están las denuncias”.

“Generaron toda una estructura de plazas para colocar a la banda y todos los personajes con quienes pactó estas prebendas a cambio de su nombramiento. En efecto, no llegan a trabajar, no les importa, hay un cúmulo de asesores, entonces todo esto es intencional. Si ya no te interesa hacer revisiones, si no hay informes, si lo que estás haciendo es atender a los que te pusieron”, lamentó.

