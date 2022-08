Mario Delgado: “Personajes ajenos” quieren que Morena se vea como partido violento

El dirigente de Morena presumió la participación de tres millones de personas en el proceso interno para elegir a consejeras y consejeros del partido, que a su vez conformarán en cada estado las delegaciones que asistirán al Congreso Nacional donde la organización guinda renovará sus instrumentos internos.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Las denuncias de acarreo, compra de votos o cualquier otra irregularidad presentada durante la elección interna de Morena serán investigadas porque no se permitirán que lleguen consejeros “a la mala”, aseguró Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido.

“Estamos muy agradecidos con la gente, con el pueblo de México porque tuvimos plazas públicas llenas en todo el territorio nacional. Tuvimos una participación de más de tres millones de personas. Es sorprendente cómo la gente siempre sale, fue un ejercicio cívico, ejemplar. También hay que decirlo, tuvimos provocadores, gente que llegó directamente a tratar de interrumpir la votación, de quemar y robarse urnas, pero eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento, son personajes ajenos que quisieron hacer ver a Morena como violentos, de dañar nuestra imagen, de que se mostrara a Morena como un partido desordenado, pero fueron incidentes aislados”, dijo Delgado en conferencia de prensa.

De acuerdo con las cifras de la directiva de Morena, apenas el 3.4 por ciento de los centros de votación tuvieron que suspender. No obstante serán investigadas todas las denuncias.

“En esta semana estamos recogiendo la papelería de todo el país y vamos a investigar todas las denuncias que nos hayan llegado a la Comisión de Elecciones o a la Comisión de Honestidad y Justicia. No vamos a permitir que lleguen consejeros a la mala, si hubo prácticas indebidas como acarreo o compra de voto no vamos a permitir que esas prácticas entren al partido. La esencia de Morena es que e pueblo manda, por lo tanto se debe respetar la voluntad. Si tenemos evidencias en algunos casos vamos hasta anular la votación en esos centros y que se repita, pero todo debe ser transparente”, indicó.

Mario Delgado insistió en que las personas que cometieron irregularidades “no son morenitas”. “En Jalisco hubo grupos que llegaban a robarse las urnas, pero la propia gente los detuvo y tuvieron que salir huyendo”.

LAS IRREGULARIDADES

Luego de los actos violentos, acarreos y voto inducido que se registraron el fin de semana durante la elección interna de Morena para elegir a los tres mil consejeros que integrarán el Congreso Nacional, militantes de ese partido están preparado las primeras impugnaciones ante la Comisión Nacional de Honestidad.

Morenistas que documentaron y advirtieron un “fraude masivo” señalaron que también hubo intervención indebida de personas en el proceso de votación y se excluyó a escrutadores designados para colocar a personas ajenas en el conteo.

En Puebla, donde se llevaron a cabo las 15 asambleas distritales de Morena para elegir a los nuevos consejeros estatales, las primeras impugnaciones a las asambleas estatales serán para echar abajo la asamblea del distrito 9, con cabecera en la capital.

Entre quienes también planean impugnar la elección interna de Morena está Alejandro Rojas, del grupo de Ricardo Monreal, y la Convención Nacional Morenista, conformada por personajes como John Ackerman, quien documentó públicamente algunas de las irregularidades.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana la participación “masiva” que hubo durante la elección de los integrantes del Consejo Nacional de Morena y aseguró que fueron pocas las prácticas de acarreo durante la jornada.

“Me pasaron un reporte en la mañana y considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos. Fue masiva la participación para una elección interna. Además para elegir delegados al Congreso participaron dos millones 500 mil, es muchísimo porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron y pues conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlalli [Hernández], y muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones”, dijo el Presidente durante su conferencia matutina.

Sobre las inconformidades en el proceso electoral, que incluso fueron denunciadas por la propia dirigencia de Morena, el Presidente dijo que se registraron en muy pocas casillas.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas. No se generalizó. No es como los opositores, como los conservadores hubiesen querido. Estuve viendo que repetían y repetían y repetían, ¿no? De fraude y de irregularidades, pero no. Nada qué ver con lo que ellos han hecho. Nada, nada, nada qué ver”, aseguró.

La elección interna de Morena para elegir a los tres mil consejeros que integrarán el Congreso Nacional, el cual se celebrará el 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México con el objetivo de marcar la ruta a seguir rumbo a las elecciones del 2023 y 2024, se vieron empañadas este fin de semana por denuncias de acarreo, compra de votos, quema de urnas y boletas, imposición, caos y desinformación.

Las anomalías e irregularidades fueron reportadas desde ayer, en el primer día de votación, caracterizado por una alta afluencia de personas en los 20 estados donde arrancó la jornada: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Colima y Michoacán.

Ayer, Citlalli Hernández, la Secretaria General de Morena, el partido en el poder, realizó un balance sobre las elecciones internas del partido, que definirán a los liderazgos medios, destacando que la mayoría se realizó con un ánimo de seguir adelante con la “transformación” de la vida política mexicana, aunque lamentando y cuestionando los eventos denunciados en diversos casos, como el acarreo, la violencia entre morenistas, la coacción del voto, entre otros.

“Por un lado, vimos los casos de éxito de compañeros que por organización y trabajo comunitario, hoy son consejeras y consejeros a pesar de que el promedio de elección fue de unos mil votos, cuando hubo una etapa en Morena en que con cinco votos te elegían consejero”, señaló Hernández durante una emisión especial del programa Los Periodistas, de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que se transmite en el canal de YouTube de Sin Embargo Al Aire.

“Pero también vimos casos vergonzosos”, admitió la dirigente morenista, “casos lastimosos, que indignan, que molestan, a quienes hemos construido este partido-movimiento. En esta apertura que tuvimos en convocatoria vimos la expresión de las peores prácticas políticas contra las que surgimos, alejados de esos vicios”, añadió.

Para la Secretaria General morenista, a pesar de que el partido consiguió llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia del país, no implica que el cambio en la cultura política se haya dado de un momento a otro. “Es un golpe de realidad de que la cultura política de este país está muy arraigada a pesar del avance de la revolución de las consciencias”, dijo.