PuntosYComas¬ Votación de Alcalde en Guadalajara también es impugnada: piden nulidad

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- Un duro revés sufrió este domingo 30 de junio del 2024 el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, y de paso quedaron exhibidos tanto el Tribunal Electoral del estado como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, pues la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el recuento de votos de los comicios celebrados en la capital tapatía el reciente domingo 2 de junio, promovido por el partido naranja, en una acción que fue calificada como “un montaje” para ocultar irregularidades, por el candidato de Morena, José María Martínez Martínez, quien exige la nulidad de las elecciones en las que presumiblemente resultó triunfadora la emecista Verónica Delgadillo García.

En Guadalajara, igual como sucedió en las elecciones para Gobernador de Jalisco, se violaron los principios rectores de la función electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, circunstancia que podría derivar en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera en favor de José María Martínez Martínez, el aspirante de Morena a la alcaldía de Guadalajara, en el Juicio de Inconformidad en el cual pide que esos comicios sean anulados y se realicen elecciones extraordinarias.

Ante la gravedad de las irregularidades denunciadas, el Instituto Nacional Electoral tendría que considerar la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, y ejercer su facultad de atracción, para asumir la organización y realización de elecciones extraordinarias para la alcaldía de Guadalajara y muy probablemente también para la gubernatura de Jalisco.

El acto impugnado fue que el Tribunal Electoral de Jalisco emitió el jueves 27 de junio del 2024 una resolución que ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de diversos paquetes electorales de la elección municipal de Guadalajara, con excepción de aquellos en los que ya se hubiera realizado un recuento.

Al ordenar el recuento de votos, el Tribunal Electoral de Jalisco consideró fundado un nuevo escrutinio y cómputo respecto de 865 casillas, aunque después condicionara su decisión a aquellas casillas que no hubieran sido objeto de recuento, delegando tal función al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

En la sentencia del Juicio para la Protección de sus Derechos Político-Electorales, promovido por el candidato de Morena, José María Martínez Martínez se advierte que “el Instituto local [de Jalisco], al rendir su informe circunstanciado, refirió que existieron una cantidad de casillas que no pudieron ser computadas porque funcionarios de la mesa directiva de casilla integraron de manera incorrecta el expediente de casilla y que algunas constancias fueron guardadas involuntariamente en paquetes electorales de una diversa elección”.

La certeza sobre algunas graves irregularidades fue corroborada por dos informaciones publicadas por el periódico de Guadalajara, El Diario-NTR, en notas informativas del reportero Lauro Rodríguez, el lunes 17 y miércoles 19 de junio del 2024.

Lunes 17 de junio: “Sólo en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no entraron al cómputo para las elecciones municipales entre 70 y 75 mil votos. Por lo tanto, esos sufragios no están contemplados en los resultados oficiales […] Las autoridades electorales reconocieron la situación y señalaron fueron diversas causas las que llevaron a esta situación, pero las dos principales son la confusión de los funcionarios de casilla y las manifestaciones que se desarrollaron en los consejos distritales”.

Miércoles 19 de junio: “Un total de 124 casillas de la elección de gubernatura de Jalisco fue computado en cero por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), es decir, los votos que se depositaron en esas urnas no contaron para el resultado oficial de la elección. Los datos abiertos de la elección a la gubernatura muestran esta situación. NTR los revisó y estimó, con base en la votación en esas casillas en la elección de munícipes y diputaciones, que las 124 urnas contendrían alrededor de 39 mil 158 votos que, al final, no fueron integrados al conteo oficial”. En entevista con El Diario-NTR, Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, dijo que el motivo de que dichos votos no se computaran no era que los paquetes o la boletas estuvieran perdidos, como lo afirmaban representantes de algunos partidos, sino que hubo confusión con las personas funcionarias de casilla y los votos se llevaron al sitio incorrecto.

En las argumentaciones de su oposición al recuento de votos en la capital tapatía, ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral federal, José María Martínez señaló “la irreparabilidad de los actos intraprocesales”. Explicó el aspirante de Morena que con respecto a “los paquetes electorales que no fueron computados ante el Consejo Municipal de Guadalajara, desde el momento en que llegaron a sus instalaciones, no se tiene certeza de la cadena de custodia, por lo que de recontarse [los sufragios] se generaría un daño irreparable”, pues no podrían analizarse nuevamente al dictarse sentencia definitiva en el Juicio de Inconformidad por él promovido, en el que pide la nulidad de los comicios en la Perla de Occidente.

En la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal se reseña otro de los argumentos en el juicio promovido por el candidato de Morena, sobre la “irreparabilidad del bien jurídico tutelado”. Argumenta Martínez Martínez que de realizarse el conteo solicitado por Movimiento Ciudadano “las irregularidades planteadas en el Juicio de Inconformidad […] quedarían sin materia, en especial, aquellos que considera derivaron de un actuar ilícito de la autoridad electoral, y con base en el principio de definitividad”.

Reprocha Martínez Martínez que “el Tribunal local [de Jalisco] hizo suyos y convalidó los argumentos vertidos por Movimiento Ciudadano y el Instituto local [electoral], prejuzgando sobre los agravios de su Juicio de Inconformidad [contra el resultado de los comicio en Guadalajara], estimando una coordinación ilegal sobre el recuento ordenado, argumentando errores evidentes en el proceso electoral [cometidos] por la ciudadanía y no [por] el Instituto local, responsable de la cadena de custodia, por lo que indebidamente se responsabiliza a la ciudadanía”.

En el caso particular de Guadalajara, que tiene tres ditritos electorales, 8, 9 y 11, los mismos territorios y las mismas listas nominales de electores para las diputaciones locales y federales, Morena ganó en los distritos 9 y 11. La suma de votos de los candidatos de Movimiento Ciudadano en esos tres distritos no se acercaron a los 300 mil sufragios. Pero, curiosamente, en esas tres demarcaciones distritales, tanto la presunta candidata ganadora en Guadalajara, Verónica Delgadillo García y el presunto ganador de la gubernatura de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, sí superon lo 300 mil votos. Un caso extrañísimo. Igual contrastó la suma de votos para los candidatos a senadores de Movimiento Ciudadano en esos tres distritos electorales de Guadalajara, donde no se aproximaron a los 200 mil sufragios, muy lejos de los más de 300 mil votos reconocidos a Delgadillo García y Lemus Navarro.

El 31 de octubre del 2018, por razones muy similares a las que se presentaron en las elecciones municipales de Guadalajara y por la Gubernatura de Jalisco, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los comicios por la alcaldía de Monterrey. Es un fuerte precedente jurídico que podría ser determinante en el momento en que se analicen las peticiones de nulidad para los comicios por la alcaldía tapatía y por la gubernatura de Jalisco.

Los magistrados que el 31 de octubre del 2018 anularon los comicios para la alcaldía de Monterrey fueron, la entonces presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis y los magistrados Mónica Aralí Soto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez. Votaron en contra de la anulación los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón. Tres de los magistrados que en 2018 anularon los comicios en Monterrey siguen en la Sala Superior del Tribunal: Mónica Aralí Soto Fregoso, quien ahora lo preside, así como Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Janine M. Otálora Malassis. Dos magitrados que se opusieron a la anulación siguen siendo minoría: Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón.

