El Presidente pide no pelear en Morena por designación de Mayer como Diputado pluri

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que Mario Delgado, presidente del partido, fue quien decidió que el actor Sergio Mayer formara parte de la lista de diputados plurinominales, situación que desaprobó.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió esta mañana no dar su opinión respecto a la defensa de Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, hacia la designación de Sergio Mayer Bretón en la lista de diputados plurinominales que acompañará a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que él no opina sobre esas cuestiones, y señaló que no puede ser objetivo por el cariño y la amistad que tiene con “El Fisgón”, aunque pidió que no se pelearan al interior del partido Morena por las designaciones.

“No nos metamos. No debo yo opinar, es lo mejor; lo segundo, no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente. Es una gente de primera, y además, es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Entonces no soy objetivo. O esa, ¿para qué opino?”, dijo.

“Y deseo a todos lo mejor, y que no se peleen. Si se quieren pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación. Y hasta eso, que si se pelean con ellos, que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así: amor y paz. Debemos estar contentos con lo que hemos logrado”, complementó.

Rafael Barajas reclamó el fin de semana a la militancia de Morena y a sus aliados que rechazan el nombramiento de Sergio Mayer, pues consideró que es una pieza importante para tener la mayoría calificada que se necesita para aprobar el Plan C, el paquete de reformas impulsadas por el Presidente.

Durante el foro “La izquierda latinoamericana frente a la derecha golpista”, el monero, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), aseguró que las críticas eran una “estupidez”.

“Nos ha costado un trabajal sacar adelante el Plan C, por lo que si empezaban a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral”, declaró.

“Decirle a los compañeros que están friegue y friegue que se callen, que maduren, que crezcan, que sean responsables”, reclamó.

El pasado 26 de junio, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, reveló que Mario Delgado, presidente del partido, fue quien decidió que el actor Sergio Mayer Bretón formara parte de la lista de diputados plurinominales.

En entrevista en el programa “Café y Noticias”, Hernández expresó su descontento por la designación del actor, quien ya fue Diputado federal por Morena en LXII Legislatura y dejó por un periodo la política, tras haber criticado a su partido.

“No gusta que Sergio Mayer esté en la lista de plurinominales, a mí tampoco. ¿Cómo se construyó la lista de plurinominales de Morena? Ustedes saben que el estatuto plantea el sorteo por insaculación. En una asamblea con militantes, se eligen cinco hombres y cinco mujeres por Distrito, y esos se van a tómbola. No se pudieron hacer las asambleas, se inscribió muchísima gente y eso se fue a tómbola. Que creo que fue un error, que yo lo expresé en su momento, que el presidente del partido transmitió en vivo la insaculación y me parece que Mario [Delgado] tenía apartados algunos lugares que iban a ser designación.Debió haberlo dicho”.

El pasado mes de febrero, Morena dio a conocer sus listas finales de fórmulas para las elecciones de legisladores para el Congreso de la Unión por representación proporcional, conocida coloquialmente como “plurinominales”, donde destacaban nombres de personajes polémicos como el de Sergio Mayer; Cuauhtémoc Blanco, actual Gobernador de Morelos, y la empresaria Patricia Armendáriz.

Al respecto, Citlalli Hernández indicó que Morena tiene que discutir cómo mejorar sus procesos de definición, volverlos más colegiados y que una persona no pueda definirlos: “Habría que preguntarle a Mario cuál fue la ruta para poner a Sergio Mayer como plurinominal. Yo ahora que lo vea le voy a decir que todo el mundo está reclamando”.

La Secretaria General de Morena insistió en que ella desconocía el hecho de que Sergio Mayer formaría parte de la lista plurinominal del partido, pues, dijo, es un personaje que no aporta al movimiento. Pese a esta situación, Hernández pidió mantener la calma y recordó que el actor sólo será uno de los 254 diputados que tendrá el partido en la Cámara Baja.

“Yo no sabía que iba a estar Sergio Mayer. Yo no lo comparto. Me parece que no tiene lógica desde mi punto de vista. No aporta. Además, es una persona que no comparte la visión de la 4T […] Tampoco caigamos en el fatalismo, son 254 diputados de Morena, uno es Sergio Mayer. No lo comparto. No me gusta. Ojalá que se haga responsable de sus votos, que vote todo lo de la 4T porque llegó gracias al voto del movimiento”.

–Con información de Daniela Barragán y Perla Velázquez