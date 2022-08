Vimos las peores prácticas políticas, asume Citlalli Hernández; pide limpiar elección

La dirigente morenista indicó que las incidencias no ocurrieron en todo el país, pero sí son “un golpe de realidad”; festejó que la mayoría asistió en paz a la votación y que una pluralidad de morenistas cuestionaran y denunciaran los actos ilegales como el acarreo.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– Citlalli Hernández, la Secretaria General de Morena, el partido en el poder, realizó este domingo un balance sobre las elecciones internas del partido, que definirán a los liderazgos medios, destacando que la mayoría se realizó con un ánimo de seguir adelante con la “transformación” de la vida política mexicana, aunque lamentando y cuestionando los eventos denunciados en diversos casos, como el acarreo, la violencia entre morenistas, la coacción del voto, entre otros.

“Por un lado, vimos los casos de éxito de compañeros que por organización y trabajo comunitario, hoy son consejeras y consejeros a pesar de que el promedio de elección fue de unos mil votos, cuando hubo una etapa en Morena en que con cinco votos te elegían consejero”, señaló Hernández durante una emisión especial del programa Los Periodistas, de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que se transmite en el canal de YouTube de Sin Embargo Al Aire.

“Pero también vimos casos vergonzosos”, admitió la dirigente morenista, “casos lastimosos, que indignan, que molestan, a quienes hemos construido este partido-movimiento. En esta apertura que tuvimos en convocatoria vimos la expresión de las peores prácticas políticas contra las que surgimos, alejados de esos vicios”, añadió.

“Esto nos tiene que llevar a una serie de acciones: es urgente cambiar la cultura política. Ante el crecimiento del partido, estamos en la combinación de quienes queremos hacer las cosas diferentes y las que ven al poder por el poder. Lo vimos en algunos sitios, no en todo el país, esa expresión desesperada de quienes se expresaron así, piensan en el cargo por el cargo”, argumentó Citlalli.

Para la Secretaria General morenista, a pesar de que el partido consiguió llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia del país, no implica que el cambio en la cultura política se haya dado de un momento a otro. “Es un golpe de realidad de que la cultura política de este país está muy arraigada a pesar del avance de la revolución de las consciencias”, dijo.

La elección interna de Morena para elegir a los tres mil consejeros que integrarán el Congreso Nacional, el cual se celebrará el 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México con el objetivo de marcar la ruta a seguir rumbo a las elecciones del 2023 y 2024, se vieron empañadas este fin de semana por denuncias de acarreo, compra de votos, quema de urnas y boletas, imposición, caos y desinformación.

Las anomalías e irregularidades fueron reportadas desde ayer, en el primer día de votación, caracterizado por una alta afluencia de personas en los 20 estados donde arrancó la jornada: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Colima y Michoacán.

“Es tardado”, ahondó Hernández con Los Periodistas. “Morena tiene el reto de que no debe asumir estas prácticas con normalidad, no asumir con cinismo y con poca seriedad lo que vimos: toca sancionar, dejar claro que tienen las puertas abiertas en Morena, pero no quienes quieren replicar formas. Seguramente habrá quejas, tocará revisar a los consejeros que llegaron con estas prácticas y toca echar abajo estas consejerías y subir otras por prelación”, detalló Hernández.

“Creo que no pasó en todo el país, pero sí es un golpe de realidad. Lo viejo no terminar de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero Morena no puede acostumbrarse a esto”, indicó, al tiempo de presumir que hay “una gran mayoría que cuestionó, condenó y exige que se condene” este tipo de actos.

La respuesta de la dirigencia de Morena, agregó la Secretaria General, “es contundente y de rechazo”. “Vamos a revisar las asambleas, sólo una decena no se ha realizado, pero tenemos que tomar con mucha seriedad limpiar la elección donde hubieron estos casos, sin duda asumir, es importante para quien lo ve desde fuera, que va a tardar el cambio de la cultura política, pero Morena tiene el deseo de cambiar, de que no haya acarreo, que la gente no sea usada para el beneficio de unos cuantos”, aseveró.

Hernández también aceptó que Morena atraviesa un “momento complejo” porque ha crecido: este fin de semana, para participar en el proceso interno, sólo bastaba presentar el papel de afiliación (que se podía llenar el mismo día) y una identificación oficial. Pero, pesar de ello, advirtió, “no habrá tolerancia de ningún tipo en Morena hacia estas prácticas, es importante condenar, pero también sancionar y generar los mecanismos para prever que no se repitan”, destacó.

Sin embargo, y a pesar de todo, Hernández afirmó que sería “lamentable que ganara la narrativa de la derecha”. “Esto no es Morena, y muchos lo dijeron cuando empezaron a ocurrir estas situaciones, ese elemento me da mucha esperanza y optimismo, hay un gran número que no está de acuerdo con que se repitan esas prácticas”.

Por último, Citlalli Hernández reiteró que “Morena no puede fallar”. “Donde pasaron estas cosas hay una falla, hay una deuda. Debemos aferrarnos a no repetir estas prácticas, pero debe ser la dirigencia la que no pierda calle, llamar a no desanimarnos, no de la nada todo cambia”, cerró.