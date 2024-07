Sheinbaum festeja triunfo de AMLO en 2018 y llama a redoblar el trabajo en las calles

La Presidenta electa propuso renombrar el 1 de julio como “día de la revolución de las conciencias”, “día del triunfo del pueblo” o “día de la verdadera democracia”.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, convocó este lunes a la militancia de Morena a movilizarse en las plazas públicas y a recorrer casa por casa; y festejó los seis años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

En un evento, la virtual Presidenta electa señaló que la lucha no ha terminado, pues se tiene que seguir trabajando en las plazas públicas con los foros de la Reforma Judicial; e invitó a realizarlos con las y los diputados, y las y los senadores electos de la coalición que lidera Morena.

“Tenemos que seguir trabajando. No se acabó la lucha. Así como no se acabó el 1 de julio [de 2018], tampoco se acaba el 2 de junio de 2024. Seguimos luchando. […] Hay que seguir trabajando. ¿Por qué no vamos a plazas a hablar de la Reforma Judicial? ¿Por qué no vamos a todas las plazas del país con nuestros diputados electos, con nuestros senadores electos, a seguir concientizando, a seguir diciendo qué ha hecho el Poder Judicial hasta ahora, y por qué la Reforma Judicial?”, dijo.

“El pueblo de México está de acuerdo [con la Cuarta Transformación]. Fue un mandato popular este 2 de junio, pero eso no quiere decir que no sigamos tocando casa por casa, e informando en las plazas del país lo que significa la reforma”, mencionó.

Asimismo, celebró los seis años del triunfo electoral de López Obrador, y afirmó que los próximos seis años se guardará el legado del actual mandatario, y que la mejor manera de festejarlo es luchando por el pueblo de México.

“No se trata ahora de que se acabó la lucha, seguimos en la lucha. […] De aquí en adelante, vamos a guardar el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía tiene tres meses para seguir trabajando. Este 1 de julio de 2024, que reconoce el triunfo del pueblo, el día de la revolución de las consciencias tenemos que celebrarlo luchando”.

El 1 de julio puede llamarse día de la revolución de las conciencias o el día del triunfo del pueblo de México. Es el día que el pueblo de México dijo basta a la corrupción y los privilegios y comenzó una nueva era con el presidente @lopezobrador_ El 2 de junio de 2024 el pueblo… pic.twitter.com/jMpeccuW1B — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 1, 2024

“Así que los convoco a que los próximos seis años sigamos gobernando juntos y juntas, sigamos trabajando juntos y juntas por el bienestar del pueblo de México, por la justicia, por la democracia, por las libertades. Los convoco a que vayamos a las plazas a seguir difundiendo lo que significa la Reforma Judicial, los nuevos derechos, lo que significa la no reelección, lo que significa la justicia social y lo que significa seguir trabajando siempre con el pueblo de México”, pidió.

Por otro lado, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México propuso este lunes que el 1 de julio sea renombrado como el “día de la revolución de las conciencias”, “día del triunfo del pueblo” o “día de la verdadera democracia”.

“Hace seis años sabíamos que el pueblo de México había despertado. Lo sentíamos en todo el país. Teníamos la duda de si una vez más iba a haber fraude porque habíamos vivido el fraude del 88, el fraude del 2006, el fraude del 2012, y cuando tuvieron que reconocer por la fuerza del movimiento y del pueblo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los momentos más felices del pueblo de México”, aseguró.

Hoy celebramos el sexto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México 🇲🇽, en el día de la revolución de las conciencias nos comprometimos junto con la virtual presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum a seguir trabajando por el bienestar de… pic.twitter.com/xFwa9gaSNY — INFP Morena (@infpmorena) July 1, 2024

“Yo digo que este 1 de julio tenemos que ponerle nombre. Es una fecha histórica. Ese día triunfó no sólo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento que luchó por décadas y que dio ese triunfo a nuestro pueblo. Fue un momento en el que el pueblo de México dijo: ‘Basta'”, declaró.

Finalmente, destacó los programas sociales que han sido creados durante la actual administración, como los apoyos a adultos mayores, a las personas con discapacidad, las becas a estudiantes, Sembrando Vida, y Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Ahora tenemos un modelo que llamamos ‘humanismo mexicano’. No lo tiene ningún país en el mundo. Es un pensamiento profundo de nuestro pueblo, de nuestra historia. […] El humanismo mexicano se sustenta en principios, en causas de nuestro movimiento, en una causa fundamental que no puede ser más humanista que el pensamiento: ‘Por el bien de todos, primero los pobres'”, indicó.