Los presidentes de México, Colombia y Brasil analizarán acontecimientos de Venezuela

Además, el titular del Ejecutivo mexicano aseguró que es “lamentable” lo que pasó con el Secretario de la OEA, Luis Almagro, por acusar fraude “sin tener pruebas de nada, sin tener facultades, no sólo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela”, sino por erigirse en un “Juez electoral” inválido.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que al mediodía hablará de forma telefónica con sus similares de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para analizar el caso de las elecciones en Venezuela, donde la oposición acusa fraude electoral, para determinar los pasos a seguir.

“Es probable que hoy hablemos por teléfono con Lula y Petro al mediodía de México, vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela”, adelantó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Nosotros hemos actuado con prudencia para no meterlos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos, por eso planteamos primero que no haya violencia, segundo que se respete la voluntad de los venezolanos, tercero que se presenten las pruebas las actas del resultado electoral, el cuarto, que no haya injerencismo”, señaló López Obrador.

Además, el titular del Ejecutivo mexicano aseguró que es “lamentable” lo que pasó con el Secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “que el martes ya declara que había sido fraudulenta y que no había ganado un candidato sino otro, sin tener pruebas de nada, sin tener facultades, no sólo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino con qué facultad se erige como juez electoral, eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava, hay que esperar a que se tengan los resultados”.

La OEA, insistió, “parece un apéndice de gobiernos hegemónicos, de gobiernos de derecha, conservadores, autoritarios, en realidad antidemocráticos”. Calificó esos procedimientos como “caducos, de hace siglos, donde se quedaban esos organismos y eran manejados por las potencias y se permitían que intervinieran las potencias en asuntos internos y se violaban soberanías y se actuaba de facto como si hubiera un Gobierno del Mundo, que decidía dónde había o no democracia y se tenían que alienar todos, si no, intervención”.

Por su parte, López Obrador destacó que el presidente Maduro 2planteó que van a entregar las actas, están pidiendo al órgano electoral que convoque a los partidos, a los candidatos, a entregar la información que posean, reconoce que no tienen todas las actas, se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo una intromisión, un hackeo, para tumbar el sistema de cómputo, él mismo plantea que se recuperó una parte, tienen pruebas, se está haciendo reconstrucción, pero que corresponde al Tribunal Electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas, porque así establece marco legal”.

¿Por qué tanta prisa?, cuestionó el Presidente López Obrador. “Son 30 días para que resuelva el Tribunal Electoral, yo espero que sea en menos tiempo, y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando es que no haya violencia, entre hermanos venezolanos”.