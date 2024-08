Entrevista ¬ Gabriel Yorio dice que endeudamiento de Pemex llevaba un ritmo explosivo

El Subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio resaltó en entrevista que al finalizar el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se proyecta que la deuda de México cierre en alrededor del 48.6 por ciento, es decir, por debajo del 48.8 por ciento autorizado por el Congreso este año.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con una tendencia “explosiva” de endeudamiento que había en Petróleos Mexicanos (Pemex) en sexenios anteriores.

En entrevista con “Los Periodistas”, el Subsecretario de Hacienda señaló que además de que en la administración del Presidente López Obrador se logró reducir el nivel de endeudamiento de México, y que en Pemex no siguiera en aumento.

“La deuda de Pemex venía en una tendencia que podríamos considerar explosiva. El aceleramiento del ratio de deuda como porcentaje del PIB también tiene un alto componente de endeudamiento de la empresa petrolera. Hay que recordar que en estos seis años, los años de la administración de Peña Nieto, la deuda pasó de 50 mil millones a 100 mil millones de dólares, esto también se rompió durante esta administración, la deuda de Pemex ya no se incrementó. Pemex no ha contratado deuda, tiene otro tipo de pasivos y de activos y prácticamente lo que estamos tratando de realizar es que Pemex se desendeude”.

El pasado 31 de julio, la SHCP presentó un informe sobre la situación económica de México, en el que destacó que la actual administración entregará al terminar el sexenio una deuda pública de 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que se ha logrado reducir la deuda externa en un billón de pesos.

Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda, explicó que la dependencia ha tomado acciones para mantener la deuda estable y subrayó que está por debajo del promedio en América Latina, pues se ubica en 48.6 por ciento.

“Somos uno de los países que mantuvo la deuda por debajo del 50 por ciento del PIB. México se compara favorablemente con otras economías. Estamos muy por debajo de los promedios de los países avanzados que están en la OCDE, pero también de los países del G20, e inclusivo muy por debajo de los países de Latinoamérica”, dijo.

“En la información que presentamos hicimos mucho hincapié de que México es uno de los países con menores niveles de endeudamiento. Rompimos con una tendencia creciente de la deuda y de no haber roto esta tendencia actualmente la deuda estaría en alrededor del 60 o 65 por ciento del PIB. Esta tendencia se rompió durante esta administración y además se tomaron otras acciones para tener un manejo responsable de la deuda: reducir la exposición a mercados internacionales, no depender del financiamiento externo, hemos refinancieado más de 15 mil millones de dólares en mercados externos, también hemos realizado coberturas de tipo de cambio, hemos extendido el plazo de vencimientos que tiene la deuda, la deuda externa vence en promedio en 20 años, de tal manera que el portafolio de riesgos es muy bajo y eso lo están reconociendo no solo los inversionistas, también las calificadoras”, dijo Gabriel Yorio a “Los Periodistas”.

El Subsecretario de Hacienda explicó que al tener un acceso a mercados y gracias al refinanciamiento continuo se genera que disminuyan las presiones sobre las finanzas.

“México tiene acceso a mercados y por eso el continuo refinanciamiento que hemos estado haciendo de la deuda disminuye las presiones sobre las finanzas, es una de las razones por las que los mexicanos no están realizando los pagos de deuda, en realidad estamos refinanciando la deuda y eso lo estamos quitando de las presiones de las finanzas públicas”.

Detalló que México mantiene una senda de endeudamiento responsable y sostenible, pues esta administración solo ha incrementado la deuda en 4.9 puntos del PIB, comparado con los 8 puntos que se incrementó en la administración de Enrique Peña nieto y también casi 8 puntos en el sexenio de Felipe Calderón.

“Esta administración ha sido muy responsable con la deuda. Esta administración solo incrementó la deuda en termines reales en 20 por ciento comparado con el 60 por ciento que lo incrementaron en administraciones anteriores. Algo que hay que poner en perspectiva es que si bien el monto de la deuda es grande, también la economía es grande, la economía del Presidente López Obrador es tres veces más grande que la economía del Presidente Fox y dos veces más grande que la economía del Presidente Calderón”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado