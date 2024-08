Blinken reconoce la victoria del candidato opositor en Venezuela: “obtuvo la mayoría”

CARACAS (AP) — El Gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que reconoce al opositor venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones en las que la autoridad electoral nacional dio la victoria al Presidente Nicolás Maduro y que han sido duramente cuestionadas por falta de transparencia en la difusión de resultados.

En un comunicado, el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken afirmó que dada la abundante evidencia, “es claro para los Estados Unidos y, más importante, para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio”.

Desde que Maduro fue declarado ganador el domingo por el Consejo Nacional Electoral, las autoridades de Venezuela han sido cuestionadas e interpeladas por varios países, entre ellos, Estados Unidos, y por organismos internacionales para que sea transparente en la publicación de las actas de votación. La falta de difusión de los resultados derivó desde el lunes también en fuertes protestas en las calles.

La oposición aseguró tener en su poder al menos un 84 por ciento de las actas de las mesas de votación que, según defendió, le dan la victoria al opositor González.

