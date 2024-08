Texas gana apelación y podrá mantener boyas con púas en el Río Bravo contra migrantes

Por Jesús García

Los Ángeles, 1 de agosto (LaOpinión).- El Gobierno de Texas se impuso en el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito para mantener las boyas con púas instaladas en el Río Grande o Río Bravo, a fin de evitar el cruce de migrantes.

El fallo de los jueces revoca el fallo de un Tribunal inferior y revierte una decisión previa del mismo Tribunal de apelaciones.

La decisión es básicamente para que Texas mantenga las boyas, pero no es el final de la batalla legal, ya que una Corte de Distrito en Texas deberá resolver si existen méritos del reclamo del Gobierno federal sobre las acciones del Gobierno del republicano Greg Abbott.

El Juez Willett, quien escribió la opinión en nombre de la mayoría del Tribunal con sede en Nueva Orleans, dijo que la Ley federal pertinente probablemente no se aplica al tramo del río donde Texas había colocado las boyas.

Incluso consideró que el Departamento de Justicia no había ofrecido evidencia de que las boyas afecten la seguridad y redujo los argumentos diplomáticos sobre una posible tensión con México.

Texas ha impulsado varias políticas, como la Operación Estrella Solitaria, así como proyectos de ley para detener el cruce de migrantes irregulares.

EL GOBERNADOR ABBOTT CELEBRA

El Gobernador Abbott celebró el fallo en un mensaje en X.

El Departamento de Justicia podría apelar la decisión ante la Corte Suprema, pero no ha expresado esa intención hasta el momento, dada la batalla legal en la Corte de Distrito.

The Federal Court of Appeals for the Fifth Circuit just ruled that Texas can KEEP these buoys in the water securing our border.

Biden tried to remove them.

I fought to keep them in the water.

That is exactly where they will stay.

JUSTICE!!!! https://t.co/IlzttmnOVr

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 31, 2024